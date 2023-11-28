Путин призвал российских женщин рожать по 8 детей. ВИДЕО

Российский диктатор Владимир Путин призвал российских женщин рожать по 8 детей для преодоления демографического кризиса.

Об этом он заявил во время выступления на пленарной сессии Всемирного русского народного собора. Он выступил на ней по видеосвязи, передает Цензор.НЕТ.

По мнению диктатора, решить "катастрофические демографические проблемы" только с помощью денег, льгот, социальных выплат и помощи невозможно. По его словам, многодетность должна стать нормой, образом жизни всех народов России.

"У многих наших народов сохраняется традиция семьи, где воспитываются четверо, пятеро и более детей. Вспомним, что в российских семьях у наших бабушек и прабабушек было и по 7, и по 8 детей. Давайте эти традиции сохранять, возрождать", - заявил Путин.

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