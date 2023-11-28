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Спецназовцы ГУР МО уничтожили позицию российских пулеметчиков на временно оккупированной территории Донетчины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы подразделения "PARAGON" Главного управления разведки во временно оккупированной Горловке Донецкой области обнаружили и эффектно уничтожили FPV-дроном позицию российских пулеметчиков, которую они обустроили в башне в промышленной зоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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Сдрочіт пулемьотчік
На сіній платочєк...
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28.11.2023 18:37 Ответить
Гарненьке!
Чергові "зниклі без вісті": ні лад, ні пельменів, ні дров
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28.11.2023 18:43 Ответить
Бідні кацапи! Це ж треба було пертися пішки по сходах, на таку висоту, з кулеметом та купою патронів, у "броніках", для того, щоб здохнуть - навіть не маючи можливості вискочить у вікно та сховаться від вибуху Цікаво - їх зноситимуть по сходах, спускатимуть мішки на мотузці, чи просто скинуть униз - трупам однаково! Думаю - там і покинуть Не захочуть морочиться А мамкам напишуть "прапал без вести"
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28.11.2023 19:02 Ответить
скинуть та ********* ні полишать там най воняють
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28.11.2023 19:15 Ответить
стопудово заслуга безуглой....красиво дэушка уничтожила гнёзда пулемётчиков.
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28.11.2023 19:03 Ответить
А хто має брати Пушиліна(образно),якщо ГУР подався в піхоту? Або їх подали,що одне те саме.
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28.11.2023 19:13 Ответить
Не ДШВ... Парашютів не є..
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28.11.2023 19:43 Ответить
Добре, що тепер непродує орка на протязі, вітерець, холодненько …
А тепер, усьо…
Слава Україні та її Захисникам !
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28.11.2023 22:20 Ответить
 
 