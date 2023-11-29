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Кирилл (1074) путин (29845) РПЦ (704) молитва (135)

Глава РПЦ Кирилл проводит всеобщую молитву на фоне портрета Путина, обрамленного двумя иконами Иисуса Христа. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Глава РПЦ Владимир Гундяев, патриарх московский Кирилл провел всеобщую молитву на фоне портрета Путина, обрамленного двумя иконами Иисуса Христа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, молитва проводилась во время "Всемирного русского народного собора".

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Читайте также: Московский патриархат является непосредственным участником агрессии против Украины, - глава Госэтнополитики Еленский
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Топ комментарии
+10
Це-сатанізм кацапський.
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29.11.2023 09:32
+8
іпануті кацапські сектанти можуть там хоч сраліна з членіним ще повісити. Якось пофігу.
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29.11.2023 09:29
+8
Може це репетиція перед відспівуванням )(уйла?
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29.11.2023 09:31
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путінархат..
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29.11.2023 09:28 Ответить
50 пособников рашистов из верховной Zрады требуют отклонить закон о запрете ГЕБНЯВЫХ ТЕРРОРИСТОВ !!!! из них 20 ЧЕЛОВЕК НАЙЗЕЛЕНЕЙШЕГО БОРЦУНА ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ
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29.11.2023 10:00 Ответить
іпануті кацапські сектанти можуть там хоч сраліна з членіним ще повісити. Якось пофігу.
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29.11.2023 09:29 Ответить
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29.11.2023 09:33 Ответить
Так путлєр і є їх богом бо саме на нього вони і моляться...
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29.11.2023 09:29 Ответить
Не Кирило, а Кіріл.
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29.11.2023 09:29 Ответить
Не Кирило,- а Ху*ло
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29.11.2023 11:25 Ответить
У мене дідовий брат був Кирило. Тому я того виродка в сутані називаю виключно гундяйом. І не спутаєш ні з ким.
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29.11.2023 12:04 Ответить
Там ще портрета Люцифера не вистачає.
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29.11.2023 09:31 Ответить
так ото він і є, диявол може приймати різний вигляд. інколи смазлівого половозрєлого мальчіка с пріятнєнькой улибочкой, інколи дівиці із невинними очима. А Ви чекали страховисько з рогами та свинячим писком? Та ну, причому тут невинні тварини, що лише в окремих викликають відразу через неправильне виховання.
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29.11.2023 12:09 Ответить
Може це репетиція перед відспівуванням )(уйла?
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29.11.2023 09:31 Ответить
А хіба це щось змінює?
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29.11.2023 10:32 Ответить
Таке враження, що поминають...
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29.11.2023 09:32 Ответить
Це-сатанізм кацапський.
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29.11.2023 09:32 Ответить
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29.11.2023 09:37 Ответить
ну чим це відрізняється від боже царя храні... більше ста років тому купка маргіналів скинула царя... щось вони там пнулися. пнулися. вбивали людей мільйонами "во имя социалізма і комунізма"... а на виході в них знов вийшла монархія.... виродки не можуть жити без царя. тому що рабство в них у крові...
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29.11.2023 09:37 Ответить
Мероприятие они назвали смешно конечно, всемирный русский бла бла... , как в Золотом теленке Остап Бендер Межпланетный шахматный крнгрэсс!
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29.11.2023 09:38 Ответить
Нічого смішного. Підтримують в своїх думку, що світ - наш, кацапський. А потім дивуємось, звідки стільки симпатиків росії та російської агентури по всьому світу. Так само роблять і мусульмани. У них теж є свій ісламський світ, який вони рухають в усі боки усіма способами.
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29.11.2023 09:49 Ответить
Мета кожної релігії--засліпити очі та мозок мислячим людям, перетворити їх на слухняних баранів, котрим обов'язково потрібен вівчар. Ну, а вівчар знає, куди ту отару гнати. Все просто.
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29.11.2023 10:38 Ответить
Якщо у вас все так просто, скажіть простий та дієвий рецепт, як з цим боротись.
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29.11.2023 10:40 Ответить
З чим "цим"? З релігією?
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29.11.2023 19:06 Ответить
Ну так. Раз все просто, і рішення має бути простим.
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30.11.2023 09:18 Ответить
мета хрестиянської релігії - виховати духовну високоморальну совісну людину а не істоту какая разніца. А такі як ти невігласи змішують бажання попів житті жирно за рахунок пастви із їх надзвичайно важливою місією. Яку багато із них зневажають не дуже й ховаючись.
От ти своїм твердженням прирівняв сатанинський патріархат до українських церков, баптистів та інших, що вимагають від своїх вірних не стільки грошей як хороших вчинків та людського способу життя. Куриво і пиятство у них є неприйнятним. але тобі певно начхати на те, що багато наших громадян гробить своє здоров'я поганими звичками.
Щодо вівчара: хто не є віруючий, він все одно буде ведений телевізором чи соцмережами, різними політоолухами і псевдовченими, які і втовкли тобі в голову подібні думки. Жодний підручник з релігієзнавства не відрізняється принципово від підручника наукового атеїзму, що нам читали у вишах у минулому столітті. Плядь, комуністичні викладачі марксизму перетворилися у релігієзнавців. І пудрять і далі мізки людям за державний кошт.
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29.11.2023 12:23 Ответить
Проповіді будеш читати у своїй церкві, а не тут.
Ти мене, атеїста, звинуватив у тому, що твої попи жирують за рахунок своєї пастви? Ти нормальний? До лікаря сходи; можливо допоможе, але я сумніваюся. Амінь.
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29.11.2023 18:48 Ответить
До лікаря? До такого ж атеїста як ти, що віднесеться до тебе не як до людини, а як до джерела заробітку? Який давав клятву невідомо кому і через те її можна не виконувати? Добре тебе твоя атеїстична церква зазомбувала - ні зрозуміти написане не можеш, ні обдумати тобою ж сказане.
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29.11.2023 20:12 Ответить
Точно, до лікаря тобі вже запізно...
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29.11.2023 20:19 Ответить
*********!
P.S. Прошу мене не банити. В даному конкретному випадку це не матюк, це факт.
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29.11.2023 09:41 Ответить
Так тож не портрет, а відео зним. Він був онлайн на дистанції.
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29.11.2023 09:43 Ответить
Живий бог, такого чуда світ ще бачив.культ Сталіна відродився
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29.11.2023 09:43 Ответить
А на зображеннях куполів хрестів вже немає. Московія перетворюється в Масквабад.
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29.11.2023 09:45 Ответить
кацапи, а як же "нє сотворі сєбє кумира"?
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29.11.2023 09:45 Ответить
Про що Ви, там про нє убій не чули.
а винуватий Філарет, що прийняв до академії це тупе чудо-юдо гундяя. певно кгб написало рекомендацію і відмовити не можна було.
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29.11.2023 12:26 Ответить
Судя по размерам портрета Путина ,молятся в России явно не Христу.
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29.11.2023 09:48 Ответить
А такие как гетьманович и бужарский выступают против запрета деятельности этой секты в Украине и нормально работают в высшем законодательном органе страны и ничего не боятся.
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29.11.2023 09:53 Ответить
Оба євреї-їм пох.
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29.11.2023 12:54 Ответить
Кремлівсько-путінський сатанат
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29.11.2023 10:15 Ответить
- А никакого Бога нет, - подскочил вдруг отец Звездоний и стукнул правой ногою в землю. - Совершенно никакого Бога нет, не было и не будет. А есть только Гениалиссимус, который там, наверху, - Звездоний ткнул пальцем в небо, - не спит, работает, смотрит на нас и думает о нас. Слава Гениалиссимусу!
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29.11.2023 10:21 Ответить
кірюша, а де "фуражка Алоїзовича"?
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29.11.2023 10:23 Ответить
Біда цих клоунів, що вони в Бога не вірять, їхній бог путін
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29.11.2023 11:32 Ответить
Сатанисты. Нужно гнать московских попов из Украины. Ето же богохульство. Нарушение Божьей заповеди *Не сотвори себе кумира*
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29.11.2023 11:46 Ответить
пора на царство мазати
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29.11.2023 13:10 Ответить
чому без рамки?!
*чорної
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29.11.2023 13:35 Ответить
Подготовка к причастию лика святых директора психбольницы
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29.11.2023 14:04 Ответить
НАМЕК НА ДВОЙНИКОВ !) А ЦАРЬ ТО НЕ НАСТОЯЩИЙ !!!
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29.11.2023 14:25 Ответить
члєнолікій бох наобіцяв рай вбивцям-раббсіянам..
херем йому..
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29.11.2023 15:02 Ответить
Яка іронія, зауважте як Юрій Змієборець вставляє спис у голову антихриста
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29.11.2023 17:27 Ответить
 
 