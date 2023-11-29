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Захватчик тщетно пытается донести воду на свои позиции. ВИДЕО беспилотника
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Оператор дрона из 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского ликвидировал оккупанта, который нес воду на свою позицию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсети.
"Оккупант набрав полные бутылки воды, спокойно возвращался на свои позиции, когда внезапно попал в поле зрения нашего дрона. Даже попытался убежать, что, безусловно, усложнило задачу нашему аэробомберу. Но опытный пилот ударной аэроразведки 30-й отдельной механизированной бригады не оставил врагу ни малейшего шанса", - отмечает в комментарии автор публикации.
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показать весь комментарий29.11.2023 14:32
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Носить воду можно Гале
А русским ванькам - нет
Шо тут непонятного?
ХарошІє-харошІє кіно👍👍👍
не)(уй шастать..
Губіт людєй нє піво, губіт людєй вода! (с)
Його не попередили,що наші бійці
влучають мітко...