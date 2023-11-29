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Украинский производитель Kvertus производит уникальные средства РЭБ тактического уровня. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинская компания Kvertus, входящая в состав NAUDI, является пионером в развитии радиоэлектронной борьбы тактического уровня, противодействующей разным типам вражеских дронов.

Об этом говорится в выпуске Ukrainian underdogs, опубликованном на странице National Association of Ukrainian Defense Industries в фейсбуке, сообщает Цезор.НЕТ.

Входящая в состав NAUDI украинская компания Kvertus является пионером в развитии РЭБ тактического уровня. "Это наше безоговорочное конкурентное преимущество на мировом рынке, которого нет практически ни у кого из производителей", – рассказывает CEO Kvertus Ярослав Филимонов.

Продукт-хедлайнер компании – портативное антидроновое ружье, нетрудное и очень удобное в использовании.

По словам Филимонова, россияне используют несколько десятков наименований средств РЭБ, и конкурировать с ними по количеству не удастся – нужно побеждать качеством. Над этим работает команда Kvertus, постоянно проверяя свое оборудование в боевых условиях на передовой.

"Ежемесячно мы заказываем все большее количество комплектующих. Полтора года назад у нас на производстве работало восемь человек, а сейчас 30. Технологии развиваются очень быстро. И именно в технологии мы реинвестируем 80 процентов прибыли", - говорит СЕО Kvertus.

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Топ комментарии
+11
Зараз Йермак, до них дбр зашле...
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29.11.2023 18:54
+9
А хто буде оплачувати сотні РЕБ? Найвеличніший? Чи яйцекрад прямо з яхти?
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29.11.2023 18:55
+9
Порошенко з ГО "Справа Громад" нині оплачують, якщо не все, то хоча би частину.
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29.11.2023 19:18
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Виготовляють але чомусь не вистачає
Може виготовляють десяток реб а зате рекламують себе
На війну треба хоча б сотнями виробляти а не той мізер що зараз маємо
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29.11.2023 18:46 Ответить
А хто буде оплачувати сотні РЕБ? Найвеличніший? Чи яйцекрад прямо з яхти?
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29.11.2023 18:55 Ответить
Порошенко з ГО "Справа Громад" нині оплачують, якщо не все, то хоча би частину.
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29.11.2023 19:18 Ответить
Зараз Йермак, до них дбр зашле...
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29.11.2023 18:54 Ответить
100%
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29.11.2023 19:18 Ответить
Бажано , щоби вони послали дєрмака на три літери 🖕🖕🖕😠
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29.11.2023 19:32 Ответить
або на складі якому закрили...Він же завгосп.
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29.11.2023 20:30 Ответить
Хех!
Точно!
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29.11.2023 20:43 Ответить
Це неподобство, Зеля з призначенцями, приклав НЕМАЛЕНЬКИХ зусиль з 2019 року, щоб таке ДІЛО заблокувати в Україні! Таран з хомчаком, можуть це підтвердити, чистосердечно, прямо у ГенПрокуратурі!
Ось так, Українці і ведуть боротьбу, на зовнішньому та внутрішньому, фронтах!!!
Слава Україні та її Захисникам !! Смерть московитам та їх прихвостням у ВРУ
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29.11.2023 19:40 Ответить
"Півтора роки тому в нас на виробництві працювало вісім людей, а зараз 30 "

30 людей закривають потреби ЗСУ в РЕБ? Не дуже классні новини...
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29.11.2023 19:51 Ответить
Похвалились? Тепер чекайте коли ДБР прийде документацію вилучати або фоткати.
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29.11.2023 20:50 Ответить
 
 