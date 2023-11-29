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Кремлевские пропагандисты пришли к выводу, что Буданов сам отравил свою жену. ВИДЕО
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"Жену руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова Марианну отравил сам Буданов": к такому выводу пришли кремлевские пропагандисты. Кроме этого россияне решили, что у главы ГУР МО Украины биполярное расстройство.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление звучало от так называемых российских экспертов на пропагандистском шоу Ольги Скабеевой.
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+26 Виталий 6b40280c
показать весь комментарий29.11.2023 00:40
+19 Bab ola
показать весь комментарий29.11.2023 00:34
+19 CrossFirenko
показать весь комментарий29.11.2023 01:06
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Пожалуйста, подождите...
хеві метал ?
Нагадалося:
- До чого ж оманлива природа! - мовив Їжак, злазячи з кактуса.
В мене було колись таке отруєння важкими металами що пів дня гуляв біля туалету в радіусі одного метра.
А тяжелые металлы(ртуть), применяется при домашнем синтезе амфетамина. Просто перенюхала девка.
Нардеп Верховной Рады Марьяна Безуглая не намерена отказываться от своей позиции в отношении отставки главкома ВСУ Залужного. При этом она продолжает утверждать, что никакого плана войны на 2024 год у генерала нет.
Безуглая заявила, что действовала не в интересах офиса президента и не по заказу Зеленского, а по собственной инициативе. Мол, она решила в одиночку решить "проблемы" украинской армии, которые "накапливались годами". Видимо, в попытке исправить все ошибки Генштаба, Марьяна выложила в одной из запрещенных в России соцсетей внутреннюю структуру украинского военного командования, расписав, кто и за что отвечает.
https://topwar.ru/231218-potrebovavshaja-otstavki-zaluzhnogo-bezuglaja-vylozhila-vnutrennjuju-strukturu-********-komandovanija-vsu.html
Ну и еще забыла упомянуть так называемую "ставку/военный кабинет", где политики лезут в дела военных и ставят задачи им...
Та навіть якби Залужний їй і дав той план, то що вона в ньому своїми курячими мізками зрозуміє.
Все що вона "злила", на її думку, є дані з вікі стаття "ЗСУ", або повний брєд
Отже найкращого агента-дезінформатора ніж Маріанна Бєзумная не знайдеш 😂👍
Стало відомо ХТО ВІДДАВ БЕЗУГЛІЙ НАКАЗ! Це дві людини - імена вас шокують
https://m.youtube.com/watch?v=4HohUseIurk
У Команданте Козиря трапилась халепа: дурнувата Безвугла замість "Богу молитися" "лоба розсадила". Та ще так, що під дупою у самого Команданте стільчик завібрував. От і треба перебити цю хвилю бодай чимось. Чим? А на що клепки вистачило.
Планировать можно при многократно привосходящей силе и независимости от кого-то в плане поставок вооружения. А если каждый день что-то меняется у партеров и в мире,то сильно не напланируешь.
Почему всякие малогпамотные пытаются выставить это как зраду? Просто потому,что это неприятно доя прочтения?
https://www.youtube.com/watch?v=BGioOy7G2Xw
Є медично підтверджений факт?
ЗЕленим треба підтримувати ауру своєї важливості.
А, оскільки всім на них насрати, приходиться вигадувати десанти на Банкову та несчислені замахи.
Інтервью Буданова вже всіх замахали. От як ще йому утримуватися на перших шпальтах?
https://dai.ly/k3rbMSDSDjQjI7zHg8F
Треба перемотати до 10 хвилини. Саме тоді все цікаве і починається
На фронті за день десять людей загинуло, чомусь владна сволота про це нічого не згадує.
Зеленський - Авакову:
- Ми заручників урятували?
- Урятували…
- Терориста затримали?...
- Затримали…
- І що, українці?
- Регочуть…
Тут - ТЕ САМЕ!!!
коли труять дружину головного розвідника країни, то розвідці капець, а сам "головний розвідник" має застрелитись від ганьби
І для кацапів , якщо жінку отруїли, це справа рук чоловіка, бо "любіть по-русскі" треба саме так.
«Этот метод заключается в создании СМИ, которые 60% своей информации дают в интересах противника(в нашем случае Украины)..Зато, заработав таким образом его доверие, оставшиеся 40% используют для чрезвычайно эффективной, благодаря этому доверию дезинформации. Во время Второй мировой войны существовала радиостанция, которую слушал антинацисткий мир. Считалось, что она британская. И только после войны выяснилось, что на самом деле это была радиостанция Геббельса, работавшая по разработанному им принципу "40 на 60"».
Эхи, дожди, открытые медиа, колоколы, чичваркины, гудковы, фейгины, арестовичи и прочие ходорковские, работают ртом именно по этому принципу, в интересах кремля..