Артиллеристы 128-й ОГШБр уничтожили российский ЗРК "Тор" на Запорожье. ВИДЕО

На Запорожском направлении украинские артиллеристы из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады с помощью высокоточного боеприпаса смогли поразить дорогостоящий российский зенитно-ракетный комплекс ЗРК "Тор".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

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