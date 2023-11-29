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Силы обороны отразили контратаку россиян у села Работино. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупационные войска провели безрезультатную контратаку при поддержке двух БМП западнее с. Работино. Силы обороны Украины удержали позиции и нанесли урон силам врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, первая вражеская машина подорвалась на мине. Через некоторое время пехота, уцелевшая в подбитой БМП, покинула технику и вместе с другой машиной ушла из зоны огневого поражения.
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