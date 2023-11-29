Дорога на Авдеевку устлана телами оккупантов. ВИДЕО 18+

Возле Авдеевки российский захватчик снял на свой телефон жуткие кадры одной из дорог, на которой хаотически разбросаны трупы оккупантов, а также уничтоженная вражеская техника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в соцсети.

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