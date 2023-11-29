Бойцы ССО скорректировали огонь HIMARS по вражеской командно-штабной машине. ВИДЕО

На Южном направлении бойцы 73 морского центра ССО обнаружили командно-штабную машину противника. Враг использовал ее для управления своими подразделениями. Экипаж БПАК скорректировал по цели огонь HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате точного удара вражеская КШМ уничтожена полностью и не подлежит восстановлению.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также: Захватчик тщетно пытается донести воду на свои позиции. ВИДЕО беспилотника