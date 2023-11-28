Спецназовцы ГУР МО уничтожили позицию российских пулеметчиков на временно оккупированной территории Донетчины. ВИДЕО

Бойцы подразделения "PARAGON" Главного управления разведки во временно оккупированной Горловке Донецкой области обнаружили и эффектно уничтожили FPV-дроном позицию российских пулеметчиков, которую они обустроили в башне в промышленной зоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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