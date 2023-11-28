Зеленский о решении Ставки: Значительно усиливаем фортификацию, мин и бетона точно хватит. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 643-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что провел заседание Ставки – особое, длительное, подробное.
Первое – фортификация. Значительно усиливаем. Все деньги есть. Все решения есть. Должна быть полная соответствующая работа в громадах. Все абсолютно детализировано – мин и бетона нашему государству точно хватит. Требуется больше скорости и эффективности, и каждый, кто за это отвечает, имеет четкие задачи.
Был также важен анализ недавних атак против Украины – ракеты, массированные удары дронов. Проанализировали тактику защиты от нашей противовоздушной обороны. Четкая потребность – развитие и усиление наших мобильных огневых групп, а также все максимально эффективные системы ПВО.
Отдельно проанализировали работу "петриотов" и "насамсов" - все очень эффективно, я благодарен нашим партнерам, которые помогают нам именно с этими системами. Командующий Воздушными силами и другие соответствующие командующие, Министерство обороны имеют необходимые поручения.
Были, конечно, доклады командующих по всем фронтовым направлениям. Отдельное внимание – донецким направлениям: Авдеевка, Марьинка, район Бахмута. Там за эти сутки – наиболее интенсивные боевые столкновения. Спасибо всем нашим воинам за силу и стойкость. Купянское направление – хочу особо отметить удержание наших позиций. Обсудили также и наши действия по южным направлениям.
Провел сегодня и отдельное совещание с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, можно назвать его оптимистичным. Мы готовим, в частности, хорошие дальнобойные вещи, чтобы оккупанты чувствовали украинскую силу", - рассказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Тему можно будет мусолить долго и нудно.
"Шел три тыщи надцатый день войны. А сейчас о погоде..."
Окрім його друзів і рідних у яких зростають маєтки і цифри на рахунках ?
Скільки ж можна.......... Міцність зростає лише в ОПфшорах
А раньше додуматься, слабо ?
И что тогда делают многочисленные генералы и офицеры Генштаба и Минобороны ?
Ну а если грустно станет, так он песню запоет.
Ворог бетонує, заривається, мінує, йде в контратаки на певних ділянках.
Ворог переводить економіку на військові рейки.
ара-хамії, безвуглі, прислужники, йдуть на відкритий конфлікт із В. Залужним.
Скаржиться західним журналістам на генерала.
Ганьба, ганебна поведінка гаранта.
ОПа знімає генералів, комбригів, призначає. Що то за вертикаль армії?
Що за державне управління, це квартал 95.
Черчель, Рузвельт критикують та скаржаться на свого командувача?
Здачу півдня країни хочуть повісити на військових.
Шобла прислужників зовсім впала з дуба.
Дурні прислужників не розуміють, що вони роблять, до чого вони всіх приведуть.
То можно попробовать угадать, те что дороги и садики ремонтируют окажутся спецами в постройке капониров
Сейчас окажется что у военных нет нужной техники, а у хороших ребят дорожников как-раз она простаивает.
Велике будівництво-це так добре ...
доля вже твоя така,
а тепер танцюй, небоже,
на морозі гопака" (с)