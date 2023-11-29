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Оккупант горит после попадания дрона-камикадзе вблизи Авдеевки. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинский дрон-камикадзе попал по двум оккупантам, двигавшимся по полю вблизи Авдеевки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после атаки беспилотника один из оккупантов начал гореть.

Смотрите также: У захватчика дымит зад после атаки украинского беспилотника. ВИДЕО
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Топ комментарии
+9
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29.11.2023 12:38
+7
Москаль згорів на роботі .
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29.11.2023 12:36
+7
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29.11.2023 12:55
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- что єто біло?
- я винув тобі світло?
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29.11.2023 12:36 Ответить
Біле світло. 😕👍
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29.11.2023 12:47 Ответить
Москаль згорів на роботі .
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29.11.2023 12:36 Ответить
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29.11.2023 12:38 Ответить
Шёл ванюшка к успеху, ещё немного и Ла-Манш
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29.11.2023 12:41 Ответить
"мы ещё не начинали", а жопа уже сгорела 😢

какое свинство😂👍
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29.11.2023 12:48 Ответить
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29.11.2023 12:55 Ответить
Похоже, что наши хлопченята придумали что-то зажигательное для лаптеногих скрепоносцев!
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29.11.2023 13:02 Ответить
вата и так горит без керосина
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29.11.2023 13:06 Ответить
Этому будет петь не кобзон, а боря моисеев:

Дай мне огня, разжигай это пламя,
Я догораю, дай мне огня.
Дай мне огня, угадай, что мне надо,
Я буду рядом, дай мне огня.

Я много знал историй и много знал интриг
О том, что видел Ваня, вам не узнать из книг,
Как мотылёк порхаю, лечу на яркий свет
И в СВО сгорают, меня уж больше нет...
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29.11.2023 13:08 Ответить
На першого ставки зроблені, на другого ще приймаються.
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29.11.2023 13:31 Ответить
Что рашисты с собой таскают, что так жарко горят?
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29.11.2023 13:43 Ответить
Згорів, підарок, на "роботі"!🤣
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29.11.2023 14:21 Ответить
Наглядная разница между орком и несгораемым шкафом.
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29.11.2023 14:25 Ответить
А ВТОРОЙ ЧЕГО НЕ ГОРИТ !?)
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29.11.2023 14:33 Ответить
жареный))))
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29.11.2023 14:51 Ответить
Уже не первый орк, у которого жопа с фейерверком после попадания. От чего что? Они там бензин жрут?
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29.11.2023 15:20 Ответить
Стєкломой певне, він теж міцно горить
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29.11.2023 16:19 Ответить
помічник гранатометника ,горять заряди до РПГ
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29.11.2023 16:36 Ответить
тоді горіти йому недовго
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29.11.2023 21:30 Ответить
Мразота, це ж як треба було догризти православних щоб вони раділи з того, що людина горить! Хоча, хіба вони люди? Нелюдь їбуча!
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29.11.2023 17:19 Ответить
я не садист, ненавиджу будь-яке насильство й страждання.... але тут співчуття в собі не знайшов чомусь. Ніхто не знає - чому саме?
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29.11.2023 21:28 Ответить
бо воно апріорі расчєловєчєне.. дератизація
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29.11.2023 21:49 Ответить
 
 