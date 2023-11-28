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Путин призвал российских женщин рожать по 8 детей. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Российский диктатор Владимир Путин призвал российских женщин рожать по 8 детей для преодоления демографического кризиса.

Об этом он заявил во время выступления на пленарной сессии Всемирного русского народного собора. Он выступил на ней по видеосвязи, передает Цензор.НЕТ.

По мнению диктатора, решить "катастрофические демографические проблемы" только с помощью денег, льгот, социальных выплат и помощи невозможно. По его словам, многодетность должна стать нормой, образом жизни всех народов России.

"У многих наших народов сохраняется традиция семьи, где воспитываются четверо, пятеро и более детей. Вспомним, что в российских семьях у наших бабушек и прабабушек было и по 7, и по 8 детей. Давайте эти традиции сохранять, возрождать", - заявил Путин.

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Топ комментарии
+38
Так, а сроки вынашивания сократить с девяти месяцев до трех. Ну, как пятилетка за три года. Традиции!
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28.11.2023 20:32
+30
Правільна-рашистскіє баби дайьош как можна больше пушечнава мяса...
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28.11.2023 20:27
+29
...
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28.11.2023 20:28
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Страница 2 из 2
Якимось військово-політичним колам західні змі приписують колосальну сміливість і вільність в справі підриву північного потоку ПП, а чому ж тоді на цьому наші колосальні сміливість і вільність закінчилися причому так, що цей якутський губошльоп на цю пору ще шльопає губами? Все, що він може, це шльопати губами і він ними шльопає)
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29.11.2023 01:52 Ответить
Уявіть тільки який вразливий путін напередодні виборів?!
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29.11.2023 02:01 Ответить
так свиносамки і непроти, якщо він буде для них донором сперми..
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29.11.2023 03:34 Ответить
технічно цілком можливо, проте навряд чи комусь сподобається результат - пучкін несе усі ознаки виродження, повірте людині, яка знається трохи на генетиці.... є ознаки дегенерації від пиятики батьків та таке інше..... корототше - гімно буде
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29.11.2023 09:39 Ответить
так їм все одно що він дегенерат, у них мрія, що б їх путін осеменив, записують відповідні відео і співають пісні в тік-ток...
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29.11.2023 10:26 Ответить
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29.11.2023 05:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=aBLTfggn1B8
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29.11.2023 05:02 Ответить
А почему не по 80 ?
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29.11.2023 07:32 Ответить
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29.11.2023 08:34 Ответить
яка красуня.... куди там ***** з раші.... тому завжди проти порівнянн їх з свиноматками, свиня - шляхетна й корисна істота....
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29.11.2023 09:41 Ответить
треба більше м'яса
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29.11.2023 09:20 Ответить
А саме скільки наплодило вилупків?
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29.11.2023 09:30 Ответить
Аж по вісім. Значить, криза глибока.
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29.11.2023 09:54 Ответить
Тобто розмножатись як кролики? Путлер повинен знати, що кролики швидко і масово дохнуть...
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29.11.2023 11:53 Ответить
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