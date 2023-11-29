Кремлевские пропагандисты пришли к выводу, что Буданов сам отравил свою жену. ВИДЕО

"Жену руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова Марианну отравил сам Буданов": к такому выводу пришли кремлевские пропагандисты. Кроме этого россияне решили, что у главы ГУР МО Украины биполярное расстройство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление звучало от так называемых российских экспертов на пропагандистском шоу Ольги Скабеевой.

Читайте также: В ГУР заявили, что жену Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами: Сейчас она проходит курс лечения

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте также: "Мы с женой купили продукты, заселились в кабинет, легли, ждали. Позвонил Ермак", - Буданов рассказал о подготовке к вторжению 23 февраля