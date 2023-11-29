РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9362 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине
1 720 21
Зеленский (16489) Одесская область (3102) ПВО (1467) зерновой коридор (208)

Зеленский посетил Одесскую область: Обсудили безопасность "зернового коридора" и прикрытие Одессы с воздуха. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 29 ноября, президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом на Одесчине.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня работаем в Одесской области. Начали с докладов военных и совещания по защите региона. Много важных вопросов. Оперативная обстановка и ведение боевых действий в рамках ответственности ОСГВ "Одесса". Ситуация в Черном море, противоминные меры и обеспечение безопасности "зернового коридора". Работа ПВО Одесской области, прикрытие Одессы с воздуха, инфраструктуры "зернового коридора" и наших бригад", - отметил глава государства.

Он также сообщил, что встретился с нашими защитниками.

"Сегодня пообщался с воинами, защищающими Юг Украины, вручил им государственные награды. Благодарю за службу, за сбитые вражеские цели, за смелость и самоотверженность в защите нашего государства и людей!" - добавил Зеленский.

Также смотрите: Ликвидирован пожар на объекте энергетической инфраструктуры на Одесщине, вызванный вражеским дроном. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
Капець. Тепер Одещину засипле снігом і зерновому коридору теж шось трапиться...
показать весь комментарий
29.11.2023 12:24
+9
А возврат денег в страну после продажи зерна с зернового коридора? Или про 12 млрд. баксов уже можно забыть? Это типа ушло на карманные расходы?
показать весь комментарий
29.11.2023 12:27
+5
Зерно для світу - це святе .

а що з виробництвом зброї в Україні ? Чи що дають Україні ці голодні країни із необхідних речей для війни? Чи їм все одно все зерно буде- кацапське чи українське?

А що з дурою бездумної ? Чому президент не засудив її провокації і її ********* військових таємниць ?

чому нема зеленого світла для усіх виробників продукції для перемоги ?
показать весь комментарий
29.11.2023 12:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Капець. Тепер Одещину засипле снігом і зерновому коридору теж шось трапиться...
показать весь комментарий
29.11.2023 12:24 Ответить
По від'їзді вночі знову прилетить привітайка...
показать весь комментарий
29.11.2023 12:40 Ответить
Зеленский выбрался из бункера, обстрелов сегодня не будет. А то не дай бог попадут, кто же тогда капитуляцию подпишет?
показать весь комментарий
29.11.2023 12:55 Ответить
Коливан.
показать весь комментарий
29.11.2023 13:14 Ответить
Лучше уж снегом, чем зелёным лайном.
показать весь комментарий
29.11.2023 13:14 Ответить
Зерно для світу - це святе .

а що з виробництвом зброї в Україні ? Чи що дають Україні ці голодні країни із необхідних речей для війни? Чи їм все одно все зерно буде- кацапське чи українське?

А що з дурою бездумної ? Чому президент не засудив її провокації і її ********* військових таємниць ?

чому нема зеленого світла для усіх виробників продукції для перемоги ?
показать весь комментарий
29.11.2023 12:26 Ответить
А возврат денег в страну после продажи зерна с зернового коридора? Или про 12 млрд. баксов уже можно забыть? Это типа ушло на карманные расходы?
показать весь комментарий
29.11.2023 12:27 Ответить
Дитям мороженое, бабе цветы)))
показать весь комментарий
29.11.2023 12:38 Ответить
Зелі рейтинг.
показать весь комментарий
29.11.2023 13:13 Ответить
Я вот не могу понять.
Орбан откровенно шантажирует ЕС и ему как с гуся вода.
Почему тогда дипломатия Зе не смогла договориться в жёстком стиле о сделке зерно-необхрдимое кол-во оружия.
А сейчас ситуация такая что ни зерна, ни денег, ни оружия.
показать весь комментарий
29.11.2023 13:02 Ответить
У каждого свои приоритеты. Если на первом месте "накосить себе бабла", то все идет вполне логично.
показать весь комментарий
29.11.2023 13:19 Ответить
Вже два роки бачимо Вашу"плідну"працю ! За останні 30 років ніхто так плідно ще й не працював..
показать весь комментарий
29.11.2023 12:27 Ответить
Деловой какой!
показать весь комментарий
29.11.2023 12:31 Ответить
Так ось чому у нас знову вимкнули світло! Воно має йти лишень з одного джерела)))
показать весь комментарий
29.11.2023 12:37 Ответить
Без нагляду Єрмака президент напевно навіть сортири не відвідує.
показать весь комментарий
29.11.2023 12:52 Ответить
Це ТРЕБА зробити було ще у 2019 році, з міністрами та прем'єрами на самокатах!
Тому ГЕРОЇЗМ Українців і компенсовує бездіяльність Зеленського та його призначенців! Ціну, за наслідки своїх рішень з 2019 року, Зеленський бачить щоденно у зведеннях, а Українські сім'ї ….у трагедіях!
Пильнуймо Україну!
показать весь комментарий
29.11.2023 13:02 Ответить
Як же ш воно переймається своїм кешбеком
показать весь комментарий
29.11.2023 13:05 Ответить
Нічого він не робе. Тільки Бла бла бла.
показать весь комментарий
29.11.2023 13:11 Ответить
Зельоне шобло цікавить тільки вивіз активів в офшори схемою торгівлі зерном. Який вереск стояв, коли сусіди почали блокувати їхню контрабанду зерном? А тепер через блокування Польщею, та частково Словаччиною, не тільки паливу, газу, але і волонтерки та військових вантажів, від Зельоних майже мовчок. Якісь мляві згадування на суфлері, і все.
показать весь комментарий
29.11.2023 13:13 Ответить
Наркоман віддав не не тільки Одесчину, а і підлогу країни за оманським договоняком
показать весь комментарий
29.11.2023 14:01 Ответить
кадры с Ермаком вмонтированы
с 23 ноября Ермак находится в Беларуси
показать весь комментарий
29.11.2023 14:24 Ответить
 
 