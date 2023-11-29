Заместитель руководителя ОП Татаров проживает в не принадлежащем ему имении, - расследование. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Вечером 16 октября съемочная группа "Украинской правды" встретила в правительственном квартале двух топ-чиновников: заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова, который является неформальным куратором всей правоохранительной системы, и заместителя председателя Национальной полиции Украины Дмитрия Тышлека.
Как информирует Цензор.НЕТ, по этому сообщает УП.
Два чиновника зашли во двор одного из домов по улице Липской и в течение трех часов так и не вышли.
Неформальный характер встречи может свидетельствовать о том, что обсуждались не только рабочие вопросы, которые связывают куратора правоохранительной системы от Офиса президента с одним из глав Национальной полиции.
Через десять дней после этой встречи, свидетелем которой стала УП, журналисты Бигус.инфо опубликовали громкое расследование о заместителе главы Нацполиции Тишлеке, российском паспорте жены и его связях с криминалитетом.
Тишлек может быть связан с криминалитетом, поскольку проживает в доме бизнесмена Виталия Нечипоренко. Последний является совладельцем компании "Элит-Лото" вместе с российским криминальным авторитетом по прозвищу "Полузверь". И в то же время, по данным журналистов, у Нечипоренко нет официального состояния на приобретение такого дорогого поместья.
"Украинской правде" удалось установить, что особого внимания заслуживает не только поместье, где проживает Тишлек, но и место жительства самого Олега Татарова. Поскольку заместитель руководителя ОП тоже проживает в имении, которое ему не принадлежит.
Пожалуйста, подождите...
потрібно тікати до своїх , а саме за поребрик 🙁
Господі, прости мене за таку злість!
вони знають напевно...
Це норма.
Для влади.
Для міністра Клименка.
Для Малюка.
Для Буданова.
Це #нічєвотакова.
і використовує своє "мутне" службове становище лише для того, щоб в Україні йому належало якумога більше.
Ось так воно, після переслідувань МАЙДАНІВЦІВ, і переховується від Українців! Зеленський, таких виконавців від ригоАНАЛІВ, ПІДБИРАЄ, по вулицях та схованках, і одразу на ПОСАДУ в ОПУ !!
Мертвечук з деркачами та льовочкиними, такі призначення зелі дуже СХВАЛЮЮТЬ! Свій, до свого, по своє!
А те, що Татаров керує в ОП та живе у маєтку - це вже злочин. І це злочин ЗЄ.
Татаров риг та злодій. Смірнов риг та злодій. Гетманцев риг та злодій. Єрмак риг та злодій.
Рано чи пізно реванш Антимайдану був неминучим з ЗЄ або з кимось іншим.
Те, що риги залишилися непокараними з 2014 по 2019 - це явно не до ЗЄ. Порох використовував переляканих ригів і не чіпав їх, як зараз ЗЄ використовує ОПЗЖ.
Доречі, 25 відсотків Пороха набагато шляхетніші та цінніші, як для нього так і для України, ніж 73 відсотки людської піни ЗЄ.
Бо саме з цих 25 вілсотків люди першими йшли на Майдан та на фронт.
Саме ці 25 відсотки стягують за яйця президентів, а не 73 відсотки баласту, шо в цей час смокче пиво перел телеком.
порох нічого не зробив з обіцянок посадити ригів
це головний його пройоб
у суспільстві був запит на справедливість якого він не виконав
ну а те що каломой підсуєтився та МАЙСТЕРНО підсунув зелю довірливому народу - не сперечаюсь, народ наш дещо довірливий, є таке 😪
народу (!!!) не путай , а тупорилому населенню , саме тих 73 % , які закинули у владу те лайно , яке
ні дупля не відбиває , що таке керувати країною.
шукайте справжні причини такого голосування
то що робити?
Що людина з розумом не бачила, що ЗЄ - це порятунок активів Коломойського?
Що людина з нормальною пам'яттю забула прокацапські та антимайданівські жарти ЗЄ?
Що притомна людина не розуміла, що таке послаблення управління державвою, як блазні, фотографи, тамади та ветеринари у владі, призведе до катастрофи?
Тому ці 25% - це і є відсоток розумних, свідомих, притомних людей з гарною пам'яттю в Україні. Після війни їх буде набагато менше. Бо більшість з них, як завжди, першими пішли захищати Україну.
якщо у вас є варіант порошенка який АВАНСОМ отримав шалену підтримку народу у 14 та за 5 років не зробив НІЧОГО щодо встановлення справедливості (а це ГОЛОВНЕ очікування людей після УСІХ революцій! ), а лише застроів рошенівськими магазинами пів Київа
ну не тільки але ж нічого проривного крім безвізу я не бачу
міг до речі пукіна вбити а не тиснути йому руку, це був би вчинок! 😇
с другої сторони у вас актор якого тримає за яйця каломой
звісно я вибрав порошенка у 19 бо принаймні він самостійна фігура
бо я не люблю коли мене ********* продаючи гівно у вигляді цукерки
це я про зе якщо не зрозуміло
але ж знову - українці довірливи мрійники і СВІДОМО сподівались що якщо вибираючи професійного політика кожні вибори отримують потім крадія і зрадника - чом не спробувати психанути та вибрати внесистемну людину, можливо все ж таки це зламає замкнуте коло???
це я намагаюсь зрозуміти вибір адекватних людей
про тих хто голосував під впливом серіалу про голобородька я не можу нічого сказати то вже питання до лікарів
Правильно - бенін блазень.
Тобто, "розчаровані" покладали надії, що цей ватний ******** зробить те, що не зробив Порошенко?
Серйозно???!!!
І таких людей можна називати розумними та адекватними?
То може саме в цьому причина їх "розчарування"?
але ж знову - порошенко за 5 років не спромігся знайти в собі сили та натхнення зробити те для чого його вибрали (а може і взагалі не ставив собі такої мети?)
то який сенс знову його вибирати ??? це відпрацьований варіант
так працює відбір у природі, так саме воно працює у соціальних системах : і те що пороха не вибрали парадоксально підтверджує що народ вчиться на своїх помилках
так, ви будете це заперечувати, але повірте - коли будуть наступні вибори блазень с тріском пролетить, бо також НІХЄРА не зробив з того що обіцяв (але я й не можу пригадати що він там обіцяв, шось там зламати чи що...)
питання виборів складне але якщо зевлада почне оформлюватись у закоснілу незміняєму диктатуру то у українського суспільства є чудова система захисту у вигляді майдану, я впевнений він буде безкровний бо ЦІ ССИКУНИ сдриснуть за кордон навіть при натяку на реальний майдан
Так саме ТОМУ, що "альтернатива була одна - блазень". Ця альтернатива під час війни - це смерть.
І не просто блазень, а проросійський блазень. Тому обрати Пороха треба було, щоб:
Щоб з 2019 по 2022 у ЗСУ поставлялися шоломи, броніки, снаряди, а не конверти з баблом депутатам СН замість цього.
Щоб перед вторгненням рили оборонні позиції для ЗСУ, а не асфальтували дороги для ВСРФ.
Щоб українців не кинули заради гешефтів на шматування та гвалтування кацапам.
Щоб потім не лежати у Бучі з зв'язаними за спиною руками і діркою у потилиці.
Щоб потім не опинитися в оточеному Маріуполі.
Це я мовчу про реванш Антимайдану та повернення часів Януковича при ЗЄ.
П.С. І чомусь 25% добре розуміли, що саме так і буде, якщо оберуть ЗЄ.
Якщо ти готовий обрати смерть України та украінців тільки, щоб виправдати свої марення, то все, що я писав про дебілів, стосується і тебе.
також історія не терпить таких фраз "якщо би..."
що сталось те сталось, і дорікати мені вам не слід, я за зе не голосував
до того ж у 19 році перспектива вторгнення була неочевидною
особисто я у це не вірив бо це повня дурість з боку путіна а я вважав його злодієм але не божевільним же
виявилось він справді клінічно хвора на параною людина та сраний маніак
ал ехто знав? зара усі "вумні як моя теща після події"(с)
бувайте...
До призначення в Офіс Президента України працював у правоохоронних органах та курирував кримінальні провадження стосовно Тетяни Чорновол, Автомайдану та активістів Євромайдану.
Член низки спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук. Саме Олег Татаров є одним із агентів кремля, яким ще стара гебешна агентура серед викладачів університету внутрішніх справ та КНУ ім. Шевченка допомагала робити кар'єру.
І зараз Татаров з любого петеушника при владі, з допомогою липових публікацій і низки спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук, де він є членом, може склепати "прах хфессора". Згадайте Киву.
За повідомленням Центру протидії корупції, Олег Татаров допоміг утекти з України куму Путіна Вікторові Медведчуку, колишньому заступнику голови Адміністрації президента України за часів Януковича Андрієві Портнову та сину Портнова призовного віку, який покинув країну 28 березня 2022 року. Крім того Олег Татаров намагався розблокувати заморожені в Україні рахунки Миколаївського глиноземного заводу, який належить російському мільярдеру Олегові Дерипасцi.