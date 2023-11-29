РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9362 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
12 183 69
агрессия (1698) война (46506) Калифорния (30) Португалия (170) пропаганда (3468) россия (91190) Соловьев (133) Симоньян Маргарита (30)

Кремлевские пропагандисты в студии Соловьева планируют дальнейшую агрессию: "Честно говоря, Лиссабону я предпочту Калифорнию". ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Кремлевские пропагандисты в студии Владимира Соловьева рассказали о своем видении дальнейшей военной экспансии России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в мечтах кремлевских прихвостней - захват всей Европы вплоть до Лиссабона. Однако Маргарита Симоньян заявила, что предпочла бы не португальскую столицу, а американскую Калифорнию.

Читайте также: Пропагандистка Симоньян предлагает для стран БРИКС ввести единую валюту – "бричку". ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+27
Калифорния после Авдеевки или до?
показать весь комментарий
29.11.2023 10:09
+24
Ну давайте вже балаболи тупорилі,нападайте на НАТО,не можу дочекатись коли вже це станеться
показать весь комментарий
29.11.2023 10:08
+19
В ********** без змін
показать весь комментарий
29.11.2023 10:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Какіяни ані і єсть какіяни-і добавіть больше нєчєго...
показать весь комментарий
29.11.2023 10:07 Ответить
А задню вже дала?
показать весь комментарий
29.11.2023 10:08 Ответить
В зад жала, це точно!😂
показать весь комментарий
29.11.2023 14:27 Ответить
Ну давайте вже балаболи тупорилі,нападайте на НАТО,не можу дочекатись коли вже це станеться
показать весь комментарий
29.11.2023 10:08 Ответить
І всюду буде мухосранск. Де ж ця кобила тоді буде бажати відпочивати ?
показать весь комментарий
29.11.2023 16:23 Ответить
Все больше руским надобно земли
Всегда они в пути,первопроходци
Еще не все загажени колодци
Захапали,за₴raли,и пошли
показать весь комментарий
29.11.2023 17:43 Ответить
- Я это предсказывал, - бросил Швейк. - А в сумасшедшем доме об этом ещё ничего не знают, хотя им-то, собственно, это должно быть известно из первоисточника.(с)
показать весь комментарий
29.11.2023 12:46 Ответить
в дурці день відкритих дверей
показать весь комментарий
29.11.2023 16:27 Ответить
Калифорния после Авдеевки или до?
показать весь комментарий
29.11.2023 10:09 Ответить
посадку под авдеевкой захватят и сразу на лондон.....клоуны,потешные)
показать весь комментарий
29.11.2023 10:12 Ответить
вони побачили на карті н.п. НЬЮ - ЙОРК і думають , що то уже НАТО!!!))))
показать весь комментарий
29.11.2023 10:13 Ответить
представляю колонны Т-55 в прериях Калифорнии
показать весь комментарий
29.11.2023 10:51 Ответить
😁😄😂🤣👍🙏🙏🙏🙏
показать весь комментарий
29.11.2023 14:28 Ответить
" Не була ні ТАм ні ТАМ " - і ніколи уже не будеш......
показать весь комментарий
29.11.2023 10:11 Ответить
В ********** без змін
показать весь комментарий
29.11.2023 10:11 Ответить
У Ріти дах тече конкретно, хронічний недо&б дає взнаки
показать весь комментарий
29.11.2023 10:12 Ответить
Але спочатку девятий рік візьмуть Авдіївку
показать весь комментарий
29.11.2023 10:13 Ответить
ну они это сами говорят и пытаються не засмеяться)))надо же как то ватобыдло в градусе держать.
а по факту так все понимают, боброедка даже хотела яо над сибирью применить вот настоящий показатель настроений и тревог
показать весь комментарий
29.11.2023 10:17 Ответить
Кому вони цю чухню розповідають? Самкам, які вже встигли отримати пельмені за своїх глупих ванюшек?
показать весь комментарий
29.11.2023 10:14 Ответить
в Роттердам через поппенгаген ты получишь!
показать весь комментарий
29.11.2023 10:15 Ответить
Вони Херсон через Дніпро втримати не змогли, з Криму свої корита позабирали, яка в прутень Каліфорнія. На глобус нехай спершу подивляться.
показать весь комментарий
29.11.2023 10:16 Ответить
В тому-то й фокус, що вони дивляться на глобус.
"Глобус Задорнова" (той, що без Гамерики).
показать весь комментарий
29.11.2023 10:39 Ответить
Тоді у них Каліфорнія має знаходитись десь на Камчатці.
показать весь комментарий
29.11.2023 10:41 Ответить
В попенгаген через ротердам
показать весь комментарий
29.11.2023 10:16 Ответить
«Для дypня товариство дpyгих дypнів незрівнянно приємніше товариства всіх великих розумів, разом узятих» ».© Аpтyp Шопенгауер
показать весь комментарий
29.11.2023 10:17 Ответить
Вірно підмітив пане Артур,!
показать весь комментарий
29.11.2023 10:18 Ответить
👍🙏🙏🙏
показать весь комментарий
29.11.2023 14:29 Ответить
От цікаво, а ці ********* москальські пропагандони виїзджають у світ?
показать весь комментарий
29.11.2023 10:17 Ответить
Тільки в мухосранськ! Цивілізований світ ім заказан назавжди!
показать весь комментарий
29.11.2023 14:31 Ответить
божевільні алкоідіоти
показать весь комментарий
29.11.2023 10:18 Ответить
Рівень дискусії, як між бухарями у запльованому генделику...
показать весь комментарий
29.11.2023 10:18 Ответить
показать весь комментарий
29.11.2023 10:18 Ответить
Ану бігом поверніться в палату, шизіки!
показать весь комментарий
29.11.2023 10:20 Ответить
вони вже там.
показать весь комментарий
29.11.2023 16:28 Ответить
А чо нєт? Кієв "заТріДня" ужє "взялі" можна й на Каліфорнію ......
Я вже казав давно що ******* рф будуть вивчати як приклад масової шизофренії.
показать весь комментарий
29.11.2023 10:20 Ответить
******** з попригушками...
"раска фєдєраска"
показать весь комментарий
29.11.2023 10:23 Ответить
Старий Фройд сказав би, що вони всі там поци.
показать весь комментарий
29.11.2023 10:35 Ответить
Та хто б сумнівався! От як тільки наберуть достатньо маньок в "Редут", тоді вже й НАТІ хана!
показать весь комментарий
29.11.2023 10:37 Ответить
"...Маленькая Армения (англ. Little Armenia) - сообщество, является частью района Голливуд Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Оно находится в зоне, называемой Восточный Голливуд.
Название «Маленькая Армения» происходит от большой концентрации американских армян, которые живут в этом районе, а также из-за большого количества армянских магазинов и предприятий, многие из которых уже функционировали там в начале 1970-х годов. "
_____________________________________________________________________________
Не просто так ця тварина хоче до Каліфорнії. До своїх прагне, коли з росії її викинуть. А до Вірменії їй заборонено, за її антивірменські погляди
показать весь комментарий
29.11.2023 10:38 Ответить
21 июл. 2020 г., 14:55



В крупнейшем храме Армении - Кафедральном соборе святого Григория Просветителя - началась церемония по лишению армянской национальности российской журналистки Маргариты Симоньян. Поводом для этого послужили её критические высказывания в адрес руководства Республики Армения, которое главный редактор телеканала RT обвинила в чрезмерном взаимодействии с Америкой и непризнании присоединения Крыма к России.

Церемонию проводит Католикос всех армян Гарегин II. Он запрещает Симоньян обращаться к богу на армянском языке и посещать храмы Армянской апостольской церкви в мире. В торжественном мероприятии принимают участие премьер-министр Никол Пашинян, министр иностранных дел Зограб Мнацаканян, другие члены правительства и депутаты парламента...
...Завершится церемония поздно вечером, когда из храма вынесут портрет журналистки и спустят его в реку Аракс.
показать весь комментарий
29.11.2023 11:35 Ответить
показать весь комментарий
29.11.2023 10:44 Ответить
Кошендроид! 👍
показать весь комментарий
29.11.2023 13:33 Ответить
показать весь комментарий
29.11.2023 10:46 Ответить
"Шар в дєвочкє". Холст. Маргарін...
показать весь комментарий
29.11.2023 10:52 Ответить
У нее только один будет выбор -виселица.
показать весь комментарий
29.11.2023 10:49 Ответить
показать весь комментарий
29.11.2023 10:56 Ответить
Та хоч куди їх поткнуть,поки їми керують,вони можуть тільки рохкати!
А от як владу захоплять - за 5-річку загидять до свого рівня.
показать весь комментарий
29.11.2023 11:01 Ответить
як взяти Ліссабон і Каліфорнію не привертаючи уваги санітарів
показать весь комментарий
29.11.2023 11:03 Ответить
Ці хуікяні вже не хочуть в маскві проживати.
Хочуть ще в Європі повітря зіпсувати🤢💩
показать весь комментарий
29.11.2023 11:05 Ответить
Вони вже впененно ходою йшли на Ла-Манш і все було б добре, якби під Ахтиркою хлопці з третьої тракторної бригади не дали їм 3,14Zди.
показать весь комментарий
29.11.2023 11:33 Ответить
Нормально кацапскому быдлу проехались по ушам: от Калифорнии, Португалии и до мухосранска - всё наше !
И сидит поддатый Ванька со своей Манькой у телика и гордость их распирает - весь мир в труху...
показать весь комментарий
29.11.2023 11:33 Ответить
- Ваня, а как сегодня на проповеди батюшка так красиво рассказывал какие мы душевно богатые!
- Ну какая дура ты у меня, Маня. Сколько раз тебе повторять, что богатые мы ДУХОВНО, а а ДУШЕВНО мы больные.
показать весь комментарий
29.11.2023 11:38 Ответить
Маск и Трамп запросто и Калифорнию отдадут и Аляску лишьбынебылавойны. Нужно в США опросить избирателей Трампа что они в первую очередь отдадут рашистам
показать весь комментарий
29.11.2023 11:39 Ответить
Десь на болотах під москвою зроблять з дошок халупу, назвуть Сан-франциско і будуть штурмувати. Кацапня недавно так Берлін брала.
показать весь комментарий
29.11.2023 11:40 Ответить
Больше всего на России, за что чтоб шли дохнуть российские Ваньки , топят армяне и евреии . Которые сами воевать не идут.
показать весь комментарий
29.11.2023 11:56 Ответить
Та це збиті льотчики.. ще трішки і їх таки спишуть в утіль
показать весь комментарий
29.11.2023 12:18 Ответить
Нападение рашки на НАТО стало бы спасением для Украины. Жаль что это только тупой стеб.
показать весь комментарий
29.11.2023 12:36 Ответить
В ******** все стабільно.
показать весь комментарий
29.11.2023 12:56 Ответить
Шоб только начать мечтать о росийской империи нужно сначала вернуть на трон Романова, вернуть земли и недвижимость дворянству, вернуть долги и неустойки иностранным инвесторам, а уж только потом...
показать весь комментарий
29.11.2023 13:37 Ответить
Нема спокою їбо###нутим.
показать весь комментарий
29.11.2023 14:11 Ответить
МАРГАРИТА КАКИЯН )))
показать весь комментарий
29.11.2023 14:27 Ответить
Дайте ей хвост бобра срочно
показать весь комментарий
29.11.2023 14:29 Ответить
Прєдпочітатєльніца, прокинься, ви уйобки 10 років селуху взять не можете в п'ять хат.
показать весь комментарий
29.11.2023 14:55 Ответить
совещание буйных психов!санитары,каждому по пачке галоперидола вколоть и смирительную рубашку не снимать!
показать весь комментарий
29.11.2023 16:45 Ответить
в ******** без перемен
показать весь комментарий
29.11.2023 16:52 Ответить
показать весь комментарий
29.11.2023 19:36 Ответить
 
 