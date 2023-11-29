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Из-за шторма в Крыму упал беспилотник, который россияне запустили по югу Украины. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Один из беспилотников, которые россияне ночью запускали по территории Украины, упал в оккупированном Крыму.
Об этом сообщили в Силах обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.
"В результате шторма в оккупированном Крыму упал ударный БпЛА типа "Shahed-131/136", который русня запускала по подконтрольному Украине югу страны. Отправленное зло вернулось к злодеям", - говорится в сообщении.
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