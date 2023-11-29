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Силы обороны отразили контратаку россиян у села Работино. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупационные войска провели безрезультатную контратаку при поддержке двух БМП западнее с. Работино. Силы обороны Украины удержали позиции и нанесли урон силам врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, первая вражеская машина подорвалась на мине. Через некоторое время пехота, уцелевшая в подбитой БМП, покинула технику и вместе с другой машиной ушла из зоны огневого поражения.

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я за те, щоб на фронт відправили 73% голосувавших в 2019 р. по пріколу. В остальному - Слава ЗСУ!
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29.11.2023 21:07 Ответить
27 відсотків - сидіть в підвалі!!!!
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29.11.2023 21:11 Ответить
ні, щоб вони жили нормальним життям, а не бомбами та підвалами. вони на це лайно не заслуговують.
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29.11.2023 21:16 Ответить
Де довбані Стугна та Джавелін 🤬?
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29.11.2023 21:25 Ответить
Такий, як москалі з частиною Хромового.
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29.11.2023 22:07 Ответить
это когда пошли на штурм на нескольких направлениях и где-то смогли подвинуться а где-то отошли
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29.11.2023 23:28 Ответить
Спасибо, а то я думал это как дошли до Москвы, а потом вернулись до Берлина. Язык меняется, пишут одно, а читать надо другое.
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30.11.2023 04:27 Ответить
На відео видно підрив першої БМП на міні, проте вона продовжує вести вогонь з гармати по позиціях ЗСУ. Не виключено, що від нього загинули наші хлопці. І все це під дебільний музичний супровід.
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29.11.2023 23:16 Ответить
 
 