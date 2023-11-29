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Воины ВСУ разрушили "гнездо" операторов дронов россиян в 5-этажке на Херсонщине. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Херсонской области российские оккупанты обустроили позиции прямо на балконах пятиэтажного дома и оттуда запускали дроны. Бойцы ВСУ точным прилетом дрона уничтожили вражеское "гнездо".
Об этом сообщил украинский волонтер Сергей Стерненко, передает Цензор.НЕТ. Украинские защитники использовали дроны со взрывчаткой, которые залетели на "балконные" позиции россиян.
"Удары по позициям российских дронщиков на левом берегу Херсона. Враг активно использует эту многоэтажку для вылетов, так как левый берег в низине, и подобрать нормальную позицию не так просто", - написал Стерненко.
"Оператор 126-й бригады теробороны совместно с 79 пограничным отрядом ГНСУ разбили российское гнездо", - добавил Стерненко.
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+12 Trevo Trow
показать весь комментарий29.11.2023 17:44
+9 Ан Мур
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+4 Нина Карпенко
показать весь комментарий29.11.2023 17:48
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Пожалуйста, подождите...
Можна вічно дивитись,як летять наші пташки знищувати ворога...
"Проста коробочка, простий дисплей, одна кнопка керування та дві антени. Начебто нічого складного і нічого визначного. Але цей пристрій може, з певним ступенем ймовірності, попередити військового щодо наближення ворожого дрона - у списку пристроїв, що виявляються, багато того, що постійно на слуху.
А значить - попередити про небезпеку.
А значить - дати шанс.
А значить - врятувати.
Ми хочемо попередити військових, хочемо дати їм шанс, ми хочемо їх врятувати. Йдеться про тисячі пристроїв, тисячі. Йдеться про мільйони гривень.
Але перша партія буде на 1 000 пристроїв, це 2 000 000 гривень. Половину оплатить Петро Порошенко. Ми зможемо оперативно зібрати мільйон щоби забезпечити шансом щонайменше 1000 військових?
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А де перший постріл вверх....???? Попереджувальний!
А де , РУКИ ВГОРУ......????
ЗРОЗУМіВ, це ж орки, нелюди, їм слова не зрозумілі.....