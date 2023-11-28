Пограничники подняли украинский флаг в пункте пропуска "Бударки" на границе с Россией. ВИДЕО

Пограничники подняли украинский флаг в автомобильном пункте пропуска "Бударки" на Харьковщине на границе с Россией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Государственная пограничная служба Украины сообщила в Facebook, опубликовав соответствующее видео.

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"Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница", несмотря на постоянные обстрелы, зашли на территорию автомобильного пункта пропуска "Бударки", что на Харьковщине, и подняли сине-желтый флаг на самую высокую в округе башню", - говорится в сообщении.

Этот пункт пропуска находится непосредственно на государственной границе и не работает с момента полномасштабного вторжения России.

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