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Штурмовики 82-й бригады атаковали дроном-камикадзе российский танк Т-90. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили новейший российский танк Т-90 стоимостью 4,5 миллиона долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оператор FPV-дрона атаковал вражеский танк вместе с экипажем, который к тому же был в движении.

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Красівоє )
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28.11.2023 16:27 Ответить
Пошёл белый дым и жёны танкистов выбрали новых пап !
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28.11.2023 16:29 Ответить
Від побаченого , аж дух захоплює🙁
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28.11.2023 16:30 Ответить
"Цензор", в который раз: глаголы "атаковал" и "уничтожил" обозначают разное - столб белого дыма после взрыва к сожалению никоим образом не означает, что танк был уничтожен или хотя бы даже поврежден.
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28.11.2023 17:41 Ответить
Ну тобі з Канади, мабуть, видніше.
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28.11.2023 17:47 Ответить
Три нові пральні машини знайшли своїх власників.
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28.11.2023 19:01 Ответить
как не грустно, эта сработка ДЗ, возможно КАЗ Арена с одновременным выпуском дымов
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28.11.2023 20:49 Ответить
 
 