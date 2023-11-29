34 541 36
Аэроразведчики армии РФ наблюдают за ликвидацией своей штурмовой группы двумя украинскими воинами: "#бать! Они всех переложили! Да завалите их нах#й кто-нибудь!". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Два украинских воина ликвидировали вражескую штурмовую группу из пяти оккупантов вблизи села Вербовое на Запорожье.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боя, опубликованная в соцсетях, сделана вражескими аэроразведчиками. Бой произошел в середине ноября. Дальнейшая судьба двух украинских героев неизвестна.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+69 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий29.11.2023 11:05
+39 Trevo Trow
показать весь комментарий29.11.2023 11:12
+35 BreakerR0ry 9f7fbb8e
показать весь комментарий29.11.2023 11:11
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
цим Героям на передку шана і повага...
Незрозуміло чи був зв*язок у дроновода з групою на землі.
Але все одно не варто недооцінювати ворога. Вагнера, фсб і гру рідко допускають таких помилок як ті россіяни на відео.
Із мінусів для нас - орки активно застосовують дрони під час штурмів і обороних дій, навіть для підтримки гарматного м'яса не кажучи про елітні підрозділи.
Із плюсів - звичайні мобіки не вміють орінтуватися в просторі, не вміють використовувати інформацію отриману с дрона та оперативно реагувати на неї. Вагнера з цим радили краще.
Висновок простий: люба оборона чи наступ мають організовуватись за підтримки дронів. Це і має стати "Планом на 2024-й" рік.
Поки у світі не придумали, як всьому цьому протидіяти. Хтось загальний результат покращує, як Порошенко і Байден, а хтось погіршує, як Обама і ЗЕ.