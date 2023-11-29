РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9383 посетителя онлайн
Новости Видео Политика Украины
17 363 88
Ткач Михаил (116) Татаров Олег (348)

Заместитель руководителя ОП Татаров проживает в не принадлежащем ему имении, - расследование. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Вечером 16 октября съемочная группа "Украинской правды" встретила в правительственном квартале двух топ-чиновников: заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова, который является неформальным куратором всей правоохранительной системы, и заместителя председателя Национальной полиции Украины Дмитрия Тышлека.

Как информирует Цензор.НЕТ, по этому сообщает УП.

Два чиновника зашли во двор одного из домов по улице Липской и в течение трех часов так и не вышли.

Неформальный характер встречи может свидетельствовать о том, что обсуждались не только рабочие вопросы, которые связывают куратора правоохранительной системы от Офиса президента с одним из глав Национальной полиции.

Через десять дней после этой встречи, свидетелем которой стала УП, журналисты Бигус.инфо опубликовали громкое расследование о заместителе главы Нацполиции Тишлеке, российском паспорте жены и его связях с криминалитетом.

Тишлек может быть связан с криминалитетом, поскольку проживает в доме бизнесмена Виталия Нечипоренко. Последний является совладельцем компании "Элит-Лото" вместе с российским криминальным авторитетом по прозвищу "Полузверь". И в то же время, по данным журналистов, у Нечипоренко нет официального состояния на приобретение такого дорогого поместья.

"Украинской правде" удалось установить, что особого внимания заслуживает не только поместье, где проживает Тишлек, но и место жительства самого Олега Татарова. Поскольку заместитель руководителя ОП тоже проживает в имении, которое ему не принадлежит.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+50
та все так. мусор януковича живе в маєтку бандита.
показать весь комментарий
29.11.2023 19:20
+36
Ці люди мешкають в чужих маєтках , бо усвідомлюють , що скоро
потрібно тікати до своїх , а саме за поребрик 🙁
показать весь комментарий
29.11.2023 19:19
+34
Всіх російських шпигунів та запроданців- на стовби на Майдані. І дерьмака, і подляка, і татрова, і хламідію, і бур*яну бездумну, і других жирних нахрюків. Ну і самі знаєте кого . Після суду- всім вищу міру- за зрадництво і сприяння масової загибелі украінців та здачи територій держави.

Господі, прости мене за таку злість!
показать весь комментарий
29.11.2023 19:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нормально,що не так....
показать весь комментарий
29.11.2023 19:18 Ответить
та все так. мусор януковича живе в маєтку бандита.
показать весь комментарий
29.11.2023 19:20 Ответить
а десь там і дружина .... поряд..... від ГУР мО
показать весь комментарий
29.11.2023 19:22 Ответить
3.14*добратія.
показать весь комментарий
29.11.2023 19:37 Ответить
Топпосадовці скинули з "хвоста" наружку для бідних... як неочікувано. Калавур.
показать весь комментарий
29.11.2023 20:50 Ответить
показать весь комментарий
29.11.2023 21:32 Ответить
В Україні напевно тільки й залишилось до кого можна звертатись за справедливістю, та захистом від беззаконня, то це до Суду Господа Бога...?
показать весь комментарий
30.11.2023 11:37 Ответить
Ці люди мешкають в чужих маєтках , бо усвідомлюють , що скоро
потрібно тікати до своїх , а саме за поребрик 🙁
показать весь комментарий
29.11.2023 19:19 Ответить
У нього може десь на_рублЬОвкЄ...
показать весь комментарий
29.11.2023 19:26 Ответить
Секс на двоiх
показать весь комментарий
29.11.2023 19:20 Ответить
Всіх російських шпигунів та запроданців- на стовби на Майдані. І дерьмака, і подляка, і татрова, і хламідію, і бур*яну бездумну, і других жирних нахрюків. Ну і самі знаєте кого . Після суду- всім вищу міру- за зрадництво і сприяння масової загибелі украінців та здачи територій держави.

Господі, прости мене за таку злість!
показать весь комментарий
29.11.2023 19:21 Ответить
мені здається, що вот саме у цих двох мутних персонажів можа спитати про плани Генштабу щодо війни
вони знають напевно...
показать весь комментарий
29.11.2023 19:22 Ответить
Вони передали, Тай забули !
показать весь комментарий
29.11.2023 19:27 Ответить
Йому можна, він з касти "нєпрікасаємих".
показать весь комментарий
29.11.2023 19:24 Ответить
поки що
показать весь комментарий
29.11.2023 19:26 Ответить
На сьогодні це вже, навіть, не подія.
Це норма.
Для влади.
Для міністра Клименка.
Для Малюка.
Для Буданова.
Це #нічєвотакова.
показать весь комментарий
29.11.2023 19:26 Ответить
Квартира на жінку. Дача на тестя. Штук двадцять машин на матір. А на ньому що? Нічого. Він голодранець.
показать весь комментарий
29.11.2023 19:26 Ответить
"Заступник керівника ОП Татаров мешкає у маєтку, який йому не належить", -

і використовує своє "мутне" службове становище лише для того, щоб в Україні йому належало якумога більше.
показать весь комментарий
29.11.2023 19:27 Ответить
Що це було?
показать весь комментарий
29.11.2023 20:38 Ответить
Гм...якось так.
показать весь комментарий
29.11.2023 21:51 Ответить
То воно економить на усьому, щоб потім на дрони для притуленого перерахувати!!
Ось так воно, після переслідувань МАЙДАНІВЦІВ, і переховується від Українців! Зеленський, таких виконавців від ригоАНАЛІВ, ПІДБИРАЄ, по вулицях та схованках, і одразу на ПОСАДУ в ОПУ !!
Мертвечук з деркачами та льовочкиними, такі призначення зелі дуже СХВАЛЮЮТЬ! Свій, до свого, по своє!
показать весь комментарий
29.11.2023 19:30 Ответить
Вони декларації не надають , живуть в Україні екстеріторіально. Майже в Монако.
показать весь комментарий
29.11.2023 19:30 Ответить
Коли вже йому виділять безкоштовне житло з нарами?
показать весь комментарий
29.11.2023 19:31 Ответить
фсбешна агентура дуже часто мешкая на чужих квартирах, котрі дуже часто міняє(як грузин шкарпетки ,кожного ранку з ноги на ногу)
показать весь комментарий
29.11.2023 19:35 Ответить
Те, що Татаров в принципі досі живе на свободі - це вже не нормально. І це претензія до Пороха.

А те, що Татаров керує в ОП та живе у маєтку - це вже злочин. І це злочин ЗЄ.
показать весь комментарий
29.11.2023 19:43 Ответить
Це ж треба- 4 з половиною року економіки країни об асфальт, два роки здані зеленськими території- через оманські договорняки і через "про.балі", оті єрмакі і інші- прийшли з зєлєй, але комент починається з "претензії до Пороха". Це з Вас вилізло, бо за зєлю голосували, чи тєлємарафон до Вас напряму підключений? Що, за П'ятого Татаров ОПою правив? Чи Ви реально гадаєте, що люди тупі і досі не бачать, що прив'язувати прізвище Порошенка до отаких "новин"- це лайняна маніпуляція?
показать весь комментарий
29.11.2023 20:02 Ответить
А те, що все нинішнє оточення ЗЄ було на свободі станом на 2019 - це до кого?
показать весь комментарий
29.11.2023 20:17 Ответить
Порошенко не міг навіть уявити, що за клоуна проголосують 73%(зебіли).
показать весь комментарий
29.11.2023 20:05 Ответить
А причому тут уява?
Татаров риг та злодій. Смірнов риг та злодій. Гетманцев риг та злодій. Єрмак риг та злодій.

Рано чи пізно реванш Антимайдану був неминучим з ЗЄ або з кимось іншим.

Те, що риги залишилися непокараними з 2014 по 2019 - це явно не до ЗЄ. Порох використовував переляканих ригів і не чіпав їх, як зараз ЗЄ використовує ОПЗЖ.
показать весь комментарий
29.11.2023 20:23 Ответить
тому порох і отримав свої ганебні 25 відсотків
показать весь комментарий
29.11.2023 22:48 Ответить
Ні не тому. А тому, що дебілів завжди більше.

Доречі, 25 відсотків Пороха набагато шляхетніші та цінніші, як для нього так і для України, ніж 73 відсотки людської піни ЗЄ.

Бо саме з цих 25 вілсотків люди першими йшли на Майдан та на фронт.
Саме ці 25 відсотки стягують за яйця президентів, а не 73 відсотки баласту, шо в цей час смокче пиво перел телеком.
показать весь комментарий
29.11.2023 23:40 Ответить
це дуже просто вирішити шо всі дебіли крім тебе але це не так, життя складніше

порох нічого не зробив з обіцянок посадити ригів
це головний його пройоб
у суспільстві був запит на справедливість якого він не виконав

ну а те що каломой підсуєтився та МАЙСТЕРНО підсунув зелю довірливому народу - не сперечаюсь, народ наш дещо довірливий, є таке 😪
показать весь комментарий
29.11.2023 23:48 Ответить
"підсунув зелю довірливому народу - не сперечаюсь, народ наш дещо довірливий " - не сміши , не

народу (!!!) не путай , а тупорилому населенню , саме тих 73 % , які закинули у владу те лайно , яке

ні дупля не відбиває , що таке керувати країною.
показать весь комментарий
30.11.2023 11:52 Ответить
вважати усіх тупими це дуже просте але неконструктивне мислення
шукайте справжні причини такого голосування
показать весь комментарий
30.11.2023 12:03 Ответить
Причини на поверхні -тупоголовість отих 73% ,які повелися на бенін розвод , або іншими словами голобородьковатність населення не більше , але й не менше, при чому час дає тому повне підтвердження.
показать весь комментарий
30.11.2023 12:07 Ответить
добре, але якщо прийняти вашу думку то у країни нема шансів із таким населенням як ви кажете

то що робити?
показать весь комментарий
30.11.2023 12:24 Ответить
Тобто, ти на повному серйозі вважаєш, що свідома людина, яка була не задоволена тим, що ВСІ риги не були покарані при Порошенко, могла покладати надію на те, що це зробить блазень цих самих ригів?

Що людина з розумом не бачила, що ЗЄ - це порятунок активів Коломойського?
Що людина з нормальною пам'яттю забула прокацапські та антимайданівські жарти ЗЄ?
Що притомна людина не розуміла, що таке послаблення управління державвою, як блазні, фотографи, тамади та ветеринари у владі, призведе до катастрофи?

Тому ці 25% - це і є відсоток розумних, свідомих, притомних людей з гарною пам'яттю в Україні. Після війни їх буде набагато менше. Бо більшість з них, як завжди, першими пішли захищати Україну.
показать весь комментарий
29.11.2023 23:57 Ответить
усі люди різні і я не можу сказати за всіх, але...

якщо у вас є варіант порошенка який АВАНСОМ отримав шалену підтримку народу у 14 та за 5 років не зробив НІЧОГО щодо встановлення справедливості (а це ГОЛОВНЕ очікування людей після УСІХ революцій! ), а лише застроів рошенівськими магазинами пів Київа

ну не тільки але ж нічого проривного крім безвізу я не бачу
міг до речі пукіна вбити а не тиснути йому руку, це був би вчинок! 😇

с другої сторони у вас актор якого тримає за яйця каломой

звісно я вибрав порошенка у 19 бо принаймні він самостійна фігура
бо я не люблю коли мене ********* продаючи гівно у вигляді цукерки
це я про зе якщо не зрозуміло

але ж знову - українці довірливи мрійники і СВІДОМО сподівались що якщо вибираючи професійного політика кожні вибори отримують потім крадія і зрадника - чом не спробувати психанути та вибрати внесистемну людину, можливо все ж таки це зламає замкнуте коло???

це я намагаюсь зрозуміти вибір адекватних людей

про тих хто голосував під впливом серіалу про голобородька я не можу нічого сказати то вже питання до лікарів
показать весь комментарий
30.11.2023 09:16 Ответить
Вибір передбачає наявність альтернативи. Яка альтернатива Порошенку була?

Правильно - бенін блазень.

Тобто, "розчаровані" покладали надії, що цей ватний ******** зробить те, що не зробив Порошенко?
Серйозно???!!!

І таких людей можна називати розумними та адекватними?
То може саме в цьому причина їх "розчарування"?
показать весь комментарий
30.11.2023 10:04 Ответить
власне про те я вам і кажу і цілком згодний з вами: альтернатива була одна - блазень

але ж знову - порошенко за 5 років не спромігся знайти в собі сили та натхнення зробити те для чого його вибрали (а може і взагалі не ставив собі такої мети?)

то який сенс знову його вибирати ??? це відпрацьований варіант

так працює відбір у природі, так саме воно працює у соціальних системах : і те що пороха не вибрали парадоксально підтверджує що народ вчиться на своїх помилках

так, ви будете це заперечувати, але повірте - коли будуть наступні вибори блазень с тріском пролетить, бо також НІХЄРА не зробив з того що обіцяв (але я й не можу пригадати що він там обіцяв, шось там зламати чи що...)

питання виборів складне але якщо зевлада почне оформлюватись у закоснілу незміняєму диктатуру то у українського суспільства є чудова система захисту у вигляді майдану, я впевнений він буде безкровний бо ЦІ ССИКУНИ сдриснуть за кордон навіть при натяку на реальний майдан
показать весь комментарий
30.11.2023 10:31 Ответить
то який сенс знову його вибирати ???
Так саме ТОМУ, що "альтернатива була одна - блазень". Ця альтернатива під час війни - це смерть.
І не просто блазень, а проросійський блазень. Тому обрати Пороха треба було, щоб:
Щоб з 2019 по 2022 у ЗСУ поставлялися шоломи, броніки, снаряди, а не конверти з баблом депутатам СН замість цього.

Щоб перед вторгненням рили оборонні позиції для ЗСУ, а не асфальтували дороги для ВСРФ.

Щоб українців не кинули заради гешефтів на шматування та гвалтування кацапам.

Щоб потім не лежати у Бучі з зв'язаними за спиною руками і діркою у потилиці.

Щоб потім не опинитися в оточеному Маріуполі.

Це я мовчу про реванш Антимайдану та повернення часів Януковича при ЗЄ.

П.С. І чомусь 25% добре розуміли, що саме так і буде, якщо оберуть ЗЄ.

Якщо ти готовий обрати смерть України та украінців тільки, щоб виправдати свої марення, то все, що я писав про дебілів, стосується і тебе.
показать весь комментарий
30.11.2023 15:14 Ответить
ви марно перейшли на образи, це не виправить помилок зроблених суспільством у 19 році

також історія не терпить таких фраз "якщо би..."

що сталось те сталось, і дорікати мені вам не слід, я за зе не голосував

до того ж у 19 році перспектива вторгнення була неочевидною
особисто я у це не вірив бо це повня дурість з боку путіна а я вважав його злодієм але не божевільним же

виявилось він справді клінічно хвора на параною людина та сраний маніак
ал ехто знав? зара усі "вумні як моя теща після події"(с)

бувайте...
показать весь комментарий
30.11.2023 15:35 Ответить
ненормально
показать весь комментарий
05.12.2023 16:53 Ответить
Кто то пилит на закупках продовольствия для армии, кто то заключает контракты с фирмами однодневками на миллиарды на закупку оружия которое не поставляется, кто то заключает контракты на дороги с девушкой по имени Яна Хланта, которая с Резниченко в гражданском браке на миллиарды, кто то за три дня до наложения РНБО санкций на прихвостней Януковича, а именно на фирму Медведчука и жены Кушнира (Киевгорстрой) с главой ОПЗЖ столицы Столара предупреждает и дает возможность перепаковать и перерегистрировать 2 самолёта Медведчука и один Кушнира-Столара, а бизнес партнёр Ермака Колюбаев начинает заходить в долю Медведчука в застройщике Энсо (Медведчук-Столар), в строительные фонды Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп"). Ермак отжал долю Медведчука, которая должна была пойти государству? Самолеты улетели а теперь и мерседес Медведчука который был под арестом тоже исчез.... Выходит материал о коррупции в Киевгорстрое, где Кушнир с семьей умножает холдинг на ноль - реакция правоохранительных органов ноль, так как там крыша ОПЗЖ Ермак с Арахамией крышуют как Кушниров так и завхоза Януковича Кравца все схемы. А кто у нас глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку? Правильно Магомедов Руслан - он же внештатный советник Ермака. А кого в ресторане Ишак зафиксировал журналист Украинской правды Ткач? Арахамию и завхоза Януковича Кравца, это только как пример, так что не удивляйтесь маеткам по 20 лямов прихвостней Януковича. А вот например главный столичный ОПЗЖшник и один из проводников русского мира в столице (переименовались в Видновлення Украины) Столар, который является действующим депутатом и проживает 10 месяцев в году в Монако, а почему бы и нет? Видно на лазурном берегу лучше, по этому Столар решил продать свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://www.olx.ua/d/obyavlenie/villa-klassa-lyuks-u-ozera-IDOXrgm.html?reason=observed_ad ), у них войны нету, у них тут распилы на дорогах, на закупках для МО, одели форму милитари, на конвейере видосики для незламних, и воровство как будто завтра не наступит, а потом они поедут домой, кто куда, кто в Москву, кто в Монако.
показать весь комментарий
29.11.2023 19:46 Ответить
😪😪😪
показать весь комментарий
29.11.2023 21:50 Ответить
ви розумієте, що коментарі рюськемова викликають відразу, і їх ніхто навіть не читає?
показать весь комментарий
29.11.2023 23:45 Ответить
Тю, та шо ви одразу? Це покищо неналежить. Ще пʼять років війни і він собі десяток таких купить.
показать весь комментарий
29.11.2023 19:53 Ответить
Просимо не нагнітати ситуацію та не звертати увагу на вороже ІПСО. Пан Татаров за результатом проведеної нами перевірки є внутрішньопереміщеною особою, яка зареєстрована в "Дії" на отримання компенсації за зруйноване житло та на відновлення бізнесу. Встановлено, що наразі Татаров поселився у небайдужих громадян, які згідно закону отримують за це належну компенсацію та пільги при оплаті комунальних тарифів за прихисток переселенця. - Офіс преЗЕдента України.
показать весь комментарий
29.11.2023 20:02 Ответить
А я то думаю, чого це придворні скоморохи накинулися на цілком лояльну УП....
показать весь комментарий
29.11.2023 20:10 Ответить
Вони ( Татаров,Тишлек) управляють майном, яке належить донецьким аксакалам ну і проживають в ньому, бережуть і сторожать. Так як і прораб по дорогах. Розподіляє бюджетні кошти серед фірм тих же донецьких.
показать весь комментарий
29.11.2023 20:22 Ответить
Чому така думка ,що вони щось обговорювали. Просто два підрили шпокали один одного
показать весь комментарий
29.11.2023 20:23 Ответить
Брехня з метою ****** брудом чесне імʼя майданівця під прикриттям . Маніпуляції маніпулятора Сороса. Життя вирване з контексту.
показать весь комментарий
29.11.2023 20:27 Ответить
таємна історія - просто вочевидь...
показать весь комментарий
29.11.2023 20:33 Ответить
Так знайомі дозволили пожити. Головна умова - фікус поливати і кота кормити. ))
показать весь комментарий
29.11.2023 20:36 Ответить
А маеток портнова СБУ доси сторожат, шоб не дай бог не занял?
показать весь комментарий
29.11.2023 20:37 Ответить
Татаров Олег Юрійович

До призначення в Офіс Президента України працював у правоохоронних органах та курирував кримінальні провадження стосовно Тетяни Чорновол, Автомайдану та активістів Євромайдану.

Член низки спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук. Саме Олег Татаров є одним із агентів кремля, яким ще стара гебешна агентура серед викладачів університету внутрішніх справ та КНУ ім. Шевченка допомагала робити кар'єру.

І зараз Татаров з любого петеушника при владі, з допомогою липових публікацій і низки спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук, де він є членом, може склепати "прах хфессора". Згадайте Киву.

За повідомленням Центру протидії корупції, Олег Татаров допоміг утекти з України куму Путіна Вікторові Медведчуку, колишньому заступнику голови Адміністрації президента України за часів Януковича Андрієві Портнову та сину Портнова призовного віку, який покинув країну 28 березня 2022 року. Крім того Олег Татаров намагався розблокувати заморожені в Україні рахунки Миколаївського глиноземного заводу, який належить російському мільярдеру Олегові Дерипасцi.
показать весь комментарий
29.11.2023 20:47 Ответить
Все, что нажито непосильным трудом, все же погибло! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три квартиы напротив кремля, три дачи в Крыму, три................
показать весь комментарий
29.11.2023 20:53 Ответить
І навіщо оті новини - як вони допоможуть війсковим України на фронті - ніяк.
показать весь комментарий
29.11.2023 20:52 Ответить
На фронті не допоможуть! А от як цю нечисть прибрати нам , то це допоможе!
показать весь комментарий
29.11.2023 22:29 Ответить
сталін хороший, це його підлеглі вбивали, ґвалтували, спровокували голодомор, садили у в'язниці
показать весь комментарий
29.11.2023 21:02 Ответить
Нас сцуть в очі і сруть на голову , а ми терпимо! Чим ми не бидло? Чим відрізняємось від росіян? Чи не на часі? А коли на часі? Коли усіх активних знищать на фронті? Без зброї? Як м'ясо?
показать весь комментарий
29.11.2023 21:16 Ответить
Буданов скаржиться на те, що вороги отруїли його дружину, в той же час банкова кишить зрадниками і агентами московії. З такою владою нам не виграти війну в агресора.
показать весь комментарий
29.11.2023 21:25 Ответить
не будьте дитиною! яке отруєння? ви йому вірите? і в замах на Шефіра теж вірите?
показать весь комментарий
29.11.2023 23:29 Ответить
війна.. шифруєЦя
показать весь комментарий
29.11.2023 21:38 Ответить
А шо мешкати у квартирі як більшість пересічних українців вже вважається западло? Чи у цього татар яка кров якась шляхетно-голуба шо якщо живеш не в маєтку то ця кров згортається і наступає задуха??? Мля гнати вас всіх з тієї ОПи треба здоровими совковими лопатами на фронт під Авдіївку!
показать весь комментарий
29.11.2023 21:41 Ответить
У небожителів свої панятія
показать весь комментарий
29.11.2023 21:44 Ответить
Ну це так, у Вікіпедії ж написано що цей татарчик- відомий український політик, заслужений юрист і т.д. Завжди сміюсь - у цих людей таке гіпертрофіроване самопочуття та любов до себе що вони всі записані як видатні політичні діячи у Вікіпедії - і овальна і агрохімія і дубневіч і Коля мітбол і Корнієнко і юзик та інш. Противно читати….
показать весь комментарий
29.11.2023 21:52 Ответить
Самозакохані нарциси. І в кожного вдома висить картина хазяїна в образі Наполеона чи якогось святого. Дорвались до бабла і криша їде.
показать весь комментарий
29.11.2023 21:56 Ответить
Які там небожителі. Жлоби та кугути, ось і все небо… помʼятаєте у генпрокурора пшонки картина у маєтку висіла - товстий пшонка в образі Понтія Пілата, а його товста маруся в образі цариці Савської. Коротше такий собі жлобо-селянський стиль. Ще шуфріч теж жлоб любив у маршальських погонах фотографуватися. Пацани думають що схопили Бога за бороду. А як нагадуєш що гординя смертний гріх ображатись на тебе починають….
показать весь комментарий
29.11.2023 23:29 Ответить
Эта братва вместе с безумной ( которая к китайским турникетам тоже свой пятак засунула, в свете ее должности и специализации) и слила план о нападении на Бялорусь . Слава Богу, в отличии от вагнергейта им дали немного другие карты.
показать весь комментарий
29.11.2023 21:50 Ответить
А что тут удивительного ? Нормальный представитель зелёной власти !
показать весь комментарий
29.11.2023 22:56 Ответить
От навіщо наніч таку мерзотну пику показувати? Хоча б 18+ помітили...
показать весь комментарий
29.11.2023 23:04 Ответить
У цих клієнтів на посадах, усе буде, як і у того московського агента, керівника ДУС, Бакая! Відлік пішов!!
показать весь комментарий
30.11.2023 00:10 Ответить
Двоє ригобандитів обговорювали, як ще насрати на голови мовчазним лохам і ржали над ними., потім дрочили на портрет Путіна.
показать весь комментарий
30.11.2023 04:40 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2023 07:52 Ответить
В квітні 2019-го антимайдан зробив реванш і повернувся до влади під ширмою "прастого парня із народа". Вже 4+ років ми бачимо лише повернення ліц януковича і відродження порядків які були при ньому. До поки зепідр у владі ригам нічого не загрожує, бо зепідр сам риг.
показать весь комментарий
30.11.2023 08:11 Ответить
Цікаво, які у них позивні від ФСБ? Буратіно вже було, Єрмак мабуть Карабас, а ця дрібнота?
показать весь комментарий
30.11.2023 10:53 Ответить
Оманський знову скаже, що нічого не трапилося, нехай суд виішує.
показать весь комментарий
30.11.2023 11:02 Ответить
Морда холоднокровного вбивці...
показать весь комментарий
30.11.2023 12:00 Ответить
Живе собі тай живе. Міцно тримаючи за яйця вінценосного.
показать весь комментарий
30.11.2023 12:59 Ответить
Чего вы шумите, чувак на шифрах, кругом враги.
показать весь комментарий
30.11.2023 13:44 Ответить
Злочинний картель під дахом ФСБ захопив владу, скориставшись лохуватістю населення пострадянської країни. Нічого, звикайте. В латинській америці це вже норма. Наступний етап - диктатори в величезних фуражках, каральні ескадрони смерті, різке полівіння населення і повернення комуняк, ненависть до ЄС, як в латині до США, наркотрафік, європейські авіаудари та рейди проти картелів.
показать весь комментарий
30.11.2023 17:44 Ответить
І на звинувачення відповідає філософськи "Та ми всі мешкаємо на планеті, яку не будували"
показать весь комментарий
01.12.2023 15:03 Ответить
 
 