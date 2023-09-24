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Донецкая область (7178) техника (1547) HIMARS (203)

Попадание снарядов HIMARS по скоплению вражеской бронетехники в Донецкой области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В интернете появились кадры того, как двумя выстрелами HIMARS Силы обороны уничтожают несколько единиц боевой техники врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры обнародованы в сети.

Смотрите также: Результат прилета HIMARS по опорному пункту врага в Токмаке. ВИДЕО

Смотрите также: Работа четырех РСЗО M142 HIMARS по тылам российских оккупантов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+43
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24.09.2023 21:01
+24
слабий на голову? чи підкацапник?
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24.09.2023 21:11
+12
Казали не їздити по копаному!
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24.09.2023 21:10
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24.09.2023 21:01 Ответить
слабий на голову? чи підкацапник?
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24.09.2023 21:11 Ответить
Точніше він кацап
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24.09.2023 21:15 Ответить
Тобі вже пояснили, що там як мінімум два трупи видно на другій машині. А скоріш за все десь 3-5 трупів, і за кожного з них МО РФ виплатить по 150 тис. дол. Плюс компенсації пораненим. Плюс вартість техніки. Ітого: збиток кацапам - близько мільона дол, а потрачено два хаймарси по 150 тис. дол.
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24.09.2023 21:57 Ответить
Придурок, які 400000$?
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24.09.2023 21:13 Ответить
бажаю цих лiсапетiв тобi в хату
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24.09.2023 21:17 Ответить
300000....19 июл. 2022 г. - По некоторым данным, стоимость одной ракеты "Хаймарс" составляет $150 тыс.
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24.09.2023 21:21 Ответить
Да, это так.
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24.09.2023 21:40 Ответить
Скільки коштує 1 Хаймарс?


Загальна вартість однієї системи HIMARS за час російсько-української війни зросла до 4 млн доларів США. Один постріл із шести ракет коштує близько 900 тисяч доларів.26 черв. 2023 р.
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24.09.2023 21:43 Ответить
бачу , хтось вже порахував ...
Але - пишуть там-же :

Важливим є той факт, що система HIMARS не здійснює одиночні постріли. Під час одного пуску вистрілюється відразу шість ракет.

Таким чином, вартість одного пострілу ракетної системи залпового вогню M142 HIMARS на теперішній час оцінюється орієнтовно в 900 тисяч доларів США.

Не знаю , по відео видно - або це не "Хаймарс" , або наші навчилися запускати по одній
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24.09.2023 21:52 Ответить
по акции 3 480 000 USD....
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25.09.2023 10:36 Ответить
На другій машині - як мінімум два трупи (придівіться, їх видно). Кожному МО РФ повинно буде виплатити по 150 тис. дол. Якраз окупить вартість двух ракет (по 150 тис. дол). Все решта - це чістий профіт
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24.09.2023 21:31 Ответить
черговий свідок секти "поцарапали вікна в бізнесцентрі".
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24.09.2023 22:09 Ответить
По танку ударила болванка
Прощай любимий екіпаж
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24.09.2023 21:10 Ответить
... но "Лада" прібила в Саратов,
і Ксєнія вошла в кураж.
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24.09.2023 21:35 Ответить
Тільки не "ударила", а "й%%нула" -- так рима луччє виходить
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24.09.2023 22:58 Ответить
Казали не їздити по копаному!
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24.09.2023 21:10 Ответить
це було близько. але обидва лівіше на пару метрів ніж ціль.
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24.09.2023 21:16 Ответить
Ось що Хаймарс Животворящій робить!!!
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24.09.2023 21:19 Ответить
А один хотiв з'їб@тися.
Ну то крєпкого здоров'я йому.
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24.09.2023 21:20 Ответить
Довго думав і ******* от увідєного)))
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24.09.2023 21:35 Ответить
Чудова реклама найкращих ліків для московитів - пігулок HIMARS!
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24.09.2023 21:21 Ответить
перша ракета кучність 6 метрів, друга - 2метра. Дуже гарний результат.
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24.09.2023 21:24 Ответить
По друге, робота по поодинокім цілям дає впевненість що боєкомплектів до Хаймарсів вже поставлено дуже багато.
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24.09.2023 21:27 Ответить
Придивіться, там обидві ракети буквально залетіли в люки. На мою думку пуляли чимось (само)навідним.
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24.09.2023 21:36 Ответить
тисни на паузу і переконайся сам, ракети добре видно.
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24.09.2023 21:38 Ответить
Мда, перша трохи мазанула.
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24.09.2023 21:39 Ответить
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24.09.2023 21:44 Ответить
Вторая тоже.
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25.09.2023 10:03 Ответить
Или то, что орки стали умнее и не размещают в зоне поражения хаймарсов "вкусных" объектов
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24.09.2023 22:28 Ответить
а чем они воюют, вилами?
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25.09.2023 10:40 Ответить
Бьют Хаймарсами по одиночным целям, т.к. кацапы не размещают в зоне действия Хаймарсов скопления техники или склады с БК или ГСМ
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25.09.2023 15:48 Ответить
танк с полным бк за несколько миллионов уже вкусная цель..
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25.09.2023 15:53 Ответить
Два з двох! Це просто круто!
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24.09.2023 21:34 Ответить
Да, какая точность, Супер!
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24.09.2023 21:41 Ответить
Прохання до редакторів "ЦЕНЗОР.НЕТ" не перетворювати ресурс на клікбейтне жовте видання типу УНІАН, бо такими темпами дійдете до статей з ворожками, астрологами та втратите чимало користувачів. От як має сприймати вас читач, якщо ви називаєте скупченням техніки дві одиниці? Як брехунів, або як видання, яке вважає свої читачів дурнями.
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24.09.2023 21:49 Ответить
Скупчення - від слова "купа", а купа не може містити менше 4-х шт.
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25.09.2023 09:27 Ответить
за ювелірну роботу респект...
але невже високоточні ракети яких так бояться *******, які коштують купу бабла, яких так нк вистачає, варто використовувати на кончені тазики???
панове командири, думайте і плануйте Ваші дії
плануйте і думайте.
з повагою і без нарікань
але думайте
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24.09.2023 21:50 Ответить
Від цих двох ракет - декілька трупів. Придивіться до другої машини, там видно кацапів зверху неї. І ще одне: підраховано, що на кожного 200-го кацапа тратиться біля 500 тис. дол. Цей ракетний удар коштував меньше 100 тис. дол за кожного дохлого або покаліченого кацапа
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24.09.2023 22:06 Ответить
Можливо, ці дві вогневі точки орків дуже дошкуляли нашим бійцям.
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25.09.2023 09:30 Ответить
тому я й не наполягаю а питаю.
невже доцільно було це робити?
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25.09.2023 09:44 Ответить
КРАСИВОЕ
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24.09.2023 21:58 Ответить
СЛАВА ЗСУ! Смерть кацап'ячим покидькам.
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24.09.2023 22:04 Ответить
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24.09.2023 22:38 Ответить
Старе відео...але гарне
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24.09.2023 23:25 Ответить
Нове не можна показувати.
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25.09.2023 01:23 Ответить
Вражаюча точність!
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25.09.2023 01:22 Ответить
мне кажется порою что кацапы с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда то а превратились в белых ,,жигулей,,
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25.09.2023 06:57 Ответить
 
 