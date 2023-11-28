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В росийском Новгороде оборудовали стену памяти "героев СВО": "Хоть бы стены хватило этой. Места уже совсем мало". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети опубликована видеозапись, на которой россиянин в Новгороде снимает немалую стену памяти ликвидированных "героев СВО".

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин жалуется, что места для новых портретов осталось мало.

Смотрите: Два оккупанта перед смертью пытаются выстрелить в дрон-камикадзе. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": У захватчика дымит зад после атаки украинского беспилотника. ВИДЕО
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Топ комментарии
+29
на кремлі нехай вивішують
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28.11.2023 15:13
+23
Сарай пам'яті.
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28.11.2023 15:14
+22
Та нічого, знайдуться додаткові стіни. Головне, щоб цих хероїв було якнайбільше!
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28.11.2023 15:14
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на кремлі нехай вивішують
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28.11.2023 15:13 Ответить
Так, там стіна довга і висока, на пів року хватить ))
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28.11.2023 16:05 Ответить
та для новгорода не така і велика стінкаё
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28.11.2023 15:13 Ответить
Сарай пам'яті.
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28.11.2023 15:14 Ответить
Шо не патрет, то прям тобі вилитий Цой, лише стіну ще залишилось засрати, як на Арбаті... для схожості 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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28.11.2023 15:29 Ответить
Їх ще на палки натягнуть і будуть водити хороводи.
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28.11.2023 15:50 Ответить
Доречі, теж одразу звернув на це увагу. Дійсно виглядає як стіна позаду якогось генделека, куди місцеві бомжі та алканафти поп...сяти ходять.
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28.11.2023 17:36 Ответить
Та нічого, знайдуться додаткові стіни. Головне, щоб цих хероїв було якнайбільше!
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28.11.2023 15:14 Ответить
Маловато будет!
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28.11.2023 15:15 Ответить
Тобто у тупого орка не виникло питання що їх багато і за що вони вмерли. Він переживає щоб місця для нових вистачило і гордиться що вони вмерли не зря...
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28.11.2023 15:15 Ответить
"Они сражались за родину"🤡
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28.11.2023 15:16 Ответить
Патерьнет
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28.11.2023 15:17 Ответить
Главное их смертьнизря. А за что же они подохли? За бункерного обосраного деда который в холодильнике лежит? Или за нищету и изоляцию от цивилизованного мира которой они добились етой войной
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28.11.2023 15:20 Ответить
Якась самка є серед "героїв"...
То не стіна, то якійсь паркан навколо сміттєзвалища.
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28.11.2023 15:17 Ответить
то стіна їх магазіна де бомжі сцють
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28.11.2023 16:30 Ответить
Забор вокруг скотомогильника
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28.11.2023 19:24 Ответить
можно объединить с памятниками опричникам ваньки грозного...
и медаль выпустить за недотрах новгородчан..
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28.11.2023 15:18 Ответить
Буде кацапам де посцяти.
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28.11.2023 15:18 Ответить
Мені здається, що мер (або власник того складу, звалища чи ще щогось) там вивісив цих утирків саме для того, щоб не обсцикали. Але, дивлячись на московитів, то марні сподівання - обісцють ще сильніше
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28.11.2023 18:51 Ответить
А фоткі на розмір сірникової коробки треба робити, свинособаки. Тоді увесь ваш мухосранськ уміститься.
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28.11.2023 15:18 Ответить
В Україні "Стіни пам"яті" - на центральних вулицях міст В Новгороді - на стіні складу Яка війна - така й "стіна" Яка "стіна" - так й пам"ять!
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28.11.2023 15:19 Ответить
які херої, така і пам'ять )))
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28.11.2023 15:27 Ответить
Виростили вбивць, а тепер плачуть!!! " Ваша смерть не зря"" дебіл старий, а за що вони загинули??????????? За унітази та пральні машини!!!!
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28.11.2023 15:20 Ответить
За те, щоб їхні діти і далі залишались рабами ...
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28.11.2023 16:09 Ответить
Вариантов много. Можно портреты уменьшить, можно по заполнению поверх прикрутить еще один слой жести и начать по новой. Места, судя по всему, там более чем достатоточно.
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28.11.2023 15:20 Ответить
хай стіни у висоту ростуть...і у кожного кацапа своя драбина на горбу..
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28.11.2023 15:28 Ответить
а можна просто на купу складати
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28.11.2023 15:35 Ответить
Какіє мєрзскіє атвратітєльниє рожи...
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28.11.2023 15:20 Ответить
На стену памяти в цивилизованном мире вывешивают портреты героев, тех, кто ради независимости своей страны погиб и кого хотят помнить, с кого хотят брать пример. В России на стену памяти вывешивают портреты тех, кто напал на чужую страну, убивал, насиловал, грабил, одних словом военных преступников. С кого нынешнее поколение России будет брать пример, и каким оно вырастет. Им точно в цивилизованном мире не будет места.
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28.11.2023 15:21 Ответить
Це не вчора почалося.
Мешканці країн Балтії, Польщі, Чехословаччини, Угорщини, Румунії та Австрії 40 років вважало радянських солдат окупантами. Навіть один з варіантів слова "совок"-совєцький окупант.
І шо?
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28.11.2023 15:44 Ответить
Варіанти:
1 збільшити цей паркан
2 зменшити фото
3 забратись к ***ням на свої болота
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28.11.2023 15:22 Ответить
щоб вистарчло стіни, для фотографій рашистських окупантів, потрібно фотографії робити в три рази меншими, що дасть змогу виставити в три рази більше "хероїв- окупантів"
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28.11.2023 15:22 Ответить
НіТ!
Бо дірки в стінах складу саме такого розміру!
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28.11.2023 15:39 Ответить
тади так...
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28.11.2023 15:41 Ответить
Так по всьому контуру будівлі можуть обвішувати, причин для паніки не має якби, ну це якщо в голові інших питань не виникає.
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28.11.2023 15:23 Ответить
Всё нормально, патреты дедафффкаторииваивали с палкой в жопе после каждого очередного, типа марша, как гандонов использованных - в кучу и на свалку, а этих, прям как наследников мальчика в трусиках к стенке приколотили, вот только недоработка маленькая есть... трусики обрезали, а надо показать ... для скрепности 🤔🧐😁😜😜😜😜😜😜😜😜🤪😝🇷🇺⚰️➕🕯️💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷
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28.11.2023 15:24 Ответить
Зеки, мабуть, на окремій стінці висять. Навколо місцевої виправної колонії. Прямо на колючому дроті..))
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28.11.2023 15:24 Ответить
на зворотній стороні ще можна розміщувати )) і фотки поменьше робити , десь 1см*1см ))
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28.11.2023 15:25 Ответить
Не здивуюся - якщо стіну прикриють - адже "патєрь пачті нєт " . Це ж діскрєдітація СВО .

Чим більше таких стін в московії - тим менше бажаючих буде їхати в Україну
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28.11.2023 15:26 Ответить
Не ви(ОЙ)буйтесь!
Стройте паркан кругом города, ато х*й хватить...
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28.11.2023 15:26 Ответить
Ну и тупые кацапы!
Сделайте фото 3х4 и влезут все ваши 300 тысяч с хвостом...
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28.11.2023 15:27 Ответить
А ти тільки Нижній Новгород знаєш? Той що на Волзі? А на Волхові "старіший" Новгород стоїть Він ще Рюрика пам"ятає І Володимира Великого
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28.11.2023 18:27 Ответить
Что же вы рашистские ублюдки наделали....
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28.11.2023 15:29 Ответить
Уважаемый Цензор.Нет реклама очень нужна, никто не спорит. Но все хорошо в меру. Реклама с лева уже закрывает текст ваших сообщений и комментарии. Поэтому, просьба ее убрать.
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28.11.2023 15:29 Ответить
+😉
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28.11.2023 16:24 Ответить
адблокер ??
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28.11.2023 18:04 Ответить
Надо взять баллончик с краской и подправить им название стены - "Стена террористов" или "Стена убийц" или "Стена мразей".....
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28.11.2023 15:29 Ответить
Какие нах...р герои -окупанты, нелюди!!!!!
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28.11.2023 15:30 Ответить
Нехватит😁 Сдохните все, СВОлочи.
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28.11.2023 15:30 Ответить
Щиро заздрю!
Він бізнесмен 100500го рівня!
Розвісити на стіні склада якусь муйню, і нехай тепер мерія своїм коштом йому стіни малює та паркінг впорядковує.
Оце й є СМЕКАЛКА
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28.11.2023 15:36 Ответить
та там потрібно сотні, тисячі таких стін, щоб той ублюдок зрозумів, що таки зря їхня смерть..
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28.11.2023 15:36 Ответить
Загинули не даремно,сказав голос за кадром,мав на увазі за режим терористичний ,який діє на росії.Мабуть це для них звикле середовище,здохнути за сталіна,тепер за путіна.
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28.11.2023 15:39 Ответить
алея пам'яті окупантам, вбивцям, гвалтівникам та мародерам. гойда. СЛАВА ЗСУ!!!
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28.11.2023 15:42 Ответить
Будні кацапського **********.
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28.11.2023 15:43 Ответить
Придурки одноклітинні. Полізли робити геноцид в чужу країну, а тепер ревуть: "Рєбята героі, погіблі нє зря", тьфу, потвори
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28.11.2023 15:45 Ответить
Они еще не знают, что после кончины *****, по всей расеи будут жечь все портреты вместе стенами =)
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28.11.2023 15:48 Ответить
Та забудуть завтра! "Дідів на палках" носять до кінця демонстрації а потім викидають на смітник Мені більше подобається заборона вішать меморіальні дошки партах та стінах шкіл "Негативно влияет на падрастающую молодёжь"
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28.11.2023 18:34 Ответить
У мене вийшло 127, можливо на +-1 помилився. І це тіькт тих кого повісили, а скільки ще "прапали безвести", одинм словом - дуже файно.
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28.11.2023 15:54 Ответить
По Росії тоді виходить 81 тис вбитих, і це без зеків, яких на цій стіні скоріш за все немає. І без тих, що "пропали безвісті". Тобто, втрати росіян мають бути точно більше 200 тис, як населення ********* Новгорода.
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28.11.2023 18:13 Ответить
Земля бетоном рашистським виродкам! Горіти вам всім в пеклі!
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28.11.2023 15:59 Ответить
Хм, а щось за стена такая? Они же обычно на палки надевают портреты и с ними ходят...
Неужели палки кончились?!
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28.11.2023 16:18 Ответить
Треба було в параші повісити фотки цих недогероїв орківських, їм там тільки і місце
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28.11.2023 16:21 Ответить
Це є зазеркалля, мізки викручені навиворіт! Вони всі терористи, вбивці, починаючи з путлера. Наймані вбивці, кілери, які за гроші прийшли вбивати українців, а там їх називають "герої"
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28.11.2023 16:28 Ответить
Добудовуйте... не чекайте.
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28.11.2023 17:15 Ответить
Настоящих героинычей можно вешать в несколько слоев! 💀 💀 💀 💀 💀 💀 💀 💀
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28.11.2023 17:17 Ответить
Это стена - реклама содержимого склада!
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28.11.2023 17:18 Ответить
Торік дивився один сюжет з "Страны Косоглазии" (здається з Улан-Уде) Там в якомусь залі поряд (тільки перегородка дерев"яна у зріст людини) склад гробів з трупаками "СВО" і стрілецький тир для дітей-лучників Коментатор казав - трупний запах стоїть і не вивітрюється
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28.11.2023 18:40 Ответить
50х3= 150 ~~
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28.11.2023 18:07 Ответить
І щонайменше цілий Новгород в цілому по Росії. Інформативне відео.
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28.11.2023 18:17 Ответить
А що Новгород? А хто запросив до себе першого Путіна Рюрика? Рюрик і Путін - центральні фігури всієї міфологічної конструкції Росії. А Валдайський клуб? Валдай - місто у Новгородській області.
"Хоть би стенди хватило" в розумінні автора відео передбачає перемогу Путіна до Нового року. Десь так.
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28.11.2023 18:23 Ответить
Це схоже на тролінг.

З одного боку, "патєрь нєт".
З іншого боку, портрети не заборониш.
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28.11.2023 18:25 Ответить
Це - не тролінг, бо автор відео каже, що вони загинули "не зря". "Не зря" передбачає добивання України. Бо в іншому випадку всі ці смерті - "зря".
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28.11.2023 18:32 Ответить
Або тролінг, або біполярний розлад.
Або "два в одному".
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28.11.2023 20:21 Ответить
Кончений москалисько, ваше звірьйо приперлося з війною в Україну і воно погане ще їх героями називає... Щоб ви москальня уся повиздихала починаючи з ***** і до останньої задрипаної дєрьовні...
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28.11.2023 18:51 Ответить
Я б цьому дядькові відповів так;
"ото ж не зволікайте, як довішаете всю стіну - збирайте всі свої військові манатки і ******** в свій скажений оркостан!"
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28.11.2023 19:26 Ответить
Поки за даними американської розвідки вони нікуди розвертатись не збираються. Буде ще друга така стіна, а, можливо, і третя. Вони всі - на червоному фоні (червоний - колір лідера), вони для автора відео - герої, і їх смерть - "не зря".
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28.11.2023 19:51 Ответить
Сльозу пустила паскуда по мертвих убивцях і мародерах..Це привіт вам від ЗСУ
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28.11.2023 19:43 Ответить
Надо строить новую стену. Так вижу.
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28.11.2023 19:49 Ответить
Альтернатива в них одна - вбити Путіна.
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28.11.2023 19:54 Ответить
Неа - не хватит...
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28.11.2023 20:02 Ответить
Та єрунда - потім зменшити фотки і заново повісити, а потім ще і ще ! Потім фотки 3х4 і так щоб вся стіна була забита ними.
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29.11.2023 16:29 Ответить
Робіть менші їпала - побільше влізе...
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29.11.2023 18:06 Ответить
 
 