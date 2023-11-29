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Оккупант перед смертью пытается сбить дрон-камикадзе палкой. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Оператор дрона-камкадзе РУБАК "Wild Division" 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ликвидировал российского захватчика.
Как сообщает Цензор.НЕТ, перед смертью оккупант убегал от дрона и даже пытался сбить его палкой.
Топ комментарии
+30 Филипп Филиппович Преображенск
показать весь комментарий29.11.2023 19:39
+27 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий29.11.2023 19:37
+26 Eugene Boyko 8ab5091e
показать весь комментарий29.11.2023 19:47
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Русский военньій! Для сбивания дрона применяй лопату!
«Большая», це може бути. Але не вялікая
Росія єто «жопа мира».
« Ось зла», як казав Рональд Рейган.
Смерть рашістским окупантам!
Слава Україні!
Якщо буде щось робити не так - то і репутація буде падати... а поки він робить все супер, тому які претензії?
В капіталістичному світі репутація - це все. Ви ж не будете купувати на аліекспрес у продавця з поганою репутацією? Звісно, що ні.
сірожа передаст
Краще було б сидіти дома!!!!
здох під калінку !!
***убойная площадь даже больше, чем у лопаты!
Якщо смерть не можливо уникнути,а її не уникнути на землі України, лягай на землю і кайся в своїх гріхах перед Богом і народом України!
пацановцаря
В противном случае лежал бы без руки и глаз истекая кровью,учитывая что итог один.
твоя смерть, грається с тобою!
респект і уважуха оператору дрону!
Тож рахуйте шо дорожче. Снаряди зараз дууууже дорогі. Патрони теж.
"Вы знаете? Хахлы придумали хитрые **********: летит снаряд или мина Видит внизу человека Снижается и предлагает на "хахляцкам" : "Скажи: "Паляниця"! Если челавек гаварит па-хахляцки правильно - летит дальше Если гаварит: "Паленица" или "паленница" - взрывается"
Пройшло менше десяти років І тепер дрон цілком може це відтворить у дійсності!
-- хочеш його з гівном, то їж з гівном
"Як же приємно дивитися на роботу наших дронів. Такі маленькі «пташки», а так багато користі з них.
Дуже шкода, що їх життя на війні таке коротке. Якби було довге, уявляєте, скільки ворожої техніки та живої сили було б знищено?! БАГАТО. Ці цифри б нас точно порадували.
Тому дрони на фронті - це те, що не вистачає завжди. Кожен наш візит до хлопців - привезіть «пташки». Нічні, денні, розвідувальні, ударні, будь-які. Ми веземо - просять ще.
Будемо возити знову і знову. Бо без очей у небі - важко. Без них - складніше працювати артилерії. Без них - ще складніше розробляти наступальні чи оборонні операції.
А ми маємо давити окупанта не тільки на землі, а й в небі. Працюємо далі."
Мобілізнувся чувачок,
Калаш -- то складно,як стріляти?
В них зброя основна дрючок.
дрона з бімбою збив..