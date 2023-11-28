Почему Зеленский хочет снять Залужного и как это влияет на армию? | Юрий Бутусов ОНЛАЙН. ВИДЕО
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Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире проанализирует ситуацию на фронте, а также выразит свое видение возможного конфликта между президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.
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Топ комментарии
+55 mrSmith
показать весь комментарий28.11.2023 20:07
+55 Власов Сергей b3083465
показать весь комментарий28.11.2023 20:25
+54 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показать весь комментарий28.11.2023 20:24
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Пожалуйста, подождите...
І коли людина каже, що все суперово в нинішніх реаліях, а особливо те, що Зеленський супе-пупер управлінець (після повномаштабного вторгнення, сотен тисяч жертв, провалу боротьби з КОВІДом, зпаду економіки ще ДО пандемії, повністю проср@ній підготовці до повномаштабного вторгнення всупереч попередженням навіть очільника ЦРУ у січні 2022-го і багато чого іншого), то в мене виникає питання: а ця людина взагалі жила в Україні останні кілька років? А чи це людина взагалі? Чи проплачений бот?
Ну а на решту емоцій відповім так: "а за що ж українців тримають в психіатричних лікарнях? Вони ж висловлюють свою думку! Те, що вони можуть становити загрозу решті населення - то фігня! Музику замовляють теж шизіки!" Ну а бо щось таке...
Нагадує все це безмізку (чи безуглу)...
Перед тим, як вислухати думку опонента, варто переконатись в тому, що він взагалі вміє думати (с)
Розігнав "стару крадівну еліту" і привів у владу нових людей. У відповідності до запитів наріду.
Зупинив війну на Донбасі. Правда ненадовго, але ж зупинив! Ворог перестав стріляти і труни не йшли по містам і селам, коли Президент відводив армію з укріплених позицій в чисте поле.
Хіба вам цього мало?
Давно відомий факт - армія левів під керівництвом барана програє армії баранів під керівництвом лева.
В нас народ у 2019 році обрав Головнокомандувачем барана.
Залужный где-то и когда-то изъявлял желание участвовать в президентской гонке ?
@durdominua
Юстас Алексу
Ясна річ , що їх завдання здати частину української території по цим договорнякам
просто приїде зондеркоманда ЗСУ та зачистить ОПу за пару годин
ото й усе що буде
бо легітимність влади перед заходом - то чогось таки варте
Тобто, те, що зараз загрожує Україні, загрожує і Європі.
Так от пора вже доносити до європейських лідерів та естеблішменту, що Зеленський загрожує Україні та Європі.
А вмешиваться тупому, бестолковому созданию в дела военных - это что? Когда уже сгинут эти зеленые, ермаки, безмозглые и прочая шобла, набранная "наивеличайшим" по дворам, барам, парикмахерским?