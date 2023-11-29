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Оккупант горит после попадания дрона-камикадзе вблизи Авдеевки. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинский дрон-камикадзе попал по двум оккупантам, двигавшимся по полю вблизи Авдеевки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после атаки беспилотника один из оккупантов начал гореть.
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+9 Филипп Филиппович Преображенск
показать весь комментарий29.11.2023 12:38
+7 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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+7 частный сектор
показать весь комментарий29.11.2023 12:55
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- я винув тобі світло?
- тіпа врємєнно?
- назавжди
какое свинство😂👍
Дай мне огня, разжигай это пламя,
Я догораю, дай мне огня.
Дай мне огня, угадай, что мне надо,
Я буду рядом, дай мне огня.
Я много знал историй и много знал интриг
О том, что видел Ваня, вам не узнать из книг,
Как мотылёк порхаю, лечу на яркий свет
И в СВО сгорают, меня уж больше нет...