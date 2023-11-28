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Бойцы 92 ОШБр поразили вражескую технику на несколько миллионов долларов на Бахмутском направлении. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские бойцы поразили вражеские САУ 2С19 "Мста-С", ЗРК "Стрела-10", ОАО и уничтожили САУ 2С4 "Тюльпан". Также оккупанты понесли потери в живой силе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на Бахмутском направлении бойцы роты ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко поразили российскую технику FPV-дронами.
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Luk Viktor
показать весь комментарий28.11.2023 17:28 Ответить Мне нравится 1
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий28.11.2023 18:01 Ответить Мне нравится 0
Григорий 5fbb77e4
показать весь комментарий28.11.2023 21:00 Ответить Мне нравится 0
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