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Аэроразведчики армии РФ наблюдают за ликвидацией своей штурмовой группы двумя украинскими воинами: "#бать! Они всех переложили! Да завалите их нах#й кто-нибудь!". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Два украинских воина ликвидировали вражескую штурмовую группу из пяти оккупантов вблизи села Вербовое на Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боя, опубликованная в соцсетях, сделана вражескими аэроразведчиками. Бой произошел в середине ноября. Дальнейшая судьба двух украинских героев неизвестна.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 327 580 человек (+1140 в сутки), 5 538 танков, 7 908 артсистем, 10 312 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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Топ комментарии
+69
Цим двом справжнім воїнам та героям-респектище...
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29.11.2023 11:05
+39
Свиней підсмажили під вереск свинооператора. Наші хлопці профі - дай їм бог здоров'я і наснаги завалити весь свинарник.
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29.11.2023 11:12
+35
слава героям! русні пізда!
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29.11.2023 11:11
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Доля війни, але,якщо орки бачили спостереження, то і ці Воїни також бачили. Для нас захисники України живі
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29.11.2023 11:00 Ответить
Добре козаки гуськім накидали 😅😃😃
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29.11.2023 11:03 Ответить
Українці.....

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29.11.2023 11:04 Ответить
Цим двом справжнім воїнам та героям-респектище...
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29.11.2023 11:05 Ответить
слава героям! русні пізда!
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29.11.2023 11:11 Ответить
Свиней підсмажили під вереск свинооператора. Наші хлопці профі - дай їм бог здоров'я і наснаги завалити весь свинарник.
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29.11.2023 11:12 Ответить
Супер воїни! Здоров"я вам хлопці і щасливого повернення додому! Слава ЗСУ! Слава УКраїні!!!
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29.11.2023 11:17 Ответить
Героям слава !!!
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29.11.2023 11:37 Ответить
Убейте говорит их, по братски... Ну что, кто еще хочет рашистов называть братьями
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29.11.2023 11:21 Ответить
Два человека без прикрытия,без "глаз",без поддержки против орков,как на ладони у кацапского дрона-героизм конечно,но как-то печально. Были б орки чуть организованнее-и пипец героям...
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29.11.2023 11:21 Ответить
A pachemu ti dumaiesh chto u ukraincev netu ochi v nebe ? LOL
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29.11.2023 19:07 Ответить
З відео слідує, що просування ворога до позиції, яку обороняли українські бійці, зупинилось - один рашист, що вцілів - завмер на карачках, а інший, що на ногах - зайнявся 200/300-ми.
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29.11.2023 11:23 Ответить
Добре шо рашня тупо перлась з одного напрямку, це з аеророзвідкою, в більшості і по відкритій місцевості.
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29.11.2023 11:29 Ответить
..а правоохоронець прав дермака і його Зєлі Клименко стверджує, що українські військові не знають, як поводитися з гранатами і "постійно" самі підриваються, наприклад помічник Залужного Частяков
цим Героям на передку шана і повага...
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29.11.2023 11:31 Ответить
на жаль наші дуже недалеко кидали гранати, я згадую - на майдані були хлопці, що кидали пляшки набагато далі. Норматив 40 метрів. Можливо бронежилет заважає і в окопі не розмахнешся так як треба. Їм би щось таке, щоб насипало гранат кацапам без зусиль. Був би зовсім інший ефект.
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29.11.2023 12:00 Ответить
н-да ... це вам не контрстрайк ...

Незрозуміло чи був зв*язок у дроновода з групою на землі.
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29.11.2023 11:38 Ответить
був, але певно через посередника
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29.11.2023 11:56 Ответить
Та начебто був! Оператор же підказував, що наші хлопці зліва коло дороги А може, вони "ліво" з "право" плутають? "Сіно-солома"? А хтось ще казав, що кацапи захоплюють нашу зброю та будуть копіювать!
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29.11.2023 11:57 Ответить
Наші видання вони таки і перекладають і друкують.

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29.11.2023 12:25 Ответить
Та Безуглая сама бы справилась на раз-два....
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29.11.2023 11:42 Ответить
терминатор нервно покуривает в стороне... вдвоём примерно взвод орков обнулить - нехило
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29.11.2023 11:44 Ответить
П"ять чоловік - це неповне відділення
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29.11.2023 11:58 Ответить
ну то таке... я примерно оценил на взвод с учётом не всех показанных и не всех 300х
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29.11.2023 12:13 Ответить
Хлопці з сталевими придатками,герої що й казати.
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29.11.2023 11:49 Ответить
Сволота кацапська. Но погано, що кацапи наших бачать.
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29.11.2023 11:49 Ответить
яка ж мерзотна говірка в цих скотособак.
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29.11.2023 12:00 Ответить
Треба нагородити хлопців
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29.11.2023 12:09 Ответить
Раз відео кацапське то цілком можливо що відео не повне і нажаль фінал для наших теж був сумний.
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29.11.2023 12:11 Ответить
якби фінал був сумним - обов"язково б показали
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29.11.2023 13:17 Ответить
Кацапи можливо і показали.
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29.11.2023 13:34 Ответить
Их могли легко с флангов обойти, почему второй был не активен, будем надеяться, после ухода дрона им стало полегче.
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29.11.2023 12:13 Ответить
По-братски тебе Ахмед сзади хорошо сделает 😁
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29.11.2023 12:59 Ответить
Незвичний професіоналізм та відвага ЗСУ, сподіваємося що солдати повернуться неушкодженими і Бутусов запише з ними інтерв'ю про цей бій.

Але все одно не варто недооцінювати ворога. Вагнера, фсб і гру рідко допускають таких помилок як ті россіяни на відео.
Із мінусів для нас - орки активно застосовують дрони під час штурмів і обороних дій, навіть для підтримки гарматного м'яса не кажучи про елітні підрозділи.
Із плюсів - звичайні мобіки не вміють орінтуватися в просторі, не вміють використовувати інформацію отриману с дрона та оперативно реагувати на неї. Вагнера з цим радили краще.
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29.11.2023 13:08 Ответить
Не дуже тут все і добре: при кращій організації в орків прилетів би дрон, і наші два герої би загинули.
Висновок простий: люба оборона чи наступ мають організовуватись за підтримки дронів. Це і має стати "Планом на 2024-й" рік.
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29.11.2023 16:51 Ответить
Років через 5-10 російські патріоти будуть всім наввипередки розповідати, що це їх Путін так згвалтував, що вони по-братські пішли вбивати своїх сусідів.
Поки у світі не придумали, як всьому цьому протидіяти. Хтось загальний результат покращує, як Порошенко і Байден, а хтось погіршує, як Обама і ЗЕ.
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29.11.2023 17:24 Ответить
Завдяки таким справжнім героям "друга армія" перетворюється на добриво.
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30.11.2023 08:32 Ответить
 
 