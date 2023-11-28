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Зеленский о решении Ставки: Значительно усиливаем фортификацию, мин и бетона точно хватит. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 643-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что провел заседание Ставки – особое, длительное, подробное.

Первое – фортификация. Значительно усиливаем. Все деньги есть. Все решения есть. Должна быть полная соответствующая работа в громадах. Все абсолютно детализировано – мин и бетона нашему государству точно хватит. Требуется больше скорости и эффективности, и каждый, кто за это отвечает, имеет четкие задачи.

Был также важен анализ недавних атак против Украины – ракеты, массированные удары дронов. Проанализировали тактику защиты от нашей противовоздушной обороны. Четкая потребность – развитие и усиление наших мобильных огневых групп, а также все максимально эффективные системы ПВО.

Отдельно проанализировали работу "петриотов" и "насамсов" - все очень эффективно, я благодарен нашим партнерам, которые помогают нам именно с этими системами. Командующий Воздушными силами и другие соответствующие командующие, Министерство обороны имеют необходимые поручения.

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Были, конечно, доклады командующих по всем фронтовым направлениям. Отдельное внимание – донецким направлениям: Авдеевка, Марьинка, район Бахмута. Там за эти сутки – наиболее интенсивные боевые столкновения. Спасибо всем нашим воинам за силу и стойкость. Купянское направление – хочу особо отметить удержание наших позиций. Обсудили также и наши действия по южным направлениям.

Провел сегодня и отдельное совещание с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, можно назвать его оптимистичным. Мы готовим, в частности, хорошие дальнобойные вещи, чтобы оккупанты чувствовали украинскую силу", - рассказал Зеленский.
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Топ комментарии
+78
хто заважав це робити ще з осені 2021 р, коли були перші попередження з Заходу ?
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28.11.2023 20:46
+49
Та яка там «осінь 2021» ? Тут було літо 2023 і нікому діла не було… А можна ж було по теплу все це робити…
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28.11.2023 20:59
+42
Тогда разминировали, отводили войска и переставали стрелять... Ах да, самое главное забыл - заглядывали в глаза...

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28.11.2023 20:59
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Я вже думав сьогодні обійдеться БЕЗ потужного Віслюка...Ан ніт...
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28.11.2023 21:16 Ответить
Каждый день должен быть Зеленский. Чела лишили квартала, но желания поговорить у него не уменьшилось.
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28.11.2023 21:17 Ответить
Он не может ездить с ними выступать, а ему это надо.
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28.11.2023 21:32 Ответить
Это будет кландайк для всяких дизель-шоу после войны.
Тему можно будет мусолить долго и нудно.
"Шел три тыщи надцатый день войны. А сейчас о погоде..."
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28.11.2023 21:39 Ответить
А асфальта точно хватит? Клоун.
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28.11.2023 21:19 Ответить
А, що заважало це зробити в 2019-2022? Відсутність клепки в голові? Чи бажання "посмотреть в глаза пуйла і найти там мир"?
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28.11.2023 21:24 Ответить
Бетону точно вистачить? На Байковому...
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28.11.2023 21:29 Ответить
Трохи запізно(Авдіївку оточують й готують котел до оголошеня кандидатства *****(А де фортифікація на цих напрямках оточення?Що робили увесь час?((Інтерв'ю для іноземних змі писали,де Залужного від чогось застерігають,а той ще нічого навіть не заявив((
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28.11.2023 21:30 Ответить
Тому москалі їх обходять(
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29.11.2023 06:33 Ответить
Все посилює, покращує .....а хтось результати бачить ?
Окрім його друзів і рідних у яких зростають маєтки і цифри на рахунках ?
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28.11.2023 21:35 Ответить
Ти ба як файно по суфлеру шпарить! молодець, Ваван, іди у дЄрьмака цукерочку візьми, заслужив...
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28.11.2023 21:36 Ответить
**** *****, что ты делало 3 года до нападения!?!?!?!? Тварь конченная!!!!!
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28.11.2023 21:38 Ответить
Ну не лох.... нє простий пацан. Просто міцний брюс !

Скільки ж можна.......... Міцність зростає лише в ОПфшорах
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28.11.2023 21:39 Ответить
До тупорилого ішака дійшло через два з гаком роки. І то хто-зна, якби не слово бетон.
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28.11.2023 21:45 Ответить
В конце второго года войны они о фортификации вспомнили.

А раньше додуматься, слабо ?

И что тогда делают многочисленные генералы и офицеры Генштаба и Минобороны ?
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28.11.2023 21:47 Ответить
Жоден генерал у мирний час не має права де йому заманеться почати будувати оборонні споруди та ставити мінні поля. Але навіть під час повномасштабної війни, пробачте, повномасштабного воєнного стану на все це добро повинні бути виділені кошти. Виділенням коштів займається міноборони разом з мінфіном, які на чолі з прем'єр міністром підпорядковуються... ніколи не здогадаєтесь кому.
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29.11.2023 10:01 Ответить
Виконують завдання ставки і верховного головнокомандувача.
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29.11.2023 05:32 Ответить
Дятел,саму вдалу пору року для цього вибрав...Весна,літо,осінь пройшли,прямо сапер,інженер і будівельник року,***** зелене.
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28.11.2023 21:48 Ответить
Не пройшло і 2 роки... З такою швидкою реакцією Так точно будемо 100 років воювати
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28.11.2023 22:06 Ответить
Це він про розмінування рішеннями уряду Півдня України, тільки ЗАРАЗ прочухав на Ставці!? Ну і СРАТЬєх ..
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28.11.2023 22:06 Ответить
Таке враження, що влада думає лише над тим, що в фейсбуці більше критики має
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28.11.2023 22:19 Ответить
до війни арахамили на асфальті і вішали єрмачню,купуючи ефіри на олігархічних каналах,під час війни арахамлять на бетоні,а на єрмачні тепер ще й умудряються відмивати вкрадені бюджетні гроші,фінансуючи бидломарафон з кішень платників податків,Володя-наркоман,а де бл@дь дрони,на які Федоров вже сотні міліардів гривень нібито витратив?
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28.11.2023 22:26 Ответить
Посидит, подумает, что нибудь придумает
Ну а если грустно станет, так он песню запоет.
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28.11.2023 22:35 Ответить
Актуально стало только сейчас ? . Особенно если учесть сколько оно при власти .
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28.11.2023 22:36 Ответить
мабуть навчилися бабло мутить на мінах та на бетоні.
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28.11.2023 22:57 Ответить
У відосиках Чмо все вирішив і робота відразу «закипіла», але реальність відрізняється абсолютно, просто правду від військових ніхто не почує, бо це буде розцінюватися як дискредитація влади злодіїв і брехунів.
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28.11.2023 23:15 Ответить
Другий рік війни. Заговорив за бетон, міни.
Ворог бетонує, заривається, мінує, йде в контратаки на певних ділянках.
Ворог переводить економіку на військові рейки.
ара-хамії, безвуглі, прислужники, йдуть на відкритий конфлікт із В. Залужним.
Скаржиться західним журналістам на генерала.
Ганьба, ганебна поведінка гаранта.
ОПа знімає генералів, комбригів, призначає. Що то за вертикаль армії?
Що за державне управління, це квартал 95.
Черчель, Рузвельт критикують та скаржаться на свого командувача?
Здачу півдня країни хочуть повісити на військових.
Шобла прислужників зовсім впала з дуба.
Дурні прислужників не розуміють, що вони роблять, до чого вони всіх приведуть.
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28.11.2023 23:29 Ответить
Південь здав з калідором до Криму. Тепер можна і бетонувати
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28.11.2023 23:46 Ответить
Главное чтобы асфальта хввтило и шатлов у верещук
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28.11.2023 23:54 Ответить
Мар'яна в курсах??? З нею узгоджували !?.
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28.11.2023 23:57 Ответить
Коли всі кричали не чула влада, коти вмовляли про дрони влада не чула коли про міни казали влада не чула.А тепер ці 7-8 місяців втрати часу нам дорого коштують ціна життя людей.Дрони зараз повинні випускати кожне місто кожне містечко.Ставити завдання навіть до арештів мерів і всих депутатів рад,Вкраїні такий хаос кругом.Фактично все тримається на волонтерах і людях.Це дикість 2 рік війни.Все що виробляється викупляють люди і волонетери і відправляють хлопцям ну це слів немає.Або ,п"здити і саджати ,або розстрілювати ,не розуміють потвори що вони творять.Де наш ВПК?Ми просираємо всі можливості а головне в нас є як і з чого а немає наказу ,і стоїмо на 2 рік з протянутою рукою.Та думайте ви головою бл"дь !А не як всі проблеми закидувати м'ясом фронт.Долбой"би зброю людям давайте ,і професійно готуйте людей !! Як це все за"бало вже !!! Якщо в цій країні все роблять волонтери і люди то ця влада і ці всі дармоїди типу ТЦК і нших штабів хай йдуть козі в тріщину.
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29.11.2023 00:11 Ответить
розбудили дурачка
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29.11.2023 00:22 Ответить
Если строительством будут заниматься не военные, а гражданские .
То можно попробовать угадать, те что дороги и садики ремонтируют окажутся спецами в постройке капониров
Сейчас окажется что у военных нет нужной техники, а у хороших ребят дорожников как-раз она простаивает.
Велике будівництво-це так добре ...
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29.11.2023 00:34 Ответить
Якби ж то хоч так... Але хто ж тепер полізе будувати укріплення під лінію фронту, ще й в таку погоду. А був же час на все.
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29.11.2023 01:17 Ответить
Там екскаватори за 10 км від фронту до цього часу підігнати не в силі, щоб окопи викопати, а воно про бетон... Окопуватися треба було ще з минулої осені, коли стало зрозуміло, що Херсон був останньою серйозною перемогою, яка далася відносно прийнятною ціною, хоча за весну-літо 2022 народу там полягло дуже багато. А так замість рити окопи, бетонуватися, мінувати і накопичувати серйозну збрю, на кожному розі кричали про контрнаступ і піарилися одне поперед іншого.
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29.11.2023 01:15 Ответить
"прогуляв ти літо гоже,
доля вже твоя така,
а тепер танцюй, небоже,
на морозі гопака" (с)
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29.11.2023 01:19 Ответить
Только на второй год войны он это понял
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29.11.2023 01:50 Ответить
от ******,посилює воно фортифікацію,так само як під Бахмутом?
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29.11.2023 03:06 Ответить
Ну і хто скаже, що воно не тупе теля?
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29.11.2023 06:10 Ответить
Хотя зараз вже не смішно.
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29.11.2023 06:48 Ответить
не втік,щоб проїбати.
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29.11.2023 09:16 Ответить
«Не потрібно в останній момент героїчно хапатися за неможливе. Досить вчасно зробити те, що потрібно ».© Сер Вінстон Черчилль.
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29.11.2023 09:56 Ответить
"мін та бетону точно вистачить" - волонтери забезпечать і це?
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29.11.2023 10:03 Ответить
і як Володимиру нашому Зеленському визначитись, що робити? Два роки тому патрушев сказав все розмінувати, зараз Залужний каже все замінувати і забетонувати. Вони що, грають варята з найвеличнішого лідора?
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29.11.2023 10:16 Ответить
Главное тырындеть политкорректно и при этом ничего не делать.Наполеоновской пилотки не хватает этому недоноску,заглядывающему в рот Ермаку.
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29.11.2023 10:45 Ответить
Так фікусуйте для протоколу ,підшиють до справи, "рішення є бетону вистачить....." Дата прийняття рішення Ставки- 28.11.2023
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29.11.2023 11:09 Ответить
Як на мене то це просто інфобомба від влади. Хотілося б почути ,що на це скаже Юрій Бутусов, про рішення Ставки наприкінці 643 дня війни з РФ.
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29.11.2023 11:16 Ответить
Щось я не пам'ятаю, щоб хоч раз його гарні заяви підтримувалися реальними діями. Чи це тільки я постійно відчуваю іспанський сором та розпач, дивлячись на нього......
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29.11.2023 11:29 Ответить
Вангую, что плиткой будут фортифицировать, причем не только на фронте.
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29.11.2023 12:47 Ответить
Єпать. Зеля проснуався. Зимою. Через два роки війни. Це пістець.
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29.11.2023 12:58 Ответить
Ну нє, то треба усвідомити. Фортифікації від Кварталу-95...
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29.11.2023 13:37 Ответить
В нас нема бетоних укріплень.........
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29.11.2023 15:48 Ответить
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