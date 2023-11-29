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Расчет РСЗО "HIMARS" во взаимодействии с аэроразведкой уничтожает российский ЗРК "Бук-М3". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Расчет РСЗО "HIMARS" уничтожил вражеский ЗРК "Бук-М3" на южном направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Наша артиллерия во взаимодействии с аэроразведкой продолжает нас радовать кадрами поражения редких и дорогостоящих зенитно-ракетных комплексов россиян. На видео уничтожение нашей реактивной артиллерией из РСЗО М142 HIMARS в Херсонской области вражеской 9А317М ЗРК
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+12 Яр Холодний
показать весь комментарий29.11.2023 16:41
+8 Sanello Di
показать весь комментарий29.11.2023 16:28
+7 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий29.11.2023 16:49
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Пожалуйста, подождите...
Що у нас так багато"HIMARS" і так мало першочергових цілей для ураження.....???????????????????????????????????????????????????
Вартість ракети M31 GMLRS - $150 000.
******* самі.
А знищили одну ПУ
На відео - автономна СВУ 9А317М. Там же (на відео) вказана і її вартість. Тому питання не до мене.
А ви мабуть знаєте скільки така вундервафля коштує, то може і нам розповісте?
А поки що все-таки назвіть вашу вартість 9А317М. Ви ж заперечуєте ціну, вказану у відео.
А він підбере і заряд, і момент.....
На це можна дивитися вічно!