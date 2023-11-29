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FPV-дрон "Дикі Шершні" уничтожил российскую "буханку". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Ударный FPV-дрон подразделения "Булава" совместно с аэроразведкой отдельной Президентской бригады имени Богдана Хмельницкого обнаружили и уничтожили автотранспорт оккупантов на Бердянском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в соцсети.

FPV-дроны "Дикі Шершні" ребята получили благодаря вашей поддержке. Пожалуйста, не останавливайтесь и продолжайте поддерживать вооруженные силы.

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Смотрите также: Подбитая вражеская "буханка" продолжает движение, оставляя огненный след. ВИДЕО
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не варто знецінювати значення слова "геноцид", використовуючи його не по темі.
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28.11.2023 23:33 Ответить
Прямісенько у вікно!
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29.11.2023 03:04 Ответить
що там було, що так вечело палає?
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29.11.2023 09:37 Ответить
Буханок на відео останнім часом явно побільшало. Розконсервація ?
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29.11.2023 11:07 Ответить
У вікно постукала піста. Аудіосупровід, ну прямо те, що лікар приписав!
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29.11.2023 11:33 Ответить
 
 