Штурмовики 82-й бригады атаковали дроном-камикадзе российский танк Т-90. ВИДЕО

Бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили новейший российский танк Т-90 стоимостью 4,5 миллиона долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оператор FPV-дрона атаковал вражеский танк вместе с экипажем, который к тому же был в движении.

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