В росийском Новгороде оборудовали стену памяти "героев СВО": "Хоть бы стены хватило этой. Места уже совсем мало". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой россиянин в Новгороде снимает немалую стену памяти ликвидированных "героев СВО".

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин жалуется, что места для новых портретов осталось мало.

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