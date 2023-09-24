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Дроны от читателей Цензор.НЕТ (87) Дикие шершни (98)

FPV-дрон от "Диких шершней", приобретенный на средства сообщества Цензор.НЕТ, уничтожает блиндаж оккупантов на Бердянском направлении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины FPV-подразделения "Булава" и аэроразведки 3-го батальона отдельной Президентской бригады им. Б.Хмельницкого прицельно уничтожают блиндаж оккупантов на Бердянском направлении.

Этот дрон профинансировало сообщество Цензор.НЕТ.

Готовим для защитников новую партию дронов. Присоединяйтесь к нашему сбору на "Дикие Шершни":

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Смотрите также: FPV-дрон "Дикі Шершні" уничтожает прицепную гаубицу оккупантов. ВИДЕО

Смотрите также: За мгновение до смерти оккупант успевает увидеть атакующий FPV-дрон "Дикий Шершень". ВИДЕО
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Подовбали хробаки закляті всю нашу землю! Смерть окупантам!
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24.09.2023 20:31 Ответить
Чудове відчуття коли і твої ( п'ять копійок) допомагають нищити моск@лів .
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24.09.2023 20:35 Ответить
Той випадок коли форум бомбить вату…..у прямому сенсі….

цензорята руку доклали…))
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24.09.2023 20:44 Ответить
Не добрий вечір, орки
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24.09.2023 20:49 Ответить
Купила мама дрон -
Кацап без голови !
Яка чудова іграшка
Ги-ги-ги-ги....
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24.09.2023 20:55 Ответить
+ в банку
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24.09.2023 21:28 Ответить
люблю спостерігати за роботою профі. Респект оператору. Молодчинка, так тримати.
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25.09.2023 00:49 Ответить
Дрон завітав до пещерних кацапів ))
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25.09.2023 17:45 Ответить
 
 