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Дорога на Авдеевку устлана телами оккупантов. ВИДЕО 18+
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Возле Авдеевки российский захватчик снял на свой телефон жуткие кадры одной из дорог, на которой хаотически разбросаны трупы оккупантов, а также уничтоженная вражеская техника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в соцсети.
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+42 Eugene Boyko 8ab5091e
показать весь комментарий29.11.2023 16:51
+41 Влад 80947f19
показать весь комментарий29.11.2023 16:46
+33 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий29.11.2023 16:57
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, яке потрібно розповсюджувати
серед москальні на росії , може вони отямляться ?😠
Хоча звісно рано чи пізно кількість знешкоджених окупантів , теоретично й може вплинути на Кпцапов.
Якщо не здох, то начебто і не герой, а так.
Дивно, що Резнікова з банановим там не видно, десь ЗНОВУ переховуються аж у Полтаві…