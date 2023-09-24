FPV-дрон от "Диких шершней", приобретенный на средства сообщества Цензор.НЕТ, уничтожает блиндаж оккупантов на Бердянском направлении. ВИДЕО
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Воины FPV-подразделения "Булава" и аэроразведки 3-го батальона отдельной Президентской бригады им. Б.Хмельницкого прицельно уничтожают блиндаж оккупантов на Бердянском направлении.
Этот дрон профинансировало сообщество Цензор.НЕТ.
Готовим для защитников новую партию дронов. Присоединяйтесь к нашему сбору на "Дикие Шершни":
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цензорята руку доклали…))
Кацап без голови !
Яка чудова іграшка
Ги-ги-ги-ги....