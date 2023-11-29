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Расчет РСЗО "HIMARS" во взаимодействии с аэроразведкой уничтожает российский ЗРК "Бук-М3". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Расчет РСЗО "HIMARS" уничтожил вражеский ЗРК "Бук-М3" на южном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Наша артиллерия во взаимодействии с аэроразведкой продолжает нас радовать кадрами поражения редких и дорогостоящих зенитно-ракетных комплексов россиян. На видео уничтожение нашей реактивной артиллерией из РСЗО М142 HIMARS в Херсонской области вражеской 9А317М ЗРК

Смотрите также: РСЗО HIMARS одним выстрелом уничтожает вражескую САУ 2С5 "Гиацинт-С" в Луганской области. ВИДЕО
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Топ комментарии
+12
Бачиш - "пускова" була задерта? Вони на вогневій позиції стояли Значить - екіпаж сидів усередині
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29.11.2023 16:41
+8
Здоровля екіпажу) незастудітся
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29.11.2023 16:28
+7
ну тепер мій настрій покращився...
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29.11.2023 16:49
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Правила форума Совет форумчан
??? як зрозуміти це дебільне запитання...тіпа одна ракета хаймарсу коштує дорожче за бук3м?)))
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29.11.2023 16:30 Ответить
я мав на увазі,
Що у нас так багато"HIMARS" і так мало першочергових цілей для ураження.....???????????????????????????????????????????????????
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29.11.2023 16:42 Ответить
Скажемо так, СОУ ЗРК Бук М3 це навіть дуже жирна ціль для однієї ракети Хаймарс, це дуже хороший результат.
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29.11.2023 17:44 Ответить
А може краще по логістиці? Літаків же немає.... Небо чисте!
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29.11.2023 19:18 Ответить
Літаки є, а буде ще більше. І дрони є і будуть, і крилаті ракети, да і сподіваюсь балістика з'явиться. Логістику наклепати і купити легко, а зробити високотехнологічний комплекс - це величезні затрати наукові, технічні та фінансові. Порівнювати логістичну машину за 5-20 тис. баксів і СОУ за пару лямів баксів якось не логічно ...
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29.11.2023 21:18 Ответить
Орієнтовна вартість "Бук-М3" - $40 000 000.
Вартість ракети M31 GMLRS - $150 000.
******* самі.
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29.11.2023 16:43 Ответить
"Бук-М3" - це вартість комплексу
А знищили одну ПУ
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29.11.2023 16:46 Ответить
Вартість комплексу 9К317М "Бук-М3" - більше $220 000 000.
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29.11.2023 16:55 Ответить
це Вам рЄзніков таку суму назвав? поділіть на 17.....
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29.11.2023 16:56 Ответить
Ашипка детектед!
На відео - автономна СВУ 9А317М. Там же (на відео) вказана і її вартість. Тому питання не до мене.
А ви мабуть знаєте скільки така вундервафля коштує, то може і нам розповісте?
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29.11.2023 17:04 Ответить
Вам особисто - можу!
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29.11.2023 17:10 Ответить
Сподіваюся, оптом буде дешевше?
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29.11.2023 17:13 Ответить
не той варіант - ботам оптом не можу!!!!
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29.11.2023 17:19 Ответить
Ви спілкуєтеся з ботами? Фу, яка гидота... Припиняйте!
А поки що все-таки назвіть вашу вартість 9А317М. Ви ж заперечуєте ціну, вказану у відео.
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29.11.2023 18:24 Ответить
Моя ціна - один скид Мадяра, навіть без його коментів.....
А він підбере і заряд, і момент.....
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29.11.2023 19:20 Ответить
Руснявый бот детектед.
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29.11.2023 20:54 Ответить
Не ПУ, а СОУ.
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29.11.2023 17:46 Ответить
40 лямів це вартість однієї пускової чи цілої батареї?
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29.11.2023 16:51 Ответить
не звертайте уваги! Після модернізації на Укр ОборПром БУК коштує майже мілліард .....
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29.11.2023 16:58 Ответить
Навіть не знаючи вартість однієї СОУ можно порахувати вартість ракет на ній. Одна ракета Бук різних модифікацій коштує 300 - 400 тисяч баксів. Якщо БК був повний, то 6 ракет це вже 1.8 - 2.4 ляма баксів ))
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29.11.2023 17:53 Ответить
А Ви могли особисто підкрастися, та підпалити "бук" бендзиною та хмизом?
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29.11.2023 16:43 Ответить
Хмизом не можу! Можу асвальтом закидати!!!!
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29.11.2023 16:45 Ответить
Здоровля екіпажу) незастудітся
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29.11.2023 16:28 Ответить
Сподіваюсь що чергові рашистські букіністи також подохли...
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29.11.2023 16:32 Ответить
Бачиш - "пускова" була задерта? Вони на вогневій позиції стояли Значить - екіпаж сидів усередині
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29.11.2023 16:41 Ответить
ну тепер мій настрій покращився...
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29.11.2023 16:49 Ответить
Все ще сидить 😁
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29.11.2023 17:53 Ответить
І нікто уже нікуда нє побєжал. Як водно на відео.
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29.11.2023 19:54 Ответить
Гарячий прийом!
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29.11.2023 16:42 Ответить
Був "Бук".. І пук!
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29.11.2023 17:01 Ответить
Сподіваюсь шкварки теж були. Бо то хоч яке дороге але все ж таки залізо. А хочеться щось і для душі..
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29.11.2023 17:07 Ответить
дим переважно дуже білий! вибори на концерт кабиздоха відбулись!! ))
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29.11.2023 17:16 Ответить
Якесь упороте одну ракету відстріляло
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29.11.2023 17:41 Ответить
Фсьо чики-Буки 😁
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29.11.2023 17:50 Ответить
Це якийсь витвір мистецтва!
На це можна дивитися вічно!
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29.11.2023 20:11 Ответить
 
 