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Из-за шторма в Крыму упал беспилотник, который россияне запустили по югу Украины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Один из беспилотников, которые россияне ночью запускали по территории Украины, упал в оккупированном Крыму.

Об этом сообщили в Силах обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

"В результате шторма в оккупированном Крыму упал ударный БпЛА типа "Shahed-131/136", который русня запускала по подконтрольному Украине югу страны. Отправленное зло вернулось к злодеям", - говорится в сообщении.

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Лучше бы на головы им бы упал.
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29.11.2023 09:53 Ответить
Погано що не ліквідувався,підшаманять знов запустять мляді.
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29.11.2023 09:54 Ответить
Ти що - смієшся?! У них там на закрилках написано "не браться" Тобто навіть при установці в пускову установку не можна чіпать деякі деталі - бо можна пошкодить А тут "шмякнувся" з висоти! Його й ворушить не можна - бо там самоліквідатор стоїть Зачепиш - і до Кобзона!
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29.11.2023 11:03 Ответить
Добре що впав, але краще би москльні но голови і з детонацією.
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29.11.2023 09:55 Ответить
Судячи з усього - впав на північному березі Криму (можливо, то - Сиваш) Води, мабуть, злякався!
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29.11.2023 11:05 Ответить
Мені цікаво - а чого на "Цензорі" мовчать, що у Керченській протоці відразу три кацаппські кораблики один одного "поцілували" під час шторму? Судячи з усього - саме ЧФ-овські - а не цивільні!
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29.11.2023 11:40 Ответить
Маєте на увазі ось цю "штовханину"?
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29.11.2023 11:53 Ответить
Її!
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29.11.2023 12:00 Ответить
 
 