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Артиллеристы 128-й ОГШБр уничтожили российский ЗРК "Тор" на Запорожье. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На Запорожском направлении украинские артиллеристы из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады с помощью высокоточного боеприпаса смогли поразить дорогостоящий российский зенитно-ракетный комплекс ЗРК "Тор".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

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Фейєрверку нема.... Жаль....
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29.11.2023 18:27 Ответить
Знищення ЗРК - це не просто робота на випередження. Це "зачистка" цілої ділянки фронту, на якій протягом певного часу зможуть безкарно працювати десятки наших БпЛА.
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29.11.2023 18:29 Ответить
Фантастична оптика у пташки. Зум просто піпец.
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29.11.2023 18:30 Ответить
Тор, перейшов у ЖМУР!!
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29.11.2023 18:31 Ответить
"Артиллеристы 128-й ОГШБр уничтожили российский ЗРК "Тор" на Запорожье."
Те кто писали этот заголовок лгут - не уничтожили, как стояла, так и стоит. А вот те кто попал, те молодцы и герои.
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29.11.2023 19:00 Ответить
Вы реально считаете что после такого удара Тор в рабочем состоянии? Ну-ну
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29.11.2023 19:57 Ответить
Я, вслед за "Мадьяром", полагаю, что "уничтожен" = "на списание, восстановлению не подлежит". О рабочем же состоянии "Тора" мы можем только гадать ( если много белого дыма это результат попадания в ДЗ, то может даже что и в рабочем ). Посыл моего поста в том, что работа журналиста информировать, а не создавать себе траффик на сайте публикуя "кликбэйт".
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29.11.2023 20:44 Ответить
хорошо бы добавить, Вы правы
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29.11.2023 20:59 Ответить
а кацап, который чуть отошёл, кажется зажмурился
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29.11.2023 21:00 Ответить
 
 