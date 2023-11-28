7 248 8
Спецназовцы ГУР МО уничтожили позицию российских пулеметчиков на временно оккупированной территории Донетчины. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы подразделения "PARAGON" Главного управления разведки во временно оккупированной Горловке Донецкой области обнаружили и эффектно уничтожили FPV-дроном позицию российских пулеметчиков, которую они обустроили в башне в промышленной зоне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
На сіній платочєк...
Чергові "зниклі без вісті": ні лад, ні пельменів, ні дров
А тепер, усьо…
Слава Україні та її Захисникам !