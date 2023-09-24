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обстрел (20439) Херсон (2126) Прокудин Александр (69)

Последствия вражеских обстрелов Херсона. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Последствия обстрела центра Херсона, из-за которого пострадали четыре человека.

Видео опубликовал в своем телеграм-канале начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Выбиты окна, разрушены крыши, отвалившаяся от стен шпаклевка. Ветви деревьев на дороге, асфальт, усеянный стеклом и обломками. Четверо травмированных. Это последствия очередного удара по центру Херсона", - говорится в сообщении.

Двое пострадавших сейчас в больнице. Это мужчины 80 и 50 лет. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Еще два человека, мужчины в возрасте 54 года и 81 год, получили легкие травмы. и будут лечиться амбулаторно.

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Розумні розуміють, що це все - наслідки світогляду "Какаяразніца"...
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24.09.2023 17:18 Ответить
Це не дуже розумні так розуміють...все набагато глибше..
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24.09.2023 17:57 Ответить
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24.09.2023 17:58 Ответить
 
 