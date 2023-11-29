Заместитель руководителя ОП Татаров проживает в не принадлежащем ему имении, - расследование. ВИДЕО

Вечером 16 октября съемочная группа "Украинской правды" встретила в правительственном квартале двух топ-чиновников: заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова, который является неформальным куратором всей правоохранительной системы, и заместителя председателя Национальной полиции Украины Дмитрия Тышлека.

Как информирует Цензор.НЕТ, по этому сообщает УП.

Два чиновника зашли во двор одного из домов по улице Липской и в течение трех часов так и не вышли.

Неформальный характер встречи может свидетельствовать о том, что обсуждались не только рабочие вопросы, которые связывают куратора правоохранительной системы от Офиса президента с одним из глав Национальной полиции.

Через десять дней после этой встречи, свидетелем которой стала УП, журналисты Бигус.инфо опубликовали громкое расследование о заместителе главы Нацполиции Тишлеке, российском паспорте жены и его связях с криминалитетом.

Тишлек может быть связан с криминалитетом, поскольку проживает в доме бизнесмена Виталия Нечипоренко. Последний является совладельцем компании "Элит-Лото" вместе с российским криминальным авторитетом по прозвищу "Полузверь". И в то же время, по данным журналистов, у Нечипоренко нет официального состояния на приобретение такого дорогого поместья.

"Украинской правде" удалось установить, что особого внимания заслуживает не только поместье, где проживает Тишлек, но и место жительства самого Олега Татарова. Поскольку заместитель руководителя ОП тоже проживает в имении, которое ему не принадлежит.