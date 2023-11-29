10 319 51
Глава РПЦ Кирилл проводит всеобщую молитву на фоне портрета Путина, обрамленного двумя иконами Иисуса Христа. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава РПЦ Владимир Гундяев, патриарх московский Кирилл провел всеобщую молитву на фоне портрета Путина, обрамленного двумя иконами Иисуса Христа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, молитва проводилась во время "Всемирного русского народного собора".
Топ комментарии
+10 Serhios Bond 5ae25a76
показать весь комментарий29.11.2023 09:32
+8 Лантух
показать весь комментарий29.11.2023 09:29
+8 Лантух
показать весь комментарий29.11.2023 09:31
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
От ти своїм твердженням прирівняв сатанинський патріархат до українських церков, баптистів та інших, що вимагають від своїх вірних не стільки грошей як хороших вчинків та людського способу життя. Куриво і пиятство у них є неприйнятним. але тобі певно начхати на те, що багато наших громадян гробить своє здоров'я поганими звичками.
Щодо вівчара: хто не є віруючий, він все одно буде ведений телевізором чи соцмережами, різними політоолухами і псевдовченими, які і втовкли тобі в голову подібні думки. Жодний підручник з релігієзнавства не відрізняється принципово від підручника наукового атеїзму, що нам читали у вишах у минулому столітті. Плядь, комуністичні викладачі марксизму перетворилися у релігієзнавців. І пудрять і далі мізки людям за державний кошт.
Ти мене, атеїста, звинуватив у тому, що твої попи жирують за рахунок своєї пастви? Ти нормальний? До лікаря сходи; можливо допоможе, але я сумніваюся. Амінь.
P.S. Прошу мене не банити. В даному конкретному випадку це не матюк, це факт.
а винуватий Філарет, що прийняв до академії це тупе чудо-юдо гундяя. певно кгб написало рекомендацію і відмовити не можна було.
*чорної
херем йому..