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Захватчик тщетно пытается донести воду на свои позиции. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Оператор дрона из 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского ликвидировал оккупанта, который нес воду на свою позицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсети.

"Оккупант набрав полные бутылки воды, спокойно возвращался на свои позиции, когда внезапно попал в поле зрения нашего дрона. Даже попытался убежать, что, безусловно, усложнило задачу нашему аэробомберу. Но опытный пилот ударной аэроразведки 30-й отдельной механизированной бригады не оставил врагу ни малейшего шанса", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Оккупант горит после попадания дрона-камикадзе вблизи Авдеевки. ВИДЕО
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Топ комментарии
+37
...а за ним дрон, як барвінок в'ється
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29.11.2023 14:34
+33
На украинской земле
Носить воду можно Гале
А русским ванькам - нет
Шо тут непонятного?
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29.11.2023 14:32
+17
Несе Ваня воду...
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29.11.2023 14:32
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Несе Ваня воду...
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29.11.2023 14:32 Ответить
А потом Ванька на земле танцует тверк
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29.11.2023 15:54 Ответить
На украинской земле
Носить воду можно Гале
А русским ванькам - нет
Шо тут непонятного?
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29.11.2023 14:32 Ответить
...а за ним дрон, як барвінок в'ється
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29.11.2023 14:34 Ответить
"несла Гандзя воду..."
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29.11.2023 14:33 Ответить
стерненко дрони поставляє, хлопці дякують
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29.11.2023 15:59 Ответить
Хоче пропхатись в Парламент. Він - черговий олігархічний політичний проект. "Нове обличчя". Україномовне, націоналістичне, блогерно-правдорубне. Має шанси прослизнути в Верховну зРаду на хвилі всенародної любові до створеного політтехнологами медіа-образу, використавши заслужену хвилю народного гніву на Блазня та його шоблу
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29.11.2023 19:30 Ответить
Ти мабуть тільки очі продрав. Стерненко одеську русню ганяв ще років 10 тому. А що ти робив для України всі ці роки? Працював на олігархів? Це можна побачити з твоїх постів
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30.11.2023 01:57 Ответить
В юності ганяв. Розпірений "валантьор" Притула в молодості теж був звичайною людиною, поки не злигався з олігархом Пінчуком, міцно сплівся в обіймах з його медіа-бізнесом. Тепер от "валантьорить". Але це не відміняє факту, що він - чергова маріонетка олігарха з політичними амбіціями, як і Стерненко
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30.11.2023 07:59 Ответить
Думаю, що там була ще і друга серія - прийшли друзья-кацапи і змародерили в небіжчика рускіє валєнкі )))
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29.11.2023 14:34 Ответить
Не, випили усю воду з калюжі))
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29.11.2023 14:36 Ответить
прийшли.. і закусили.. небіжчиком..
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29.11.2023 14:41 Ответить
Орки-канібали
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29.11.2023 19:31 Ответить
артерии перебиты в обеих ногах, смерть 1.5 - 5 минут.
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29.11.2023 14:37 Ответить
операція по ампутації пройшла успішно......
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29.11.2023 15:34 Ответить
Контрольний ********* можна було й не скидати. Поберегти для "сруцких коториєсваіх нє бросают".
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29.11.2023 20:02 Ответить
Якби то дрони могли чекати без обмежень у часі, а повертати "зарядженний" дрон - наражати себе на ураження.
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30.11.2023 03:37 Ответить
Дригається і сере в бєлиє кальсони😷
ХарошІє-харошІє кіно👍👍👍
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29.11.2023 14:38 Ответить
хароший рузьге..
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29.11.2023 14:43 Ответить
вода - наша!
не)(уй шастать..
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29.11.2023 14:40 Ответить
А как тверкает в конце. Жаль дон донов рядом не было, они бы оценили
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29.11.2023 14:44 Ответить
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29.11.2023 14:46 Ответить
Не приємно дивиться як його добивають. Поранення більше проблем принесе росіянам. Треба віддати гроші на лікування та виплати. Дома може розповісти правду про війну. Після лікування може і відкосити від армії. Інвалід гарний приклад того що буде тим, хто ще згоден піти воювати.
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29.11.2023 14:50 Ответить
Це акт гуманізму.
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29.11.2023 14:59 Ответить
ой йди ти нах, гуманіст інтернетний. тебе не вистачає на нулі, дуже.
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29.11.2023 15:24 Ответить
На що ці емоції? Головою думай.
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29.11.2023 16:36 Ответить
мабуть таки воду і ніс. "руцкіє водку не бросают!", а також нє бросають бояру, стєкломой, ..... это же сваи! ))
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29.11.2023 14:50 Ответить
Лишався б вдома, та носив би собі воду безпечно, а так вода в Україні дорога, дуже дорога....
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29.11.2023 14:54 Ответить
Розміняв дві баклажки води на власне нікчемне життя. Ну, не дебіл?
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29.11.2023 19:43 Ответить
Маємо нагоду спостерігати унікальне явище - рашист здохне через воду, а не бухло. Родичів вдома засміють.
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29.11.2023 14:57 Ответить
Не зкріпно!
Губіт людєй нє піво, губіт людєй вода! (с)
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29.11.2023 16:04 Ответить
Приїхав підзаробить...
Його не попередили,що наші бійці
влучають мітко...
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29.11.2023 14:57 Ответить
То стільки гранат на одного кацапа закинули. Таке враження що петарди скидають..
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29.11.2023 14:58 Ответить
Как собиралась белая "Лада".
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29.11.2023 15:10 Ответить
Масивна кровотеча обох нижніх кінцівок --> геморагічний шок --> пельмені.
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29.11.2023 15:21 Ответить
щей підтанцьовує на лабутенах
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29.11.2023 15:22 Ответить
Воно ще i пiдмахiваэ!
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29.11.2023 15:40 Ответить
"Попив водички!"
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29.11.2023 15:56 Ответить
Добре йому ходулі відрехтували
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29.11.2023 15:56 Ответить
Несе Ваня воду….
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29.11.2023 16:12 Ответить
Хороший Ваня, недолго бегал.
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29.11.2023 16:16 Ответить
ЗСУ ПОПЕРЕДЖАЄ - пити воду в Україні опасно для життя!
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29.11.2023 16:20 Ответить
Потрібно такі табличуки "опасно для жизни" на всіх річках України вивісити.....
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29.11.2023 17:06 Ответить
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29.11.2023 16:21 Ответить
моськовським ублюдкам пити Українську водичку - Заборонено!
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29.11.2023 16:38 Ответить
Яке ж живуче... Чотири заряди скинули, а воно ще сракою рухає...
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29.11.2023 16:42 Ответить
воно просто білет до кобзДона довго не могло забронювати!!!!!
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29.11.2023 17:07 Ответить
то агонія, рефлекторні смикання, як біолог кажу, таке трапляється, особливо з кацапами в Україні
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29.11.2023 21:26 Ответить
Так і не показали - доніс водички, чи нє?
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29.11.2023 17:46 Ответить
Центр принятия решений еще час дергался после смерти тушки.
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29.11.2023 18:47 Ответить
С полными ведрами - это на счастье.
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29.11.2023 18:49 Ответить
це не кацап смикаєтсья на українській землі, то смикається біла лада десь у бурятії... а взагалі-то останні дві гранати даремно кидали, здається, кацап і так відновленню не підлягав. А ось чоботи зіпсували, такі чоботи.... мрія, все життя кацап хотів приїхати в них до України, щоб здохнути
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29.11.2023 21:25 Ответить
москаляра вилез с норы подмыться
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29.11.2023 21:29 Ответить
Бійтеся Бога. Агонію і передагональні конвульсії пораненого тут смакують і зубоскалять під музику "тра-лял-ля", "несе Галя воду" "з повними відрами". Смердючі виродки - чим ви відрізняєтесь від кацапських і чеченських паскуд, що ріжуть глотки нашим полоненим і ржуть та фільмують свої злодіяння?
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29.11.2023 21:56 Ответить
 
 