Из-за шторма в Крыму упал беспилотник, который россияне запустили по югу Украины. ВИДЕО

Один из беспилотников, которые россияне ночью запускали по территории Украины, упал в оккупированном Крыму.

Об этом сообщили в Силах обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

"В результате шторма в оккупированном Крыму упал ударный БпЛА типа "Shahed-131/136", который русня запускала по подконтрольному Украине югу страны. Отправленное зло вернулось к злодеям", - говорится в сообщении.

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