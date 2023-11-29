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Кремлевские пропагандисты в студии Соловьева планируют дальнейшую агрессию: "Честно говоря, Лиссабону я предпочту Калифорнию". ВIДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Кремлевские пропагандисты в студии Владимира Соловьева рассказали о своем видении дальнейшей военной экспансии России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в мечтах кремлевских прихвостней - захват всей Европы вплоть до Лиссабона. Однако Маргарита Симоньян заявила, что предпочла бы не португальскую столицу, а американскую Калифорнию.
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показать весь комментарий29.11.2023 10:09
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показать весь комментарий29.11.2023 10:11
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Всегда они в пути,первопроходци
Еще не все загажени колодци
Захапали,за₴raли,и пошли
а по факту так все понимают, боброедка даже хотела яо над сибирью применить вот настоящий показатель настроений и тревог
"Глобус Задорнова" (той, що без Гамерики).
Я вже казав давно що ******* рф будуть вивчати як приклад масової шизофренії.
"раска фєдєраска"
Название «Маленькая Армения» происходит от большой концентрации американских армян, которые живут в этом районе, а также из-за большого количества армянских магазинов и предприятий, многие из которых уже функционировали там в начале 1970-х годов. "
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Не просто так ця тварина хоче до Каліфорнії. До своїх прагне, коли з росії її викинуть. А до Вірменії їй заборонено, за її антивірменські погляди
В крупнейшем храме Армении - Кафедральном соборе святого Григория Просветителя - началась церемония по лишению армянской национальности российской журналистки Маргариты Симоньян. Поводом для этого послужили её критические высказывания в адрес руководства Республики Армения, которое главный редактор телеканала RT обвинила в чрезмерном взаимодействии с Америкой и непризнании присоединения Крыма к России.
Церемонию проводит Католикос всех армян Гарегин II. Он запрещает Симоньян обращаться к богу на армянском языке и посещать храмы Армянской апостольской церкви в мире. В торжественном мероприятии принимают участие премьер-министр Никол Пашинян, министр иностранных дел Зограб Мнацаканян, другие члены правительства и депутаты парламента...
...Завершится церемония поздно вечером, когда из храма вынесут портрет журналистки и спустят его в реку Аракс.
А от як владу захоплять - за 5-річку загидять до свого рівня.
Хочуть ще в Європі повітря зіпсувати🤢💩
И сидит поддатый Ванька со своей Манькой у телика и гордость их распирает - весь мир в труху...
- Ну какая дура ты у меня, Маня. Сколько раз тебе повторять, что богатые мы ДУХОВНО, а а ДУШЕВНО мы больные.