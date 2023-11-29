Зеленский посетил Одесскую область: Обсудили безопасность "зернового коридора" и прикрытие Одессы с воздуха. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 29 ноября, президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом на Одесчине.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня работаем в Одесской области. Начали с докладов военных и совещания по защите региона. Много важных вопросов. Оперативная обстановка и ведение боевых действий в рамках ответственности ОСГВ "Одесса". Ситуация в Черном море, противоминные меры и обеспечение безопасности "зернового коридора". Работа ПВО Одесской области, прикрытие Одессы с воздуха, инфраструктуры "зернового коридора" и наших бригад", - отметил глава государства.
Он также сообщил, что встретился с нашими защитниками.
"Сегодня пообщался с воинами, защищающими Юг Украины, вручил им государственные награды. Благодарю за службу, за сбитые вражеские цели, за смелость и самоотверженность в защите нашего государства и людей!" - добавил Зеленский.
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а що з виробництвом зброї в Україні ? Чи що дають Україні ці голодні країни із необхідних речей для війни? Чи їм все одно все зерно буде- кацапське чи українське?
А що з дурою бездумної ? Чому президент не засудив її провокації і її ********* військових таємниць ?
чому нема зеленого світла для усіх виробників продукції для перемоги ?
Орбан откровенно шантажирует ЕС и ему как с гуся вода.
Почему тогда дипломатия Зе не смогла договориться в жёстком стиле о сделке зерно-необхрдимое кол-во оружия.
А сейчас ситуация такая что ни зерна, ни денег, ни оружия.
Тому ГЕРОЇЗМ Українців і компенсовує бездіяльність Зеленського та його призначенців! Ціну, за наслідки своїх рішень з 2019 року, Зеленський бачить щоденно у зведеннях, а Українські сім'ї ….у трагедіях!
Пильнуймо Україну!
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