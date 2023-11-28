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Штурмовики 82-й бригады атаковали дроном-камикадзе российский танк Т-90. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили новейший российский танк Т-90 стоимостью 4,5 миллиона долларов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оператор FPV-дрона атаковал вражеский танк вместе с экипажем, который к тому же был в движении.
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