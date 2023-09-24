За эту неделю имеем много хороших оборонных решений, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 24 сентября традиционно выступил с обращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале украинского президента.

Зеленский отметил: "Продуктивная была неделя. Очень. Есть много хороших оборонительных и других решений.

Оборонительные пакеты. От Соединенных Штатов – это артиллерия, нужные снаряды, ракеты для "Хаймарсов", ракеты для ПВО, дополнительные системы ПВО, тактические машины и другие другие виды оружия, которые заявят сами о себе на поле боя. От Канады есть решение о длительной оборонной поддержке. Объем – полмиллиарда долларов США. В частности, это медэваки - эвакуационные машины, которые очень нужны на фронте. Договорились о производстве и поставках.

Есть историческое решение Америки о совместном производстве оружия и оборонных систем, в том числе и ПВО. Это то, что было абсолютной фантастикой еще недавно. Но станет реальностью. Мы сделаем это реальностью. Каждый, работающий на государство.

Отдельно хочу поблагодарить за готовность правительства Канады выделить финансирование для музея Голодомора-геноцида, для достройки этого музея. Символично, что именно Канада поддержит Украину в защите исторической памяти.

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