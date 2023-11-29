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Дорога на Авдеевку устлана телами оккупантов. ВИДЕО 18+

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Возле Авдеевки российский захватчик снял на свой телефон жуткие кадры одной из дорог, на которой хаотически разбросаны трупы оккупантов, а также уничтоженная вражеская техника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в соцсети.

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Топ комментарии
+42
Скільки мерзоти валяється, кацапи, а за собою прибрати?
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29.11.2023 16:51
+41
красивое))
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29.11.2023 16:46
+33
Рашистскіє саіскатєлі квартір у Києві та Одесі вже саіскалі то шо іскалі...
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29.11.2023 16:57
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красивое))
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29.11.2023 16:46 Ответить
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29.11.2023 19:08 Ответить
Це просто жахливе видовище 🤬
, яке потрібно розповсюджувати
серед москальні на росії , може вони отямляться ?😠
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29.11.2023 19:38 Ответить
Дарма ви надієтесь. Отямитись можуть люди з розумом. Кацапотварюки то зомбі безмозглі. Почитайте їх ресурс блокнот.ру.
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29.11.2023 19:46 Ответить
Гадаєш вони не знають? Їм це ПОДОБАЄТЬСЯ, ось в чому прикол...
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30.11.2023 02:54 Ответить
главное технику валить,мясо там второстепенно
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29.11.2023 16:49 Ответить
Та не скажи! Вони зараз пруть здебільше не технікою, а саме м'ясом!
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29.11.2023 17:57 Ответить
Це треба кацапам показувати.
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29.11.2023 18:56 Ответить
Бетонка.....
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29.11.2023 16:49 Ответить
Мо це рокадка.
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29.11.2023 17:34 Ответить
схоже що це наш військовий знімав
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29.11.2023 23:22 Ответить
Скільки мерзоти валяється, кацапи, а за собою прибрати?
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29.11.2023 16:51 Ответить
Це не мерзота, а гарні росіяни. Мерзота поки що бігає.
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29.11.2023 17:50 Ответить
Перепрошую; не рассєянє, а для нас кацапотварюки.
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29.11.2023 19:47 Ответить
Росіяни, росіяни. Гарні росіяни, бо їх не видно у тепловізор. А ті що покищо бігають, то ті свинособаки.
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29.11.2023 19:55 Ответить
Не ображайте свійських тварин.Вони хоча б турбуються за своє потомство, на відміну від кацапотварюк.
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29.11.2023 20:07 Ответить
яка гарна концентрація здохлих московитів на квадратний метр!
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29.11.2023 20:42 Ответить
Не могли сдохнуть на 10 метров в стороне? Удобряли бы Украинский чернозём.
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29.11.2023 16:54 Ответить
Рашистскіє саіскатєлі квартір у Києві та Одесі вже саіскалі то шо іскалі...
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29.11.2023 16:57 Ответить
Гарно гниють!
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29.11.2023 16:58 Ответить
ЗАЧЕМ???
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29.11.2023 16:59 Ответить
За холодильником і за пралкою ... А ще цар-путя наказав ...
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29.11.2023 17:59 Ответить
от чому пуйло закликало болотяних народжувати по 8 орчат...
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29.11.2023 17:00 Ответить
А чого він йде і мовчить? Думає, чи що?
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29.11.2023 17:00 Ответить
мову відібрало..
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29.11.2023 17:08 Ответить
Було б чим думати, то мабуть він би там не опинився.
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29.11.2023 17:10 Ответить
Думати у нього немає чим.
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29.11.2023 17:11 Ответить
"А вдоль дороги мёртвые лежат. И тишина...".
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29.11.2023 18:06 Ответить
І **** всі цілі....падли
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29.11.2023 17:00 Ответить
гарна дорога... бетонка. тепер вона завалена різним сміттям...
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29.11.2023 17:03 Ответить
а НАТО ще не зачало...
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29.11.2023 17:06 Ответить
Це нічого не змінить. На Московії зараз, як й 100, 200, 300 років назад, кількість вбитих рабокацапів у безглуздій війні нікого не вражає. М'ясні штурми продовжуватимуться.
Хоча звісно рано чи пізно кількість знешкоджених окупантів , теоретично й може вплинути на Кпцапов.
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29.11.2023 17:07 Ответить
У них культ великих втрат.

Якщо не здох, то начебто і не герой, а так.
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29.11.2023 17:17 Ответить
Іпануться...
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29.11.2023 17:30 Ответить
какая чудная картина!вот так смотрел и смотрел бы .....вечно!
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29.11.2023 17:30 Ответить
де там моторошне... не второпаю..
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29.11.2023 17:39 Ответить
сиділи ваньки вдома, жінок лапали, бухали... а потім вирішили повоювати за *****
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29.11.2023 17:43 Ответить
Ох и насрано кацапами....
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29.11.2023 17:45 Ответить
Прямо исполнившееся пожелание украинского народа: земля вам бетоном, кацапы!
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29.11.2023 17:46 Ответить
Якшо поставити відео вертікально - то стіки скалолазів недолізли до вершини - мрійники за українською нерухоміст'ю - Київ, Одеса, Дніпро....Авдіївська земля.
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29.11.2023 17:59 Ответить
Орда. Тупо орда.
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29.11.2023 18:12 Ответить
Що ж там моторошного... Правильні кацапи лежать, оддихають.
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29.11.2023 18:17 Ответить
Нажаль для кацапів це звична картина, вони навіть таким пишаються, типу добре що це не я зараз у кюветі. Життя людей на Болотландії московитської нічого не коштує, чи коштує як мішок картоплі.
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29.11.2023 18:35 Ответить
Ничего жуткого в этих кадрах не вижу, очень даже милое видео
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29.11.2023 18:46 Ответить
Руські заробітчани в степах України... Заробили?
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29.11.2023 18:49 Ответить
Не руські - русскіє. Чи взагалі правильніше - кацапи. Руські - це мешканці Русі-України.
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29.11.2023 20:52 Ответить
Ні. Мешканці Русі називались «русь». Або «русин» в однині. Рускіє - це чиї, кому належать
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30.11.2023 10:10 Ответить
Что то слишком уверенно этот 3.14 дорас шагает ((( Пора бы ему прилечь там, рядом.
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29.11.2023 18:50 Ответить
Файно...)
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29.11.2023 18:53 Ответить
Тупой у*бан решил повторить подвиг своих сопляпельменников.
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29.11.2023 19:39 Ответить
Московити і від денатурату там якогось паленого в таких кількостях копита відкидають, і фоловерів того челенджу серед них не меншає... а вже ж як за царя і атєчєства ,так тим паче.
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29.11.2023 20:39 Ответить
Ото валяються лднровці, тому, що вони кацапам і ***** не потрібні. Своїх вони б забрали.
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29.11.2023 20:42 Ответить
Бачу "добрих" рюзьких. Але мало.
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29.11.2023 20:51 Ответить
Почему сразу "жуткие кадры" ? Вполне позитивное видео
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29.11.2023 21:05 Ответить
Если бы только телами орков….
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29.11.2023 21:10 Ответить
рускіє сваїх нє бросают?
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29.11.2023 21:24 Ответить
Вот коли вони кацапье не буде воляться, тоді це буде перемога, а зараз ще воюем раз вони сплять непробудно. Треба щоб їх ще більше стомилось, щоб гори безхребетних лежали. Бажано щоб вітер дув ще в сторону кацапии,щоб смерділо та нагадувало про їхнє лярво.
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29.11.2023 22:01 Ответить
Тому за цей асфальт так, з 2019 року, Зеля і хвилюється по сьогодні!
Дивно, що Резнікова з банановим там не видно, десь ЗНОВУ переховуються аж у Полтаві…
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30.11.2023 00:01 Ответить
Шутер от первого лица. Игра года! ВІРЕМО В ЗСУ!
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30.11.2023 04:02 Ответить
не пагано б у два слоя
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30.11.2023 08:28 Ответить
Теж мені "моторошні". Для русні - нормальна така войнушка, фронтовой пєйзаж.
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30.11.2023 09:14 Ответить
Моторошні "кадри" то на асфальті валяються
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30.11.2023 10:14 Ответить
 
 