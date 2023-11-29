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Буданов (323) пропаганда (3468) Скабеева (42)

Кремлевские пропагандисты пришли к выводу, что Буданов сам отравил свою жену. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

"Жену руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова Марианну отравил сам Буданов": к такому выводу пришли кремлевские пропагандисты. Кроме этого россияне решили, что у главы ГУР МО Украины биполярное расстройство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление звучало от так называемых российских экспертов на пропагандистском шоу Ольги Скабеевой.

Читайте также: В ГУР заявили, что жену Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами: Сейчас она проходит курс лечения

Читайте также: "Мы с женой купили продукты, заселились в кабинет, легли, ждали. Позвонил Ермак", - Буданов рассказал о подготовке к вторжению 23 февраля
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Топ комментарии
+26
Она написала в фейсбуке очередной пост, типа Сырский, Найев, Тарнавский это "подчиненные" Залужного. По этому за все провалы на тех фронтах за которые они отвечают - виноват Залужный... Правда забыла упомянуть, что по ее логике, Залужный - "подчиненный" Зеленского, который типа Верховный Главнокомандующий и получается что это он за все отвечает и во всем виноват.
Ну и еще забыла упомянуть так называемую "ставку/военный кабинет", где политики лезут в дела военных и ставят задачи им...
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29.11.2023 00:40
+19
**** в країні війна.. **** нема в країні нормального президента, але ми маємо **** Буданова і його ***** отравлену дружину..***** як ці всі **** новини вже заіпали..Не матюкаюсь ніколи...але вже все просто за#пало
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29.11.2023 00:34
+19
Спроба відволікти від просраного плану ОПи з Безумною?
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29.11.2023 01:06
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що у неї із губами?
хеві метал ?
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29.11.2023 00:23 Ответить
Лопатою приголубили.
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29.11.2023 00:54 Ответить
Я таких називаю "бурьонками"
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29.11.2023 05:54 Ответить
А я -"кровосісі".
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29.11.2023 06:49 Ответить
Причём сам муж.
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29.11.2023 07:25 Ответить
🤣
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29.11.2023 08:58 Ответить
Вгадай краiну...
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29.11.2023 09:00 Ответить
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29.11.2023 13:11 Ответить

Нагадалося:
- До чого ж оманлива природа! - мовив Їжак, злазячи з кактуса.
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29.11.2023 13:17 Ответить
Типовий запасний варіант для пляжного підробітку.
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29.11.2023 01:22 Ответить
Хэви миньетум...
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29.11.2023 01:29 Ответить
Отруєння це візитна картка русні. Але нахіба їм дружина Буданова, теж питання...
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29.11.2023 00:25 Ответить
Може, вона просто наїлась соленої риби а потім попила молока з огірком?
В мене було колись таке отруєння важкими металами що пів дня гуляв біля туалету в радіусі одного метра.
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29.11.2023 00:29 Ответить
Може. А може й отруїли...
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29.11.2023 00:36 Ответить
Оце б дослідити хто це постачав селедку по 8 і молоко з репаниками. Та притягти як диверсанта.
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29.11.2023 00:39 Ответить
Это у тебя не металлами,а фосфором было😄
А тяжелые металлы(ртуть), применяется при домашнем синтезе амфетамина. Просто перенюхала девка.
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29.11.2023 00:38 Ответить
Разом із двома спіробітниками ГУР МО?
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29.11.2023 00:52 Ответить
Вай нот ? 😕
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29.11.2023 01:05 Ответить
Пишуть, що не тільки її отруїли, а ще й кілька співробітників. Що за співробітники не називають.
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29.11.2023 00:38 Ответить
Тобто, всі, хто був на п'янці. 😁 Ну буає...
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29.11.2023 00:40 Ответить
Вигляда воно дійсно якось не дуже, але навіщо тому ж Буданову придумувати подібне. Та ще й про власну жінку?
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29.11.2023 00:42 Ответить
А про себе? Що не день, то замах. Коли не має досягнення ні в чому то шукають тему,щоб не забули.
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29.11.2023 00:54 Ответить
Угу..Чекаємо новину про замах на кота Буданова.
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29.11.2023 10:29 Ответить
Хто-зна. Судячи з її писку - стерво ще те...
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29.11.2023 00:55 Ответить
перепрошую, ви про ту, що з картами чи там де трохи відпухла?
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29.11.2023 05:44 Ответить
Акакаяразніца? (с)
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29.11.2023 09:17 Ответить
а як вам таке із російського сайта:

Нардеп Верховной Рады Марьяна Безуглая не намерена отказываться от своей позиции в отношении отставки главкома ВСУ Залужного. При этом она продолжает утверждать, что никакого плана войны на 2024 год у генерала нет.
Безуглая заявила, что действовала не в интересах офиса президента и не по заказу Зеленского, а по собственной инициативе. Мол, она решила в одиночку решить "проблемы" украинской армии, которые "накапливались годами". Видимо, в попытке исправить все ошибки Генштаба, Марьяна выложила в одной из запрещенных в России соцсетей внутреннюю структуру украинского военного командования, расписав, кто и за что отвечает.
https://topwar.ru/231218-potrebovavshaja-otstavki-zaluzhnogo-bezuglaja-vylozhila-vnutrennjuju-strukturu-********-komandovanija-vsu.html
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29.11.2023 00:26 Ответить
Росіянам аби знайти чергове що там у хохлов і виставити українців недолугими. Це в них національний спорт такий.
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29.11.2023 00:31 Ответить
Орки намагаються підливати бензинчику в багаття. Ці "тайни" давно відомі любому хто читав зведення ГШ.
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29.11.2023 00:35 Ответить
Эти "тайны" есть даже в википедии, согласно официальным документам...
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29.11.2023 00:41 Ответить
Она написала в фейсбуке очередной пост, типа Сырский, Найев, Тарнавский это "подчиненные" Залужного. По этому за все провалы на тех фронтах за которые они отвечают - виноват Залужный... Правда забыла упомянуть, что по ее логике, Залужный - "подчиненный" Зеленского, который типа Верховный Главнокомандующий и получается что это он за все отвечает и во всем виноват.
Ну и еще забыла упомянуть так называемую "ставку/военный кабинет", где политики лезут в дела военных и ставят задачи им...
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29.11.2023 00:40 Ответить
дякую, що стисло переказали, бездумний суховій у макітрі Безвуглої.
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29.11.2023 05:53 Ответить
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29.11.2023 11:25 Ответить
А Залужний і не зобов'язаний той план показувати безмозглій. Зовсім недавно секретар РНБО Данилов казав, що з таким планом обізнані не більше 5 чоловік в країні. Безмозгла в ту п'ятірку не входить.
Та навіть якби Залужний їй і дав той план, то що вона в ньому своїми курячими мізками зрозуміє.
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29.11.2023 00:45 Ответить
Бєзумная настільки тупа, що не зможе повторити план наступу навіть якщо його їй десять разів повторять 😂

Все що вона "злила", на її думку, є дані з вікі стаття "ЗСУ", або повний брєд

Отже найкращого агента-дезінформатора ніж Маріанна Бєзумная не знайдеш 😂👍
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29.11.2023 01:12 Ответить
Що в Україні важаеться військовой таемницей ? бездумна її порушила

Стало відомо ХТО ВІДДАВ БЕЗУГЛІЙ НАКАЗ! Це дві людини - імена вас шокують
https://m.youtube.com/watch?v=4HohUseIurk
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29.11.2023 02:01 Ответить
Медсестра шарить в цих питаннях🤣
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29.11.2023 09:03 Ответить
Немає навіть про що говорити. Якщо дійсно хвора нехай лікується.
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29.11.2023 00:29 Ответить
**** в країні війна.. **** нема в країні нормального президента, але ми маємо **** Буданова і його ***** отравлену дружину..***** як ці всі **** новини вже заіпали..Не матюкаюсь ніколи...але вже все просто за#пало
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29.11.2023 00:34 Ответить
Подивіться на це під іншим кутом.
У Команданте Козиря трапилась халепа: дурнувата Безвугла замість "Богу молитися" "лоба розсадила". Та ще так, що під дупою у самого Команданте стільчик завібрував. От і треба перебити цю хвилю бодай чимось. Чим? А на що клепки вистачило.
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29.11.2023 00:59 Ответить
ОПа врубила в ефір хеві метал 😂
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29.11.2023 01:14 Ответить
Наприклад, щось таке, щоб іще передавало настрій в самій ОПі.
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29.11.2023 01:36 Ответить
Ось і я кажу про це. Кому нах потрібен буданав і його інстасамка губата. Це ж взаємні імпотенти. РигоШапіто довбане
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29.11.2023 02:13 Ответить
Так і є.
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29.11.2023 02:28 Ответить
Ну Арахамия тоже сказал Мосейчук,что никаких планов войны нет вообще ниукого. И что в этом странного?
Планировать можно при многократно привосходящей силе и независимости от кого-то в плане поставок вооружения. А если каждый день что-то меняется у партеров и в мире,то сильно не напланируешь.
Почему всякие малогпамотные пытаются выставить это как зраду? Просто потому,что это неприятно доя прочтения?
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29.11.2023 00:35 Ответить
Своє бачення ведення війни Генерал Залужний чітко і вірно в інтерв'ю написав. Війна це не п'ятирічка з якимось планом, а тактика і стратегія,до яких не має ніякого відношення ні арахамії ні безуглі. Їх завдання обезпечити ЗСУ усім і ще раз усім.
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29.11.2023 00:40 Ответить
Я это и написал. Я це й написав. Переклади якось... Блин,лень раскладку поставить... А ведь делов секунд на 30)))
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29.11.2023 00:48 Ответить
Так я вас підтримала, в чому проблема
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29.11.2023 00:51 Ответить
29.11.2023 01:29 тут за вами скучили, лягли і просють...
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29.11.2023 05:58 Ответить
Фахівці кажуть, що в тому інтерв'ю агрохімія наговорив собі на довічне. І ще й видав своїх подільників Рєзнікова, Умєрова, Подляка з якими разом у березні 2022 готували здачу Криму і Донбасу.
https://www.youtube.com/watch?v=BGioOy7G2Xw
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29.11.2023 00:51 Ответить
Про що взагалі мова?

Є медично підтверджений факт?
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29.11.2023 00:38 Ответить
Мне кажется есть хреновый сценарий от 95 квартала, типа "покушения" на Шефира...
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29.11.2023 00:42 Ответить
русские не знают, кто такой шефир, а вот от фамилий Залужный и Буданов внезапно под себя ходят и заикаться начинают.
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29.11.2023 00:55 Ответить
А буданов якою стороною тут? Він був колись,але не є сьогодні. Оленівка так ним і не прощупана,зато з Сирії і з Ізраїлю його розвідка людей евакуювали, хоча доя цього є інші специ
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29.11.2023 01:03 Ответить
То ***** кацапам його баба?
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29.11.2023 01:23 Ответить
такими губами, можливо створити такий тиск, що мозок вилізе через сечовід...
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29.11.2023 06:09 Ответить
Десь так і є.
ЗЕленим треба підтримувати ауру своєї важливості.
А, оскільки всім на них насрати, приходиться вигадувати десанти на Банкову та несчислені замахи.
Інтервью Буданова вже всіх замахали. От як ще йому утримуватися на перших шпальтах?
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29.11.2023 01:21 Ответить
та майте совість бо тільки випадковість не дала втілити задумане трагікілллером, що чітко розрахував рикошет від ноги шофера у буйний мозок Шефіра... По факту, хотіли добити лідора нації, що лежить у всіх позах та позиціях під ОПою, але ж не тік?
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29.11.2023 06:06 Ответить
Та який це "російський експерт"??? Звати цього придурка олександр семченко. Воно жило в Україні, а потім накивало п'ятами до московії, де зараз і переховується. А відомим воно стало після того, як його водою облив Микола Вересень під час одного з прямих ефірів:на NewsOne.
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29.11.2023 00:44 Ответить
До речі, відео того ефіру знайти на youtube неможливо (принаймні, у мене не вийшло). Знайшов на іншому ресурсі:

https://dai.ly/k3rbMSDSDjQjI7zHg8F

Треба перемотати до 10 хвилини. Саме тоді все цікаве і починається
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29.11.2023 00:59 Ответить
Красота🤣
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29.11.2023 09:25 Ответить
Настав час Скабееву і Сімонян вгостити водичкою
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29.11.2023 00:46 Ответить
А краще чайком. З полонієм.
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29.11.2023 01:02 Ответить
Фейковый информационный вброс. Для отвлечения накала градуса вокруг Зеленского. У президента катастрофически растёт антирейтинг, народ негодует. Буданов как член команды президента сыграл на себя. Да пускай говорят, языки чешут.
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29.11.2023 00:54 Ответить
Якось насрати на одну типу "отруєну" дуру, яку вирішили пропіарити як "мученицю".
На фронті за день десять людей загинуло, чомусь владна сволота про це нічого не згадує.
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29.11.2023 00:55 Ответить
Продовження серіалу Шефір
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29.11.2023 00:55 Ответить
Так вона живе на закритому об'єкті разом з Будановим, і під офігенною охороною. Ті хто її отруїв мав до них обох доступ. Це невелике коло людей.
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29.11.2023 01:05 Ответить
Спроба відволікти від просраного плану ОПи з Безумною?
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29.11.2023 01:06 Ответить
Фуфло гонять 😕
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29.11.2023 01:16 Ответить
І це що ми повинні думати? Що наша розвідка така нікчемна, що під боком у чоловіка розвідника труять не один день його дружину ( а не його), а він не вухом ні рилом? Чи ми тут всі повинні плакати за нею, на чужині? Чи люди, які сидять під обстрілами повинні пройнятися горем Буданова ?
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29.11.2023 01:37 Ответить
Про "луцького терориста" ще не забули? Нагадую анекдот тих часів:

Зеленський - Авакову:
- Ми заручників урятували?
- Урятували…
- Терориста затримали?...
- Затримали…
- І що, українці?
- Регочуть…

Тут - ТЕ САМЕ!!!
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29.11.2023 06:14 Ответить
Та не було ніякого отруєння. Це все ригоШапіто, щоб пагаваріть.
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29.11.2023 02:08 Ответить
Та то ботоксу в губи перекачали.
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29.11.2023 09:27 Ответить
Якщо цю власницю штучних присосок для створення відʼємного тиску не відвезли в Шаріте, що як раз і спеціалізується на відкачуванні пацієнтів від різноманітної російської отрути, то Буданова можна переводити у телеграм-блогери за професійною нездатністю. Незалежно, чи це є справжнє отруєння, або ж спеціальна операція длявідволікання уваги.
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29.11.2023 03:28 Ответить
+ 💯!
коли труять дружину головного розвідника країни, то розвідці капець, а сам "головний розвідник" має застрелитись від ганьби
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29.11.2023 07:46 Ответить
Нині таких пройобщиків призначають головами обласних військових адміністрацій.
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29.11.2023 08:51 Ответить
Отруїтись. Щоб не порушувати хроніку подій.
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29.11.2023 09:48 Ответить
"до такого висновку дійшли кремлівські пропагандисти. "...... Висновок: Чого не зробиш заради піару... навіть власну дружину отруїш
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29.11.2023 04:30 Ответить
Скоро почуємо, що Буданов свою жінку убив і потім з'їв.
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29.11.2023 04:47 Ответить
Нахалєру потрібні такі новини, чому нема ніякої інформаціїї про людей з Азова, взагалі забули про них. Як наші Воїни тримають оборону на фронтах,чи мають теплий одяг, їжу, ліки. А то отруїли чиюсь жону, ви ще напишіть, що в когось срачка, лікують, в ОП діарея,такі ходять,що вже в двері не влазять. Не пишіть дурниць товарісчі журналісти.
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29.11.2023 05:13 Ответить
переглядайте дебіламарафет і не оминайте кожноденні звернення препізедента до очманілих від радощів нарітних вавививерженців .
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29.11.2023 06:17 Ответить
Новина року?Зараз вирішується доля країни а обсуждають бабу.Вона шо має доступ до якихось секретних данних?Як що і дійсно отравили то вилікують за рахунок бюджету так как її чоловік держслужбовець.
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29.11.2023 05:22 Ответить
Завалити свою "любу жонку" для мацковської верхівки "вельмі скрепноє дело" - іфан грозний, пьотр І , товаріщ сталін - грешили цім.
І для кацапів , якщо жінку отруїли, це справа рук чоловіка, бо "любіть по-русскі" треба саме так.
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29.11.2023 06:57 Ответить
не зрозуміло для чого ці кацапські висери тут розміщувати? Може взагалі тоді дозволити всі ху!ловські телеанали транслювати і смакувати будь-які помиї які вони виливають на Україну
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29.11.2023 07:48 Ответить
Свого лайна по вуха, так зверху ще й кацапського гівна підкинули.
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29.11.2023 08:18 Ответить
вызывайте санитаров
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29.11.2023 08:30 Ответить
ай я яй , как не хорошо получилось
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29.11.2023 08:25 Ответить
Буданов просто не знає як ще про себе нагадати. У Галичині таке називають "мавпування", або "цирк на дроті". Наступним буде якийсь черговий позачерговий "замах" на Зеленського, або Єрмака. Доречі - щось давно уже не було...
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29.11.2023 08:35 Ответить
Рано чи пізно доставка "Глово" мала щось подібне привезти, одному "подарункові" гранати, а іншім суші протерміновані. Якби харчувалися у солдатській їдальні на Рибальському острові такого б не сталося.
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29.11.2023 08:56 Ответить
Вся "хорошая русня" отрабатывает нарративы кремля, по методу пропаганды доктора Геббельса, под названием "40 на 60"..

«Этот метод заключается в создании СМИ, которые 60% своей информации дают в интересах противника(в нашем случае Украины)..Зато, заработав таким образом его доверие, оставшиеся 40% используют для чрезвычайно эффективной, благодаря этому доверию дезинформации. Во время Второй мировой войны существовала радиостанция, которую слушал антинацисткий мир. Считалось, что она британская. И только после войны выяснилось, что на самом деле это была радиостанция Геббельса, работавшая по разработанному им принципу "40 на 60"».

Эхи, дожди, открытые медиа, колоколы, чичваркины, гудковы, фейгины, арестовичи и прочие ходорковские, работают ртом именно по этому принципу, в интересах кремля..
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29.11.2023 09:14 Ответить
феерические *********** ****................оно вам надо?у вас свинособак проблем других нет?конченные *************** свинособаки ***............................................
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29.11.2023 10:18 Ответить
Учні Судоплатова помиляються знову спершу Шефіра тепер дружина Буданова тим часом наш гуманнтий суд зняв арешт на майно коломойського. Дякую всім нашим союзникам за те що незважають на цей треш і продовжують підтримувати народ України.
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29.11.2023 10:57 Ответить
Ну чого на бабу з модними губами накинулися, можливо вона їжу першою пробувала чим чоловік і запобігла його отруєнню, а оточення генерала під'їдало за нею.Орден слід їй дати і не один.,а то всі плутають про дурну нардепшу...
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29.11.2023 12:53 Ответить
😂🤣🤡
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29.11.2023 13:37 Ответить
Гадаю, отруєння почалося з 2019 року, а це вже апогей....
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30.11.2023 09:32 Ответить
Буданов для кремля не чужа людина - відмазував вагнерівців і покривав зрив операцію по них всіма силами.
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30.11.2023 12:01 Ответить
 
 