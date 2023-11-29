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Бойцы ССО скорректировали огонь HIMARS по вражеской командно-штабной машине. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
На Южном направлении бойцы 73 морского центра ССО обнаружили командно-штабную машину противника. Враг использовал ее для управления своими подразделениями. Экипаж БПАК скорректировал по цели огонь HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате точного удара вражеская КШМ уничтожена полностью и не подлежит восстановлению.
Топ комментарии
+10 Luk Viktor
показать весь комментарий29.11.2023 16:30
+9 Яр Холодний
показать весь комментарий29.11.2023 16:32
+4 Tommy Lee
показать весь комментарий29.11.2023 16:41
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Я так зрозумів, що Ви хочете бути мобілізовані на посаду не нижче чотиризіркового генерала до Генштабу
ku*wa, що люди тільки не вигадують від страху, що доведеться зі зброєю в руках захищати СВОЮ державу.
Свине, не намагайся видати себе за героя. Весь свій страх ти висловив у першому своєму дописі