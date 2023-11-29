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Боевая работа экипажа украинского танка Т-64БВ в Кременском лесу на Луганщине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети опубликован фрагмент боевой работы экипажа украинского танка Т-64БВ в Кременском лесу Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что украинские воины стреляют по оккупантам из пушки и крупнокалиберного пулемета.

"Наш воин из укрытия снимает украинский танк Т-64БВ 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ, который ведет огонь по позициям российских войск в Кременском лесу на Луганщине", - отмечает в комментарии автор публикации.

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Топ комментарии
+7
З усіх стволів.
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29.11.2023 11:45
+7
Терміново та особисто заменіть кулементнмка у цьому екіпажі.
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29.11.2023 12:02
+5
І тількі це вам заважа, як професійному танкісту, заняти місце у складі екіпажу та показати майстер-клас?
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29.11.2023 12:16
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З усіх стволів.
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29.11.2023 11:45 Ответить
Терміново та особисто заменіть кулементнмка у цьому екіпажі.
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29.11.2023 12:02 Ответить
І тількі це вам заважа, як професійному танкісту, заняти місце у складі екіпажу та показати майстер-клас?
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29.11.2023 12:16 Ответить
Позавчора народилось на Цензорі, а вже и танкістом профі стали и обісрались. То що, до екіпажу сцікотно?
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29.11.2023 12:25 Ответить
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29.11.2023 12:38 Ответить
Шось від тебе пареною ріпою смердить. Всрався, ріпоід чі в тебе лапті смердять?
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29.11.2023 12:30 Ответить
чого міняти ? стріляє по дрону, наче
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29.11.2023 19:49 Ответить
Indirect plunging fire. Ціль знаходиться поза зоною прямої видимісті.
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29.11.2023 12:17 Ответить
Судячи по палкам без гілок навколо, які ви назвали лісом - працює і дуже регулярно
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29.11.2023 12:26 Ответить
Аааа, так вам заважає заняти місце у екіпажу цього танка, та показати як треба, відсутність гілок на деревах!? Дуже поважна причина.
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29.11.2023 13:05 Ответить
А ви звідкі це знаєте?
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29.11.2023 12:28 Ответить
З такім досвідом і у глубокому тилу!
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29.11.2023 12:31 Ответить
а может по дрону, мистер Спец?
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29.11.2023 12:47 Ответить
Ви можите занати чергу на заміну кулеметника у цьому танку, як шо, точнійш коли втомиться, або відмовиться, кулеметник MausMike .
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29.11.2023 12:04 Ответить
Але кулі усе одне падають униз. Фізика.
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29.11.2023 12:21 Ответить
На війні всяке трапляється.
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29.11.2023 12:52 Ответить
Обережно, цей пост на Цензорі розміщений одразу за постом Кулеби про **********, яких партнери надали, близько 30% від запланованої кількості.
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29.11.2023 12:45 Ответить
Він кулеметом дрони збиває? Чи кулі по балістичній по кацапах попадають?
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29.11.2023 12:17 Ответить
По балістичних. Попадає гармата (теж по балістичній), а кулі лягають ковдрою навколо, щоб голови ссались підняти.
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29.11.2023 12:18 Ответить
Пипец. Я в этих местах раньше грибы собирал. Маслята и желтушки в сезон перли хорошо.
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29.11.2023 12:58 Ответить
А підкажіть, там місцевість рівна чі є якісь пагорби, терикони? Щоб ми могли розуміти дії танкіста.
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29.11.2023 13:10 Ответить
Шоб розуміти дії танкістів треба буди разом зцім екіпажем у тому лісі. А поц, яків сбіжав та не став захішати свій ліс вам яку корисну пораду даст? Як лижі салом змастити та сцікливо втекті?
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29.11.2023 13:13 Ответить
А ти з якого окупу триндиш, герой? Зі Сколково?
Там пісочок і ліси. Є невелички пісчани пагорби. Терикони найближчі далеко, на іншому берегу Сіверського Дінця.
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29.11.2023 13:18 Ответить
Тоді, можливо, веде вогонь по дрону.
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29.11.2023 13:39 Ответить
Слімак, сиди тиху у тилу, рота не розкривай, чмо, та грій сраку покі хлопці з інших регіонів за вас, ДАУНбасітов на ДАУНбасі воюють.
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29.11.2023 13:44 Ответить
Не сіло, не впало...
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29.11.2023 13:41 Ответить
Він не по військовій справі, він грибник та ухилянт. а ви карту візьміт, топографічну. Там всі відповіді на ваше запитання до цього ухілянта.
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29.11.2023 13:51 Ответить
Та я не думаю, що він ухилянт. Людина згадала, що колись збирала там гриби, а це "колись" могло бути і п'ять, і десять, а то і більше років тому. Можливо був у гостях.
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29.11.2023 13:59 Ответить
А я впевнений шо він ухилянт. Ось напріклад Київ просто кишить тими, хто втік з Донбасу, попередньо засрав і просрав свій регіон. Машин АН просто величезна кількість і в кожній за кермом мордоворот або грибник-мордоворот.
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29.11.2023 14:07 Ответить
А шож ти вадік сдристнув та не встав на захіст своєй землі? Дупу где пристроів покі кіевляне, одесіти, франуівці, мукачевці, віничане, львовяні та інш твій гай захищають де ти, просерівший свій дом, гріби безтурботно зберав?
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29.11.2023 13:11 Ответить
Вивчай мову, моzкаль. Гуглтранслейт погано переводить з свинячої на українську
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29.11.2023 13:20 Ответить
І це все шо ти маєшь сказати сдристнувші та десь у тилу прігрівші свою жірну дупу, слімак?
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29.11.2023 13:42 Ответить
А дійсно, вадіку, чому ви свій регіон покинули та не захищаете?
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29.11.2023 13:49 Ответить
Танк чистий ніби з заводу тільки. Всі механізми і засоби ураження працюють без затримки. Видно що за зброєю доглядають люди.
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29.11.2023 17:35 Ответить
КТ щось побачив та пуляє туди з нсвт,навiдник веде вогонь з гармати,мв маневрує..Порядок в танкових вiйсках ЗСУ !
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29.11.2023 18:47 Ответить
 
 