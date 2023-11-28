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Бойцы 92 ОШБр поразили вражескую технику на несколько миллионов долларов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские бойцы поразили вражеские САУ 2С19 "Мста-С", ЗРК "Стрела-10", ОАО и уничтожили САУ 2С4 "Тюльпан". Также оккупанты понесли потери в живой силе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на Бахмутском направлении бойцы роты ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко поразили российскую технику FPV-дронами.

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А де сніГ? Архів?
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28.11.2023 17:28 Ответить
Тюльпана жаль((( Горіть у пеклі мацкалі.
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28.11.2023 18:01 Ответить
Верх идиотизма исчислять успехи боевых действий в денежном выражении , когда у врага денег - куры не клюют .
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28.11.2023 21:00 Ответить
 
 