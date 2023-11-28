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Почему Зеленский хочет снять Залужного и как это влияет на армию? | Юрий Бутусов ОНЛАЙН. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире проанализирует ситуацию на фронте, а также выразит свое видение возможного конфликта между президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

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Читайте также: Зеленский призвал военное руководство Украины не вмешиваться в политику: Это ошибка, если на передовой вести себя как политик, а не как военный
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Топ комментарии
+55
Бо зеленський, це дурна, мстива і нікчемна людина.
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28.11.2023 20:07
+55
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28.11.2023 20:25
+54
Великими літерами ,президенти країн, пишуть собі самі ,своїми великими справами. Може якусь велику справу президента нагадаєте,,,щоб дозволило писати з великою ?
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28.11.2023 20:24
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Думка людини має на чомусь ґрунтуватись, а не бути струсом повіртря. За звичай, така думка грунтується на життєвому досвіді, знаннях та аналізі подій, що відбуваються навколо.
І коли людина каже, що все суперово в нинішніх реаліях, а особливо те, що Зеленський супе-пупер управлінець (після повномаштабного вторгнення, сотен тисяч жертв, провалу боротьби з КОВІДом, зпаду економіки ще ДО пандемії, повністю проср@ній підготовці до повномаштабного вторгнення всупереч попередженням навіть очільника ЦРУ у січні 2022-го і багато чого іншого), то в мене виникає питання: а ця людина взагалі жила в Україні останні кілька років? А чи це людина взагалі? Чи проплачений бот?
Ну а на решту емоцій відповім так: "а за що ж українців тримають в психіатричних лікарнях? Вони ж висловлюють свою думку! Те, що вони можуть становити загрозу решті населення - то фігня! Музику замовляють теж шизіки!" Ну а бо щось таке...
Нагадує все це безмізку (чи безуглу)...

Перед тим, як вислухати думку опонента, варто переконатись в тому, що він взагалі вміє думати (с)
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28.11.2023 22:38 Ответить
Бо зеленський, це дурна, мстива і нікчемна людина.
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28.11.2023 20:07 Ответить
Президент - пишеться з Великої літери.
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28.11.2023 20:17 Ответить
Великими літерами ,президенти країн, пишуть собі самі ,своїми великими справами. Може якусь велику справу президента нагадаєте,,,щоб дозволило писати з великою ?
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28.11.2023 20:24 Ответить
гарно сказано...
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28.11.2023 20:56 Ответить
Збавив країну від Пороха. Хіба мало? Майже весь нарід цього хотів більше за все.
Розігнав "стару крадівну еліту" і привів у владу нових людей. У відповідності до запитів наріду.
Зупинив війну на Донбасі. Правда ненадовго, але ж зупинив! Ворог перестав стріляти і труни не йшли по містам і селам, коли Президент відводив армію з укріплених позицій в чисте поле.
Хіба вам цього мало?
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29.11.2023 12:02 Ответить
То й пиши. Хоч сто разiв за секунду.
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28.11.2023 21:04 Ответить
це що за зебідьний правопис? ти ще скажи, що раска ********* пишеться з великої і президент на кацапії не х..ло.
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28.11.2023 21:33 Ответить
Це - Конституція України. Є такий документ - почитайте.
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28.11.2023 21:45 Ответить
Зебіл, ти що забув, що Конституція на паузі, чи не слухаєш свого клована?
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29.11.2023 00:31 Ответить
то почитай шмарклявий зебіл, в Конституції України пишуть про Президента України, а не шмарклєнского.
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29.11.2023 04:57 Ответить
З великої літири пишеться Генерал Залужний 🇺🇦💙💛
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28.11.2023 21:42 Ответить
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29.11.2023 10:48 Ответить
Президент дійсно пишеться з великої літери, а ось преЗЕдент - ні!
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28.11.2023 22:42 Ответить
То у вас зараз хто?
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28.11.2023 23:31 Ответить
Клоун
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28.11.2023 23:43 Ответить
А ти звідки сереш?
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29.11.2023 08:19 Ответить
**********, саме воно як для очільника лохів
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29.11.2023 06:01 Ответить
Віслюк лишиться віслюком, хочь зірками його обсип.
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29.11.2023 07:09 Ответить
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28.11.2023 20:25 Ответить
Нехай Зеленський попробує зняти Валерія Залужного, потім сам дуже мабуть дуже пожаліє що потім буде
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28.11.2023 23:01 Ответить
👍🤝☺️
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29.11.2023 10:50 Ответить
Презервадент...
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28.11.2023 20:25 Ответить
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28.11.2023 20:25 Ответить
Як це впливає на армію ?
Давно відомий факт - армія левів під керівництвом барана програє армії баранів під керівництвом лева.
В нас народ у 2019 році обрав Головнокомандувачем барана.
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28.11.2023 20:30 Ответить
Так.
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28.11.2023 23:45 Ответить
Ну, ти по підвалам не никався, вже +
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29.11.2023 00:32 Ответить
Потому что ему приказало Ху#ло через Дерьмака.
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28.11.2023 20:31 Ответить
***** в истории запомнят как мудака который так лично воспринял совершенно мирную украинскую революцию, как покушение на его власть, как вызов ему лично, что устроил катастрофические войны и цепочку событий, на которых Россиюшка и крякнула, слетела из истории в кювет
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28.11.2023 20:34 Ответить
Богдан Бенюк, який в листопаді 22 року став художнім керівником Театру на Подолі, відмовився коментувати заміну прізвища негативного персонажу в п'єсі Карпенка-Карого з "Зеленського" на "Залуський"

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28.11.2023 20:32 Ответить
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28.11.2023 20:35 Ответить
курвиться бенюк
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28.11.2023 21:33 Ответить
чому, воно таке й було
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28.11.2023 21:35 Ответить
Залужный явный фаворит в президентской гонке, вот Зеля и хочет его снять досрочно с дистанции//
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28.11.2023 20:36 Ответить
в президентской гонке участвуют лишь те, кто изъявил желание участвовать.

Залужный где-то и когда-то изъявлял желание участвовать в президентской гонке ?
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28.11.2023 20:46 Ответить
Та і коли ті вибори ще будуть? Тож це просто тупе намагання усунути Залужного під надуманим приводом
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28.11.2023 21:04 Ответить
Причини усунення Залужного цілком зрозумілі: в голові найвеличнішого війна закінчилася його повною перемогою, а Залужний ховає від найвеличнішого ту перемогу, вимагає мобілізувати ще людей у військо та і взагалі поводиться непристойно "планом" не ділиться.
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28.11.2023 22:27 Ответить
Залужный сразу изъявит желание быть президентом, когда получит ******* от народа. Технология отработана еще на Сичи.
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29.11.2023 00:02 Ответить
від нашого наріду можна отримати тільки плювки в спину та бажання прікалоцца
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29.11.2023 00:14 Ответить
Надеюсь Залужный предпринимает все меры безопасности. А то от этой "зе-манды", можно ожидать чего угодно. Не получается снять, так сольют координаты рф для ракетного удара...
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28.11.2023 20:45 Ответить
Для тих хто вчив Економікс Макконнелла. Іншим не цікаво. Лише 5% населення мають підприємницький хист. До чого я ? Багато хто хоче займатись бізнесом, але ... мама з татом не думали про це вночі. Тепер звернемось до главкома. Погони носять багато військових, але виграють битву тільки генії. А війни - 1% від всіх геніїв. Щоб зробити помилку треба мало часу. Виправляти її будуть тисячі й тисячі загиблих та роки. гераську ***** не зняв попри невдачі. Бо замінити ніким і нічим. В Україні полководці на кожному перехрестю ? І одна деталь. Важлива. Повага підлеглих на дорозі не валяється. Її треба заробити. Як ? І є для цього час ?
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28.11.2023 20:52 Ответить
Хоче? Якщо зробить те що хоче, то це буде останнє його ''хотіння'' -далі ''майдан'' і мало кому із зелених пощастить як у свій час пощастило '"янику''
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28.11.2023 20:57 Ответить
Дурдом

@durdominua

Юстас Алексу


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28.11.2023 20:59 Ответить
Потому что закомплексованный мудак. Мелкое эгоистичное ЧМО. Которое думает только про себя.
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28.11.2023 21:03 Ответить
Мабуть таки були домовленості в Омані, в Стамбулі - ось і почали всі ці Ара хами + Безумні пургу підгоняти👈
Ясна річ , що їх завдання здати частину української території по цим договорнякам
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28.11.2023 21:04 Ответить
Зеленский, проще будет тебя снять. Майдан никто не отменял.
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28.11.2023 21:21 Ответить
Майдану не буде.

просто приїде зондеркоманда ЗСУ та зачистить ОПу за пару годин
ото й усе що буде
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28.11.2023 21:36 Ответить
ЗСУ будет на Майдане, многие оттуда начинали. А насчет очистит - я такое при зэке миллион раз слышал.
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28.11.2023 21:42 Ответить
Я тільки за, бо з усякої безвиході в Україні є три виходи і усі зрадників геть,
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28.11.2023 23:48 Ответить
але бубочку доведеться номінально зберегти на посаді, прибравши лише оточення.

бо легітимність влади перед заходом - то чогось таки варте
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29.11.2023 00:18 Ответить
Зараз можна і без Майдану - взвод автоматників ЗСУ, блокада ОПи, арешт дєрьмака (разом з охоронцем бєні), татарова, іншої потолочі із офісу кротів. Це щоб внутрішня окупація кротів не керувала боневтіком. Самому ж сталевояічковому - досиджувати до кінця каденції, під неусипним наглядом, і відвідинами нарколога.
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29.11.2023 09:39 Ответить
Треба зеленського в дупу Єрмаку запхати - двома проблемами буде меньше, як і двома дебілами меньше..
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28.11.2023 21:37 Ответить
Ермак зливає Україну,ЗЕ це пусте місце!!!
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28.11.2023 21:45 Ответить
Тому що боїться можливого конкурента. Все просто думаю.
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28.11.2023 22:03 Ответить
Лавры Януковича не дают покоя
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28.11.2023 22:15 Ответить
ЗЄрмачня дуже любила росказувати за кордоном, що Україна боронить Європу?

Тобто, те, що зараз загрожує Україні, загрожує і Європі.

Так от пора вже доносити до європейських лідерів та естеблішменту, що Зеленський загрожує Україні та Європі.
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28.11.2023 22:30 Ответить
Та немає ніякого зеленського як президента, а є лялька-маріонетка, якою хтось управляє!
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28.11.2023 22:44 Ответить
Усе зробили рейтинги, фейкові опросники і блоги далеких від реальності людей. Генерал Залужний був аполітичною фігурою, але комусь захотілося,щоб він був президентом. Навіщо? Чи він хоч раз писав чи хотів цього? Не потрібно хотіти того до чого не йдеться. В 2019 уже захотіли, щоб лиш би не Порошенко. Усе це послужило погано для Залужного, дайте йому бути просто Головнокомандувачем, готувати ЗСУ до НАТО іі вершити Перемоги України
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28.11.2023 23:52 Ответить
Зеленая кодла боїться Залужного і відчуває це своїми недолугими головами.
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28.11.2023 23:57 Ответить
А я вважаю що Зеленський з обойми минулих керівників Держави кращий. Хоча у всіх можуть бути помилки.
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29.11.2023 06:03 Ответить
розкажіть про "помилки" сотням тисяч вбитих і закатованих. про мільйони переселенців я промовчу. тільки не треба включасти методичку "якби був порох, то все б давно здав...." - чули всже мільйон разів.
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29.11.2023 14:34 Ответить
Я виграв в Лотереї Фейсбук багато грошей І хочу витратити багато з них на придбання дронів для нашого війська. Але для отримання цих грошей мені потрібна допомога Держави. На жаль, мої листи до Прем єра та Президента залишаються без належного реагування з їх боку. Це пагано. Але я не засуджую їх за бездіяльність. Я розумію що у них багато роботи.
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29.11.2023 06:17 Ответить
Пане Юрію! Якщо мислити логічно. Від будь-якого посадовця високого рангу, в тому числі військового чекають насамперед ефективних і успішних дій на ввіреній йому діяльності ( заводі, мініністерстві, армії тощо) успішного менеджменту. Коли успішних дій не має, завжди постає питання про зміну керівництва, адже воно несе пряму відповідальність за успіх усієї структури і виконання поставлених завдань..п.с. За останній майже рік ВСУ невдалося деокупувати жодного, навіть невеличкого областного міста, не кажучи вже про вихід до Азовського моря і Криму.....І хто за це має відповідати по Вашому насаперед, ???? Явно не Зеленський, адже він не військовий і не планує операції ВСУ., він призначив Залужного і поставив конкретні цілі і строки, які не були виконані. І не має тут зради.....
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29.11.2023 09:23 Ответить
Вангую что произошло. На какое-то совещание прибыл Дерьмак, а Залужный задал ему резонный вопрос: "Ты кто, чувак?". И отказался его проводить в присутствии чуваков без допуска. Всем известно, что Дерьмак по бумагам никто, и в случае шухера так и скажет: "Я никто, спрашивайте с Зе."
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29.11.2023 10:20 Ответить
Зеленский призвал военное руководство Украины не вмешиваться в политику: Это ошибка, если на передовой вести себя как политик, а не как военный Джерело: https://censor.net/ua/v3458344
А вмешиваться тупому, бестолковому созданию в дела военных - это что? Когда уже сгинут эти зеленые, ермаки, безмозглые и прочая шобла, набранная "наивеличайшим" по дворам, барам, парикмахерским?
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29.11.2023 11:01 Ответить
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29.11.2023 19:08 Ответить
 
 