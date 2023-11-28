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В росийском Новгороде оборудовали стену памяти "героев СВО": "Хоть бы стены хватило этой. Места уже совсем мало". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети опубликована видеозапись, на которой россиянин в Новгороде снимает немалую стену памяти ликвидированных "героев СВО".
Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин жалуется, что места для новых портретов осталось мало.
Топ комментарии
+29 Ksenia VB
показать весь комментарий28.11.2023 15:13
+23 MausMike
показать весь комментарий28.11.2023 15:14
+22 Погрібний Олександр
показать весь комментарий28.11.2023 15:14
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Пожалуйста, подождите...
То не стіна, то якійсь паркан навколо сміттєзвалища.
и медаль выпустить за недотрах новгородчан..
Мешканці країн Балтії, Польщі, Чехословаччини, Угорщини, Румунії та Австрії 40 років вважало радянських солдат окупантами. Навіть один з варіантів слова "совок"-совєцький окупант.
І шо?
1 збільшити цей паркан
2 зменшити фото
3 забратись к ***ням на свої болота
Бо дірки в стінах складу саме такого розміру!
Чим більше таких стін в московії - тим менше бажаючих буде їхати в Україну
Стройте паркан кругом города, ато х*й хватить...
Сделайте фото 3х4 и влезут все ваши 300 тысяч с хвостом...
Він бізнесмен 100500го рівня!
Розвісити на стіні склада якусь муйню, і нехай тепер мерія своїм коштом йому стіни малює та паркінг впорядковує.
Оце й є СМЕКАЛКА
Неужели палки кончились?!
"Хоть би стенди хватило" в розумінні автора відео передбачає перемогу Путіна до Нового року. Десь так.
З одного боку, "патєрь нєт".
З іншого боку, портрети не заборониш.
Або "два в одному".
"ото ж не зволікайте, як довішаете всю стіну - збирайте всі свої військові манатки і ******** в свій скажений оркостан!"