РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9383 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
27 539 86
война (46506) ликвидация (1915) дроны (2065) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (15)

Оккупант перед смертью пытается сбить дрон-камикадзе палкой. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Оператор дрона-камкадзе РУБАК "Wild Division" 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ликвидировал российского захватчика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, перед смертью оккупант убегал от дрона и даже пытался сбить его палкой.

Смотрите также: Артиллеристы 128-й ОГШБр уничтожили российский ЗРК "Тор" на Запорожье. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+30
Подох уставшим.
показать весь комментарий
29.11.2023 19:39
+27
Відео епічне Дроновод тупо знущався з кацапа
показать весь комментарий
29.11.2023 19:37
+26
Люто плюсую! Респект оператору дрона - мастеру! Респект режиссеру ролика за калинку - він розкрив утаємний сенс цієї пісеньки!
показать весь комментарий
29.11.2023 19:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну тупий. Лопатою треба! Там площа ураження значно більше!

Русский военньій! Для сбивания дрона применяй лопату!
показать весь комментарий
29.11.2023 19:36 Ответить
лопати на роздачі млинців
показать весь комментарий
29.11.2023 19:45 Ответить
Русафобская ерунда! расия - вяликая страна! Лопат хватит и на блиньі и на борьбу с дронами!
показать весь комментарий
29.11.2023 19:47 Ответить
Вялікая???

«Большая», це може бути. Але не вялікая

Росія єто «жопа мира».

« Ось зла», як казав Рональд Рейган.

Смерть рашістским окупантам!
Слава Україні!
показать весь комментарий
29.11.2023 20:36 Ответить
Фу какая агалтелая русафобия!
показать весь комментарий
29.11.2023 21:42 Ответить
Треба було впасти на коліна і молитися... про полон
показать весь комментарий
29.11.2023 20:03 Ответить
Якого **я Стерненко примазується ?! Люди донатять а воно, падло, піариться !
показать весь комментарий
29.11.2023 20:10 Ответить
Сам ти падло, він робить корисні речі, і репутація його цілком заслужена.

Якщо буде щось робити не так - то і репутація буде падати... а поки він робить все супер, тому які претензії?

В капіталістичному світі репутація - це все. Ви ж не будете купувати на аліекспрес у продавця з поганою репутацією? Звісно, що ні.
показать весь комментарий
29.11.2023 21:10 Ответить
у сірожі занадто масні пальці залишаються після того як він те сало на фронт передасть..

сірожа передаст
показать весь комментарий
29.11.2023 21:27 Ответить
я не фанат Стерненка, але давай ти організуй збір на тіж самі дрони та регулярно передавай їх хлопцям, потім поспілкуємось...
показать весь комментарий
29.11.2023 22:34 Ответить
ну откуда у кацапа лопата? Вы с ума сошли. панове?
показать весь комментарий
29.11.2023 20:44 Ответить
Здурів чи шо, цілу лопату на якийсь дрон. Лопата у них для Хаймарсів.
показать весь комментарий
29.11.2023 20:46 Ответить
Лопати є різних видів. На Хаймарс іде їх улюблена - совкова.
показать весь комментарий
29.11.2023 21:44 Ответить
Окупант б'є лопатою український дрон-камікадзе
показать весь комментарий
29.11.2023 20:55 Ответить
ВО! Я це і мав на увазі
показать весь комментарий
29.11.2023 21:43 Ответить
Відео епічне Дроновод тупо знущався з кацапа
показать весь комментарий
29.11.2023 19:37 Ответить
показать весь комментарий
29.11.2023 20:30 Ответить
Палиця закоротка.....
Краще було б сидіти дома!!!!
показать весь комментарий
29.11.2023 19:37 Ответить
І прєвратілся в стаю журавлєй.
показать весь комментарий
29.11.2023 19:42 Ответить
Подох уставшим.
показать весь комментарий
29.11.2023 19:39 Ответить
Кацап - ідіот
здох під калінку !!
показать весь комментарий
29.11.2023 19:42 Ответить
А де ви бачили кацапів не ідіотів?
показать весь комментарий
29.11.2023 19:50 Ответить
Вибачаюсь , не бачив 😕
показать весь комментарий
29.11.2023 19:51 Ответить
Зайцев відкатав довільну програму "под калінку" на всі 6.0 балів.Не хватало радніної до комплекту..
показать весь комментарий
30.11.2023 00:08 Ответить
Дрон застукав москаляку під час кражі? Там наче пластикова бочка з напіввідкритою кришкою ...
показать весь комментарий
29.11.2023 19:42 Ответить
Мскаль відкрутив кришку, щоб подивитися що там, і ненароком випустив з бочки джина-камікадзе.
показать весь комментарий
29.11.2023 20:52 Ответить
Там у них *водопой*,стежка протоптана,скоро інший прийде,охота має бути продовжена.
показать весь комментарий
30.11.2023 00:44 Ответить
Надо было лицом его сбивать, *** убойная площадь даже больше, чем у лопаты!
показать весь комментарий
29.11.2023 19:45 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼
показать весь комментарий
29.11.2023 19:52 Ответить
Люто плюсую! Респект оператору дрона - мастеру! Респект режиссеру ролика за калинку - він розкрив утаємний сенс цієї пісеньки!
показать весь комментарий
29.11.2023 19:47 Ответить
кацапам лайфхак.
Якщо смерть не можливо уникнути,а її не уникнути на землі України, лягай на землю і кайся в своїх гріхах перед Богом і народом України!
показать весь комментарий
29.11.2023 19:49 Ответить
показать весь комментарий
29.11.2023 19:51 Ответить
не, з палкою на концерт не пропустять
показать весь комментарий
29.11.2023 19:55 Ответить
Лаптями тре було забивати.
показать весь комментарий
29.11.2023 19:55 Ответить
позорная и тупая смерть за пацанов царя
показать весь комментарий
29.11.2023 20:01 Ответить
А якби попав палицею по дрону, то залишився би без руки і зі спотвореною мордою (і також міг би осліпнути)
показать весь комментарий
29.11.2023 20:06 Ответить
Согласен.А так все благополучно завершилось.
В противном случае лежал бы без руки и глаз истекая кровью,учитывая что итог один.
показать весь комментарий
29.11.2023 20:47 Ответить
Заслушался песенкой даже чуть. Пойду чайку с малинкой чуть попью---холодает ведь! Слава ВСУ! С Нами БОГ!
показать весь комментарий
29.11.2023 20:07 Ответить
чудове відео.
твоя смерть, грається с тобою!
респект і уважуха оператору дрону!
показать весь комментарий
29.11.2023 20:10 Ответить
Гра цікава і азартна. Орк промахнувся, тому і помер.
показать весь комментарий
29.11.2023 20:11 Ответить
Добре, але кацапи ******* дохлими прикидатись. Тож, контрольна гранатка не завадить.
показать весь комментарий
29.11.2023 20:11 Ответить
За звуковий супровід 2-й Оскар )
показать весь комментарий
29.11.2023 20:13 Ответить
І не шкода.
показать весь комментарий
29.11.2023 20:20 Ответить
А мені шкода дрона. Ціна того дрона не співмірна з вартістю кацаплячого лайна. В кацапа взагалі нульова вартість.
показать весь комментарий
29.11.2023 20:20 Ответить
подивіться на це с боку того українського воїна, в якого цей кацап вже не вистрелить... тоді ваші міркування про ціну дрона стануть іншими. Різниця між людиною і кацапом у тому, що кацап ціну життю не ставить ніяку, у нормамі - це бесцінне, ось і все, дивно, що маю трактувати такі елементарні речі
показать весь комментарий
29.11.2023 20:53 Ответить
Не варто шкодувати. Я точних цифр не памʼятаю і вони різняться від війни дло війни, але на одного вбитого противника витрачається в середньому пʼять тисяч патронів, або десяток звичайних снарядів, або 1-3 високоточних. А у ДСВ якшо рахувати бомбами, то треба було пів тонни бомб викидати. Зараз може меньше, бо точніше пуляють.
Тож рахуйте шо дорожче. Снаряди зараз дууууже дорогі. Патрони теж.
показать весь комментарий
29.11.2023 21:49 Ответить
Десь у 2014 написав анекдот на фантазії кацапів про "геноцид русскаязичних" на Донбасі "бандерівцями" Про те що ми вбиваємо виключно їх
"Вы знаете? Хахлы придумали хитрые **********: летит снаряд или мина Видит внизу человека Снижается и предлагает на "хахляцкам" : "Скажи: "Паляниця"! Если челавек гаварит па-хахляцки правильно - летит дальше Если гаварит: "Паленица" или "паленница" - взрывается"
Пройшло менше десяти років І тепер дрон цілком може це відтворить у дійсності!
показать весь комментарий
29.11.2023 20:26 Ответить
показать весь комментарий
29.11.2023 21:18 Ответить
Це називається бувальщина.
показать весь комментарий
29.11.2023 21:28 Ответить
Атарвалі Ваньке встаньку )))
показать весь комментарий
29.11.2023 20:30 Ответить
Мавпа і дрон
показать весь комментарий
29.11.2023 20:36 Ответить
Кацапи навіть до мавп не дотягують. У мавпи краще вийшло.
показать весь комментарий
30.11.2023 09:53 Ответить
Люска пасматрі☝👈👇👉 каквєртіца нахал😷
показать весь комментарий
29.11.2023 20:41 Ответить
автор, кАнешна, с юмором... прилепить замусоленную кацапами "калинку" - просто шик, особенно с фразой - спать положите вы меня.... шикарный вышел клип. Надеюсь, пациент оценил работу пилота и помер не сразу
показать весь комментарий
29.11.2023 20:50 Ответить
Завтра в рашистських ЗМІ: пагіб гєрой сво, каторий с помащью палкі в адиночку сражался с натавскай армієй дронав. Па прєдварітєльним даним била сбіта болєє ста дронав разнава тіпа.
показать весь комментарий
29.11.2023 20:52 Ответить
Ви вже Чуднівця обставляєте чи займаєтесь плагіатом?
показать весь комментарий
29.11.2023 23:51 Ответить
Не знаю, про кого йде мова - мені це прізвище не знайоме.
показать весь комментарий
30.11.2023 00:02 Ответить
Мій допис на ваш пост є скоріш жартівливий. А Чуднівець Олександр є активним дописувачем Цензору з оригінальною мовою викладення думки.Щось на кшталт вашого допису.
показать весь комментарий
30.11.2023 10:12 Ответить
Бейсбол явно не для кацапов, бэттер ( это игрок с битой ) из кацапа никакой .
показать весь комментарий
29.11.2023 21:07 Ответить
П.С. Да и в городки как-то он слабоват)))
показать весь комментарий
29.11.2023 21:08 Ответить
а як же "лапта"
показать весь комментарий
29.11.2023 22:39 Ответить
спать положите вы меня....на вечный сон!
показать весь комментарий
29.11.2023 21:11 Ответить
Гарна охота дрона на орка
показать весь комментарий
29.11.2023 21:15 Ответить
задорого обійшовся цей орк - персональний дрон на нього розбили
показать весь комментарий
29.11.2023 21:22 Ответить
стара акула молодій радить до дайвера підпливати повільно зменшуючи кола, а молодій кортить напасти зненацька. Ото стара і відповідає:

-- хочеш його з гівном, то їж з гівном
показать весь комментарий
29.11.2023 21:32 Ответить
Не распространяйте это видео на запад. Там полно "полезных дебилов", которые может подать Украину в суд за пренебрежение над человеческими правами. Серьёзно, я не шучу.
показать весь комментарий
29.11.2023 23:00 Ответить
А що то кацап на візку тягнув біленьке? Стіральную машину затрофеїв для мамки?
показать весь комментарий
29.11.2023 23:03 Ответить
Петро Порошенко (відео за ссиллю):
"Як же приємно дивитися на роботу наших дронів. Такі маленькі «пташки», а так багато користі з них.

Дуже шкода, що їх життя на війні таке коротке. Якби було довге, уявляєте, скільки ворожої техніки та живої сили було б знищено?! БАГАТО. Ці цифри б нас точно порадували.

Тому дрони на фронті - це те, що не вистачає завжди. Кожен наш візит до хлопців - привезіть «пташки». Нічні, денні, розвідувальні, ударні, будь-які. Ми веземо - просять ще.

Будемо возити знову і знову. Бо без очей у небі - важко. Без них - складніше працювати артилерії. Без них - ще складніше розробляти наступальні чи оборонні операції.

А ми маємо давити окупанта не тільки на землі, а й в небі. Працюємо далі."
показать весь комментарий
29.11.2023 23:20 Ответить
Автор мастерски наложенного звукоряда достоин отдельной медали!
показать весь комментарий
30.11.2023 00:06 Ответить
Калинка-малинка прямо в тему! Супер!
показать весь комментарий
30.11.2023 00:07 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2023 02:36 Ответить
Филигранная работа оператора! Высший дронопилотаж.
показать весь комментарий
30.11.2023 08:11 Ответить
Добігався кнурособак
показать весь комментарий
30.11.2023 08:26 Ответить
і чого ото було махать
показать весь комментарий
30.11.2023 08:32 Ответить
идет охота на волков, идет охота!
показать весь комментарий
30.11.2023 08:35 Ответить
Смертельний танець...
показать весь комментарий
30.11.2023 09:08 Ответить
страшна зброя, майже без шансів. добре що кацапи дохнуть, але і багато наших хлопців гине від камікадзе. страшні речі розказують, роями літає, на передову йдуть пішки за 10 км вночі. все несуть на собі, транспорт знищується. це запоріжський напрямок, поля, сховатись ніде...
показать весь комментарий
30.11.2023 09:53 Ответить
З глибин глибинного народу ,
Мобілізнувся чувачок,
Калаш -- то складно,як стріляти?
В них зброя основна дрючок.
показать весь комментарий
30.11.2023 10:03 Ответить
а все тому що в нього не було банки консерваціі з огірками, так би сбив , хто в курсі той розуміє
показать весь комментарий
30.11.2023 10:13 Ответить
А ви теж з гумором...в курсі про що мова
показать весь комментарий
01.12.2023 04:20 Ответить
Танец с "ай, ***" ми
показать весь комментарий
30.11.2023 10:32 Ответить
Дрыновод vs дроновода
показать весь комментарий
30.11.2023 12:50 Ответить
совок совковою лопатою
дрона з бімбою збив..
показать весь комментарий
30.11.2023 14:08 Ответить
Кажуть в таких випадках все життя промайне перед очима, коли смерть дихає тобі в очі. Думаю останнє про що подумав кацап було -"от нафуя мені то потрібно"
показать весь комментарий
01.12.2023 04:19 Ответить
 
 