FPV-дрон от "Диких шершней", приобретенный на средства сообщества Цензор.НЕТ, уничтожает блиндаж оккупантов на Бердянском направлении. ВИДЕО

Воины FPV-подразделения "Булава" и аэроразведки 3-го батальона отдельной Президентской бригады им. Б.Хмельницкого прицельно уничтожают блиндаж оккупантов на Бердянском направлении.

Этот дрон профинансировало сообщество Цензор.НЕТ.

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