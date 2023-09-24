Попадание снарядов HIMARS по скоплению вражеской бронетехники в Донецкой области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В интернете появились кадры того, как двумя выстрелами HIMARS Силы обороны уничтожают несколько единиц боевой техники врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры обнародованы в сети.
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+43 Fish Man
показать весь комментарий24.09.2023 21:01
+24 Ol Po
показать весь комментарий24.09.2023 21:11
+12 Михайло Сергієнко 8a27726f
показать весь комментарий24.09.2023 21:10
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Пожалуйста, подождите...
Загальна вартість однієї системи HIMARS за час російсько-української війни зросла до 4 млн доларів США. Один постріл із шести ракет коштує близько 900 тисяч доларів.26 черв. 2023 р.
Але - пишуть там-же :
Важливим є той факт, що система HIMARS не здійснює одиночні постріли. Під час одного пуску вистрілюється відразу шість ракет.
Таким чином, вартість одного пострілу ракетної системи залпового вогню M142 HIMARS на теперішній час оцінюється орієнтовно в 900 тисяч доларів США.
Не знаю , по відео видно - або це не "Хаймарс" , або наші навчилися запускати по одній
Прощай любимий екіпаж
і Ксєнія вошла в кураж.
Ну то крєпкого здоров'я йому.
але невже високоточні ракети яких так бояться *******, які коштують купу бабла, яких так нк вистачає, варто використовувати на кончені тазики???
панове командири, думайте і плануйте Ваші дії
плануйте і думайте.
з повагою і без нарікань
але думайте
невже доцільно було це робити?