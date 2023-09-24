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Зеленский (16627) обращение (507)

За эту неделю имеем много хороших оборонных решений, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 24 сентября традиционно выступил с обращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале украинского президента.

Зеленский отметил: "Продуктивная была неделя. Очень. Есть много хороших оборонительных и других решений.

Оборонительные пакеты. От Соединенных Штатов – это артиллерия, нужные снаряды, ракеты для "Хаймарсов", ракеты для ПВО, дополнительные системы ПВО, тактические машины и другие другие виды оружия, которые заявят сами о себе на поле боя. От Канады есть решение о длительной оборонной поддержке. Объем – полмиллиарда долларов США. В частности, это медэваки - эвакуационные машины, которые очень нужны на фронте. Договорились о производстве и поставках.

Есть историческое решение Америки о совместном производстве оружия и оборонных систем, в том числе и ПВО. Это то, что было абсолютной фантастикой еще недавно. Но станет реальностью. Мы сделаем это реальностью. Каждый, работающий на государство.

Отдельно хочу поблагодарить за готовность правительства Канады выделить финансирование для музея Голодомора-геноцида, для достройки этого музея. Символично, что именно Канада поддержит Украину в защите исторической памяти.

Читайте также: Мариуполь будет жить в Украине. Мелитополь освободим, - Зеленский поздравил с праздником 17 украинских городов, два из которых находятся в оккупации
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Топ комментарии
+19
П***іти - не мішки носити...
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24.09.2023 21:24
+13
я чемпіон!!!
нам щось дадуть...
що своє маємо???
ти вже п"ятий рік президент
чи в тому що просрали, вкрали та здали клятий порох винуватий???
де, *****, держоборонзамовлення за 2022 рік???
де закупщик яєць по 17
де 36 ярдів??
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24.09.2023 21:42
+12
Шут чотири рази відкосив від армії. Тепер герой
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24.09.2023 21:31
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П***іти - не мішки носити...
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24.09.2023 21:24 Ответить
я чемпіон!!!
нам щось дадуть...
що своє маємо???
ти вже п"ятий рік президент
чи в тому що просрали, вкрали та здали клятий порох винуватий???
де, *****, держоборонзамовлення за 2022 рік???
де закупщик яєць по 17
де 36 ярдів??
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24.09.2023 21:42 Ответить
Шут чотири рази відкосив від армії. Тепер герой
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24.09.2023 21:31 Ответить
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24.09.2023 21:31 Ответить
а потужних вже нiяк?
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24.09.2023 21:34 Ответить
Потужний - то наступ. Був.
А тепер оборона. Хороша. Буде.
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24.09.2023 21:43 Ответить
Пакет допомоги від США був сформований ще до його поїздки.
500 млн$ допомоги від Канади ти ж і розкрадеш. Он вже знову про той музей загундів.
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24.09.2023 21:35 Ответить
Чудово, що Канада фінансуватиме добудову Музею Голодомору, який Зе-влада під приводом "всі гроші на фронт" хотіли не завершити. Дякуємо пане Трюдо!
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24.09.2023 21:35 Ответить
конферансьє єрмака так патетично зачитує тексти з суфлеру, що невтаємничений глядач може зробити хибне припущення, що конферансьє цей текс навіть читав до того, як його прочитати на камеру... Ніт! Професійний конферансьє з ОПи зачитуює тексти зходу, миттєво, блискавично, навіть не заглиблюючись у зміст ... Бо не на часі!
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24.09.2023 21:41 Ответить
Президент виконує неймовірний тягар суоєї роботи. Вам і не уявити як і що це за груз. Тому тихенько сидіть на дивані і попукуйте.
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24.09.2023 21:47 Ответить
А ти поц, в гішпанії сидиш та забруднюєш повітря, дятел.
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24.09.2023 21:51 Ответить
... то Президент виконує! До нашого так це відноситься..як Ви до мишок грізлі!!! Схоже звучить...але ніяк не одне і теж!))
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24.09.2023 21:53 Ответить
Поки що тут гучно попукуєш ти, Теті Гризло , а твій кумір - гнусавий конферансьє лише відпрацьовує оманський договорняк, про який український народ дізнається подробиці вже після того, як все зрадливе шапіто сяде за держзраду років на 15.
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24.09.2023 21:54 Ответить
Це чиста правда - пише книжки кожен місяць, потужно тренується у спортзалі та ще і відосики кожен день. Тільки на асамблеї ООН і відпочити може.
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24.09.2023 22:07 Ответить
Потужних как уровень вашего воровства или как?
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24.09.2023 21:44 Ответить
Потужність їх рівня крадівництва може зрівнятись лише з потужністю термоядерної зброї.
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24.09.2023 22:12 Ответить
Походу был "салют" на аэродроме...
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24.09.2023 21:44 Ответить
Як інормує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі українського президента. Джерело: https://censor.net/ua/v3445384

Повідомляємо шановному Центору, що офіційними джерелами інформації про діяльність президента України є :

офіційний сайт президента України
https://www.president.gov.ua/

газета "Урядовий кур'єр".
https://ukurier.gov.ua

Все решта ....
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24.09.2023 21:47 Ответить
І ще офіційна(підтверджена ресурсом) сторінка у Facebook та у Twitter(зараз X, підтверджена). Так що…
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24.09.2023 23:30 Ответить
Те, що її підтвердив якийсь фкйсбук для офіційного статусу не має значення.
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25.09.2023 17:01 Ответить
Не якийсь фейсбук, а офіційний канал на Фейсбук. Там і офіційна сторінка Генерального штабу Збройних сил України є, ви знали?)
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25.09.2023 21:45 Ответить
*****, з 2019-го цей гидкий і страшний зелений сон. Як прокинутись?
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24.09.2023 21:48 Ответить
Пробував ущипнути, не допомагає!
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24.09.2023 21:53 Ответить
..як тільки бачу, чи чую... вивертає по повній!!
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24.09.2023 21:55 Ответить
Гундосик, коли матимемо багато хороших нових про боротьбу с корупцією і посадку гнид зелених, які зараз 3,14дять гроші?
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24.09.2023 21:52 Ответить
Вони, як козачество із біробіджана, розпродовують обоз. Це гешефт, нічого особистого.
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24.09.2023 21:55 Ответить
любі поставки плануються, розглядаються конгресом, голосуються, затверджуються.
на це йдуть місяці!!!!!
я поїхав, нам дають....
В Україні блабла вже не катіт, відоси теж
ми оцінюємо по реальних справах,
а справ на ОП з очільником, має бути вже вагон і ще повний віз
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24.09.2023 21:56 Ответить
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24.09.2023 22:11 Ответить
Хз, на цьому тижні я тільки бачив як тобі на іпало сідали всі підряд.
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24.09.2023 22:51 Ответить
Птіца-гаварун.
Або хом'як-******.

Суцільні віртуальні перемогли у сиплого хлопця...
Особливо після того, як його у США видрали насуху і послали нах без Атакамсів.
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25.09.2023 01:36 Ответить
 
 