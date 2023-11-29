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Воины ВСУ разрушили "гнездо" операторов дронов россиян в 5-этажке на Херсонщине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Херсонской области российские оккупанты обустроили позиции прямо на балконах пятиэтажного дома и оттуда запускали дроны. Бойцы ВСУ точным прилетом дрона уничтожили вражеское "гнездо".

Об этом сообщил украинский волонтер Сергей Стерненко, передает Цензор.НЕТ. Украинские защитники использовали дроны со взрывчаткой, которые залетели на "балконные" позиции россиян.

"Удары по позициям российских дронщиков на левом берегу Херсона. Враг активно использует эту многоэтажку для вылетов, так как левый берег в низине, и подобрать нормальную позицию не так просто", - написал Стерненко.

"Оператор 126-й бригады теробороны совместно с 79 пограничным отрядом ГНСУ разбили российское гнездо", - добавил Стерненко.
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Топ комментарии
+12
Після українського майстер-класу офіс валянків переїхав на цвинтар.
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29.11.2023 17:44
+9
Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад" просить фінансової допомоги з метою закупки пристроїв, які виявляють ворожі дрони. Втім, пояснення дає він сам:
"Проста коробочка, простий дисплей, одна кнопка керування та дві антени. Начебто нічого складного і нічого визначного. Але цей пристрій може, з певним ступенем ймовірності, попередити військового щодо наближення ворожого дрона - у списку пристроїв, що виявляються, багато того, що постійно на слуху.

А значить - попередити про небезпеку.
А значить - дати шанс.
А значить - врятувати.
Ми хочемо попередити військових, хочемо дати їм шанс, ми хочемо їх врятувати. Йдеться про тисячі пристроїв, тисячі. Йдеться про мільйони гривень.
Але перша партія буде на 1 000 пристроїв, це 2 000 000 гривень. Половину оплатить Петро Порошенко. Ми зможемо оперативно зібрати мільйон щоби забезпечити шансом щонайменше 1000 військових?

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🌎 PayPal: [email protected]
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29.11.2023 17:57
+4
Орче гніздо розбите...
Можна вічно дивитись,як летять наші пташки знищувати ворога...
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29.11.2023 17:48
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Правила форума Совет форумчан
Мы ,пришли уже к таким боевым действиям ,что одна незаметная ракета ,на которой атомная сердцевина намного эффективней танков.БТР и людских ресурсов. Вот если бы Украина пустила бы по кремлю АБ сразу после нападения на Крым ,как долго бы была бы война?
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29.11.2023 17:42 Ответить
Після українського майстер-класу офіс валянків переїхав на цвинтар.
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29.11.2023 17:44 Ответить
Правильно будет, мол, офис крылатых валянкiв, просто, отлетел. Бо який .ер пустит на цвынтар каких-то самоубийц.
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29.11.2023 17:51 Ответить
Орче гніздо розбите...
Можна вічно дивитись,як летять наші пташки знищувати ворога...
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29.11.2023 17:48 Ответить
Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад" просить фінансової допомоги з метою закупки пристроїв, які виявляють ворожі дрони. Втім, пояснення дає він сам:
"Проста коробочка, простий дисплей, одна кнопка керування та дві антени. Начебто нічого складного і нічого визначного. Але цей пристрій може, з певним ступенем ймовірності, попередити військового щодо наближення ворожого дрона - у списку пристроїв, що виявляються, багато того, що постійно на слуху.

А значить - попередити про небезпеку.
А значить - дати шанс.
А значить - врятувати.
Ми хочемо попередити військових, хочемо дати їм шанс, ми хочемо їх врятувати. Йдеться про тисячі пристроїв, тисячі. Йдеться про мільйони гривень.
Але перша партія буде на 1 000 пристроїв, це 2 000 000 гривень. Половину оплатить Петро Порошенко. Ми зможемо оперативно зібрати мільйон щоби забезпечити шансом щонайменше 1000 військових?

💳 ПРИВАТ24 - 5169330520686400
💳 ІНШІ БАНКИ - 375411501778331
🌎 PayPal: [email protected]
🌎 Всі реквізити: https://spgr.org.ua/uk/donate/"
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29.11.2023 17:57 Ответить
Накрилася кацапська шпаківня.. ''Поздняя осєнь скварци..... ''
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29.11.2023 17:58 Ответить
Дупло з кокошніками
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29.11.2023 20:35 Ответить
Напевно Олешки. Є там таке схоже місце.
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29.11.2023 18:07 Ответить
Гарна робота!
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29.11.2023 18:33 Ответить
Козаки!
А де перший постріл вверх....???? Попереджувальний!
А де , РУКИ ВГОРУ......????
ЗРОЗУМіВ, це ж орки, нелюди, їм слова не зрозумілі.....
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29.11.2023 19:45 Ответить
 
 