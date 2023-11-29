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Бойцы ССО скорректировали огонь HIMARS по вражеской командно-штабной машине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На Южном направлении бойцы 73 морского центра ССО обнаружили командно-штабную машину противника. Враг использовал ее для управления своими подразделениями. Экипаж БПАК скорректировал по цели огонь HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате точного удара вражеская КШМ уничтожена полностью и не подлежит восстановлению.

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Топ комментарии
+10
КШМ навіть не маскують...... На навчання приїхали!!!!))) Заблудилися....
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29.11.2023 16:30
+9
Чарівні російські слова "Авось" та "Хусім" допомагають українцям перемагать "козлорилих"
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29.11.2023 16:32
+4
Ви вже зверталися з цією пропозицією до Генерального штабу?

Я так зрозумів, що Ви хочете бути мобілізовані на посаду не нижче чотиризіркового генерала до Генштабу

ku*wa, що люди тільки не вигадують від страху, що доведеться зі зброєю в руках захищати СВОЮ державу.
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29.11.2023 16:41
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КШМ навіть не маскують...... На навчання приїхали!!!!))) Заблудилися....
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29.11.2023 16:30 Ответить
Чарівні російські слова "Авось" та "Хусім" допомагають українцям перемагать "козлорилих"
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29.11.2023 16:32 Ответить
Ви бачили, як маскували вірмени під час азербайджансько-вірменської війни 2020р.? Все ніби добре замасковане. Але добряча колія до місця й сліди/колії маневрування на місці. От азербайджанці саме по цих місцях і лупили.
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29.11.2023 16:38 Ответить
очень глубокий тыл. заметили как коротнули провода на столбе? в этом поселке даже электричество есть.
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29.11.2023 19:18 Ответить
Так там же нікого немає...вже...
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29.11.2023 17:21 Ответить
глубокий тыл. заметили как коротнули провода на столбе? в этом поселке даже электричество есть.
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29.11.2023 19:19 Ответить
в тому й повинна полягати наша військова стратегія, щоб мати 50000 якісно підготовлений, мотивованих і екіпірованих ССОшників, і 150000 інших родів військ, крім тилової обслуги, котрі повинні бути цивільними. Тоді мова б не йшла про нові мобілізації, коли власну недолугість військово-політичне керівництво в найгіршних традиціях совка намагається вирішувати кількістю "мяса".
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29.11.2023 16:35 Ответить
Ви вже зверталися з цією пропозицією до Генерального штабу?

Я так зрозумів, що Ви хочете бути мобілізовані на посаду не нижче чотиризіркового генерала до Генштабу

ku*wa, що люди тільки не вигадують від страху, що доведеться зі зброєю в руках захищати СВОЮ державу.
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29.11.2023 16:41 Ответить
щось розумніше можеш сказати, уклоніст-******?
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29.11.2023 18:02 Ответить
вінават!!! тАваріщь чотиризірковий єнерал! Ісправлюсь!

Свине, не намагайся видати себе за героя. Весь свій страх ти висловив у першому своєму дописі
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29.11.2023 18:09 Ответить
Мені здається, що влучив. ))
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29.11.2023 16:53 Ответить
не тільки вам, мені теж
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29.11.2023 21:21 Ответить
Всем - крепкого здоровья и долгих лет жизни 😂
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29.11.2023 17:48 Ответить
Ну, у ******** війні оті совкові КШМ(теж служив срочну на подібній) - то все засторіло. Супутники - інша справа. Хоча рашисти користуються. Тоді - смерть від святого хаймерса.
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29.11.2023 18:03 Ответить
глубокий тыл. заметили как коротнули провода на столбе? в этом поселке даже электричество есть.
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29.11.2023 19:16 Ответить
це там свіжезажмурений хенерал сидів?
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30.11.2023 09:29 Ответить
 
 