За эту неделю имеем много хороших оборонных решений, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 24 сентября традиционно выступил с обращением к украинцам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале украинского президента.
Зеленский отметил: "Продуктивная была неделя. Очень. Есть много хороших оборонительных и других решений.
Оборонительные пакеты. От Соединенных Штатов – это артиллерия, нужные снаряды, ракеты для "Хаймарсов", ракеты для ПВО, дополнительные системы ПВО, тактические машины и другие другие виды оружия, которые заявят сами о себе на поле боя. От Канады есть решение о длительной оборонной поддержке. Объем – полмиллиарда долларов США. В частности, это медэваки - эвакуационные машины, которые очень нужны на фронте. Договорились о производстве и поставках.
Есть историческое решение Америки о совместном производстве оружия и оборонных систем, в том числе и ПВО. Это то, что было абсолютной фантастикой еще недавно. Но станет реальностью. Мы сделаем это реальностью. Каждый, работающий на государство.
Отдельно хочу поблагодарить за готовность правительства Канады выделить финансирование для музея Голодомора-геноцида, для достройки этого музея. Символично, что именно Канада поддержит Украину в защите исторической памяти.
Пожалуйста, подождите...
нам щось дадуть...
що своє маємо???
ти вже п"ятий рік президент
чи в тому що просрали, вкрали та здали клятий порох винуватий???
де, *****, держоборонзамовлення за 2022 рік???
де закупщик яєць по 17
де 36 ярдів??
А тепер оборона. Хороша. Буде.
500 млн$ допомоги від Канади ти ж і розкрадеш. Он вже знову про той музей загундів.
Повідомляємо шановному Центору, що офіційними джерелами інформації про діяльність президента України є :
офіційний сайт президента України
https://www.president.gov.ua/
газета "Урядовий кур'єр".
https://ukurier.gov.ua
Все решта ....
на це йдуть місяці!!!!!
я поїхав, нам дають....
В Україні блабла вже не катіт, відоси теж
ми оцінюємо по реальних справах,
а справ на ОП з очільником, має бути вже вагон і ще повний віз
Або хом'як-******.
Суцільні віртуальні перемогли у сиплого хлопця...
Особливо після того, як його у США видрали насуху і послали нах без Атакамсів.