Кремлевские пропагандисты в студии Соловьева планируют дальнейшую агрессию: "Честно говоря, Лиссабону я предпочту Калифорнию". ВIДЕО

Кремлевские пропагандисты в студии Владимира Соловьева рассказали о своем видении дальнейшей военной экспансии России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в мечтах кремлевских прихвостней - захват всей Европы вплоть до Лиссабона. Однако Маргарита Симоньян заявила, что предпочла бы не португальскую столицу, а американскую Калифорнию.

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