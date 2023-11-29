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Артиллеристы 128-й ОГШБр уничтожили российский ЗРК "Тор" на Запорожье. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
На Запорожском направлении украинские артиллеристы из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады с помощью высокоточного боеприпаса смогли поразить дорогостоящий российский зенитно-ракетный комплекс ЗРК "Тор".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
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Те кто писали этот заголовок лгут - не уничтожили, как стояла, так и стоит. А вот те кто попал, те молодцы и герои.