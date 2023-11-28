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Пограничники подняли украинский флаг в пункте пропуска "Бударки" на границе с Россией. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Пограничники подняли украинский флаг в автомобильном пункте пропуска "Бударки" на Харьковщине на границе с Россией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Государственная пограничная служба Украины сообщила в Facebook, опубликовав соответствующее видео.

"Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница", несмотря на постоянные обстрелы, зашли на территорию автомобильного пункта пропуска "Бударки", что на Харьковщине, и подняли сине-желтый флаг на самую высокую в округе башню", - говорится в сообщении.

Этот пункт пропуска находится непосредственно на государственной границе и не работает с момента полномасштабного вторжения России.

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Насипаєм ради.
Старт!
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28.11.2023 19:36 Ответить
я за символы,но ров с крокодилами надёжнее...
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28.11.2023 19:38 Ответить
Безмежна подяка!!! Героям Слава! 💪💪💪💪💪
Бережіть себе!!! 🙏🙏🙏🙏🙏
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28.11.2023 20:04 Ответить
Эпик!!!
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28.11.2023 22:33 Ответить
Шоу понад усе.
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28.11.2023 22:50 Ответить
Це як лазили на трубу ЧАЕС у 1986 восени з прапором і знімали це все на публіку щоб показати перемогу над "мирним атомом". Так і тут. Росіян не відігнали, але картинка в пресі понад усе.
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28.11.2023 22:52 Ответить
Толку с прапора ... лучше бы несколько сотен мин установили на кордоне.
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29.11.2023 01:42 Ответить
 
 