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Зеленский (16489) Тарифы на электроэнергию (1903)

Поручил увеличить количество ремонтных бригад и техники для возобновления электроснабжения в пострадавших от непогоды областях, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 644-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

Сегодня весь день – в наших южных областях.

Провел детальное совещание с руководителями всех областей, которые больше всего пострадали от удара непогоды. Это и Одесская область, и Николаевская, Кировоградская, Черкасская, Полтавская, Киевская. Докладывали чиновники – министры внутренних дел, энергетики, инфраструктуры. Поручил увеличить количество ремонтных бригад и техники, чтобы как можно быстрее обеспечить людей электричеством. При необходимости будут привлечены силы ГСЧС и энергетиков из других регионов, где не было таких проблем с непогодой. Очень важно, чтобы и количество "Пунктов несокрушимости" во всех областях было достаточным для любой чрезвычайной ситуации - будь то погодной или в области безопасности.

Одесса – совещание с военными. ПВО для города, области, украинских черноморских портов, нашего экспортного коридора. Относительно поставок тепла в Одессе. Есть готовность областной власти помочь городу со всем, что нужно для восстановления котельной, поврежденной из-за непогоды.

Николаев. Встреча с нашими датскими друзьями, работающими в городе над восстановлением. Реально действенный патронат, о котором мы договорились – Украина и Дания. Были и представители дипломатического корпуса – тех стран, которых мы пригласили присоединиться к программам восстановления, программам патроната.

И, наконец, Херсон. Защита города, защита области. Местные руководители представили результаты в строительстве укрытий. Соответствующие планы, которые еще будут реализованы.

Я провел очень содержательное, детальное совещание с военными. Что касается работы именно на юге. Обсудили, что нужно. Согласовали цели. Четко видим и приоритеты в коммуникации с партнерами относительно поставок", - рассказал Зеленский.
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Топ комментарии
+32
Ти краще , гундоса курва, доручі своєму шапіто припинити лити бруд на військових

Падло марадерське
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29.11.2023 21:07
+22
Як ти вже заїбав...
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29.11.2023 21:08
+21
.. і як електрики раніше обходилися без центральних указань сцаря-заочника?
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29.11.2023 21:09
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Відосики перед сном..... 25 кадр.....
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29.11.2023 21:06 Ответить
іпать суровий вава щось доручив... аж лячно
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29.11.2023 21:22 Ответить
Після того, як президент об*являв про початок негоди, я не здивуюсь, що він почне роздавати наряди ремонтникам і перевіряти роботу ЖЕКів. А чому б не поїхати до Польщі і не спробувати розрулити ситуацію зі заблокованим кордоном?
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29.11.2023 22:15 Ответить
Ну вы даёте...
А как он попадет в Польшу, если пункты пропуска заблокированы )))
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29.11.2023 22:23 Ответить
Телепортація, або точніше тілопортація. Наприклад, був в Буковелі, і раптом ... ап! і в Омані!
През вміє так переміщатися в просторі.
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30.11.2023 22:55 Ответить
Зермак. вони й сплять разому.
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29.11.2023 21:06 Ответить
Ти краще , гундоса курва, доручі своєму шапіто припинити лити бруд на військових

Падло марадерське
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29.11.2023 21:07 Ответить
Як ти вже заїбав...
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29.11.2023 21:08 Ответить
Яка титанічна робота!!!
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29.11.2023 21:08 Ответить
Краще б воно вже надірвалось...
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29.11.2023 21:23 Ответить
Отец родной! Доручитель тля!
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29.11.2023 21:08 Ответить
.. і як електрики раніше обходилися без центральних указань сцаря-заочника?
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29.11.2023 21:09 Ответить
А ще доручив сонцю завтра зійти...
От ***** якщо техніки нема, а він доручив і вона раптово з'явилась...
Чмо їбане!
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29.11.2023 21:10 Ответить
Це мені такого собі А.Г. Лукашенко (той що Бульбофюрер) нагадує. Той всілякі доручення роздавав, то урожаї збільшити, то надої.
А потім на якомусь черговому засіданні правління колгоспу, що зветься "Республіка Бєларусь" Лука видав: "Как с вамі такімі работать? Толька за яйца взялся - малако прапало"
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29.11.2023 21:12 Ответить
Вова, де f16?? Де атамаксы?? Де скальп ермака?? Вова, не дуркуй, заріж його.."дело пахнет керосином"...
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29.11.2023 21:13 Ответить
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29.11.2023 21:14 Ответить
Господи за що це нам це вже повний триндець він став просто завгоспом кожний вечір бригади єлектриків та інше ось що робить близке спілкування завгоспом ОП Ермаком мабудь їх поміняли місцями.
Від того що він виступає кожного дня і просто вже не знає шо казати то не здивуюсь що його рейтинг вже близько плінтусу

А марафон це вже просто зациклені новини
час новин повтор час новин новий повтор втратив всякий сенс тільки гроші пиляють а вечірній квартал зі своїм плоским юмором в них вже пики в екран не залазять треба новий формат тв міняти щоб входили
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29.11.2023 21:15 Ответить
"Доручив"...
Хіба це не робота Шмигаля?
Почитай Конституцію, Вова.
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29.11.2023 21:15 Ответить
Тут навіть без Конституції- сюжет доя гуморески.
Голова держави особисто через телевізор керує бригадами ремонтників.
А потім вечорами звітує у тому ж телевізорі як він провів день.
Кім Ір Сен відпочиває.
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30.11.2023 00:09 Ответить
Та воно ж й хотіло бути таким як Хйуло чи Картопляник, воно досі уявляє собі управління державою саме так.
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30.11.2023 00:13 Ответить
Розкажи як ти крадеш гуманітарку, мародер
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29.11.2023 21:16 Ответить
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29.11.2023 21:16 Ответить
Справжній Мерлін: відосик записав і кількість техніки та бригад збільшилась.
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29.11.2023 21:17 Ответить
Доручитель...
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29.11.2023 21:18 Ответить
Це ж треба, він ще й працює замість Шмигаля! Оце працездатність, потужна!
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29.11.2023 21:18 Ответить
Володимир Залуський, а прокоментуйте рішення суду, який зняв звинувачення з Каломийського «поправками Лозового»!
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29.11.2023 21:21 Ответить
Він працює тільки для свого лохторату, а той такі питання не задає, не ворушаться такі питання в пустих бошках.
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30.11.2023 00:00 Ответить
брехливий лицемір який вселяє огиду на рівні блювотного позову - що ж ви наробили українці 2019-го?
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29.11.2023 21:21 Ответить
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29.11.2023 21:22 Ответить
Це ж компетенція прем'єр-міністра.

Доручи ще двірникам швидше прибирати сніг
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29.11.2023 21:23 Ответить
Ну Вова по дорогам ТЫ СПЕЦ. Знаем .Мы правильно тебя СЕЙЧАС услышали ,что в частную КОМПАНИЮ ДТЕК Ахметова ты выделишь деньги на ремонтные работы? Вова ,дай уже Ахметову столько ,чтоб не сбрекнул он с ******** 3.0 и всё.
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29.11.2023 21:23 Ответить
Тупорилий ішак невдовзі буде озвучувати прогноз погоди. Ну, а чому ж ні. Воно ж цілий верховний і може собі дозволити.
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29.11.2023 21:24 Ответить
Це гарна ідея! А то ж не всі ще плюються на монітор, коли це мурло там гундосить
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29.11.2023 23:55 Ответить
Можна звільнити міністра енергетики, нах він взагалі потрібен. Найвеличніший керує всим в ручному режимі.
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29.11.2023 21:27 Ответить
"Доручив збільшити кількість ремонтних бригад і техніки для відновлення електропостачання у постраждалих від негоди областя..." це якийсь *******. Знайшов, як підвищити свій рейтинг, енергетик хреновий. Ти президент і не бригадами електриків ти повинен керувати.
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29.11.2023 21:27 Ответить
Або не президент,або чувак який курнув і забув хто він.
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30.11.2023 01:55 Ответить
Ну это наверное обязанности премьер-министра... Разбираться с внутренними проблемами. Хотя у нас каждый занимается чем хочет, но ответственности никто ни за что не несет.
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29.11.2023 21:27 Ответить
Без нашого Гриця вода не освятиться.
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29.11.2023 21:29 Ответить
...Ой мамо, люблю Гриця
Гриць на відео вертиться
Грицю все там до лиця
Люблю Гриця молодця
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29.11.2023 23:22 Ответить
Мразота.
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29.11.2023 21:32 Ответить
***, який же дебільний тупий піар.
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29.11.2023 21:33 Ответить
🤣
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29.11.2023 21:37 Ответить
Утром мажу бутерброд, сразу мысль... (с)
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29.11.2023 21:33 Ответить
той самий зедерьмьофісен. распорядок дня 30 листопада 2023 року:
- не змикати очей всю ніч
- 7-ма година ранку. розгін хмар, встановлення гарної погоди без негоди
- з 8мої ранку до 10 - нові подвиги в одесі, миколаєві і нарешті в херсоні!
- 16.00 - війна з англією. та єс з-за зриву фінансової допомоги та непоставки ***********!
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29.11.2023 21:34 Ответить
Правда прорвалась на кримське ТВ
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29.11.2023 21:35 Ответить
Доручив через своїх прикормлених шавок і мараХВон знищити тих, хто не дав в 2022 році злити Україну.
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29.11.2023 21:37 Ответить
"Доручив збільшити кількість ремонтних бригад і техніки"
Молодець! Ще доручи прибрати вокзальний сортир і підчепити свіжі газети на гвіздок.
Бо хто ж крім Верховного головнокомандуючого має цим займатись.
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29.11.2023 21:39 Ответить
З цим віслюком вже все давно зрозуміло. В мене інше питання : чому при повітряній тривозі ,у мене в сповіщенні написано , що мене про це попереджає "уряд України"?
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29.11.2023 21:41 Ответить
Все нормально. Як піде на другу каденцію, будуть нам сповіщення, що сонце зійшло по дорученню янелоха найвеличнівшивого
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29.11.2023 23:49 Ответить
А Шмигаль чим займається? Це не його робота?
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29.11.2023 21:45 Ответить
Алуський-доручатель фуєв
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29.11.2023 22:19 Ответить
В тебе війна в країні. Чи тобі насрати? Я впевнений, насрати.
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29.11.2023 22:35 Ответить
Наш пострел кругом поспел. Вже став електриком.
Про зброю думай, їдь в США, проси на колінах грошей.
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29.11.2023 22:41 Ответить
Ну вот, чилавек скатился к своему естественному состоянию.
Помните истории про крупные выигрыши в лотерею обычных граждан? Живут шикуют, просырают выигранное бабло, и после того как оно заканчивается, возвращаются к своей превычной жизни.
То же самое мы сейчас наблюдаем с Зеленскии. Шансы на то что клоун после избрания перестанет им быть ничтожно малы. Факт. Поэтому сейчас мы каждый день уже наблюдаем немного подзабытую рубрику квартала - Чистоньюз. Разве нет?
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29.11.2023 22:43 Ответить
Зараз у цього пісдюка 32% а шо буде через місяць? а на весні?
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29.11.2023 22:48 Ответить
Моя ж ты бубочка, доручил он, а чем же твоё правительство и чиновники занимаются, доручи ещё дворникам подъезды помыть )))) доручалка мамкина )
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29.11.2023 23:21 Ответить
воно не його а ВР, якщо по-простому
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30.11.2023 06:56 Ответить
Я знаю Конституцию Украины и политическое устройство, и в курсе как формируется правительство, а также в курсе у какой политической силы "моно" большинство в ВР. Это если по простому.
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30.11.2023 08:54 Ответить
Після таких доручень явно будемо сидіти в морози без тепла і світла... Шапіто...
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29.11.2023 23:37 Ответить
Реальні справи гундосого боневтіка:
гундосики для зебаранів (по факту їх уже 30%)
відстеження хто там має вищий рейтинг і довіру народу (не зебаранів)
інформаційна (і не тільки) атака і обливання брудом тих, хто має більшу довіру.
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29.11.2023 23:42 Ответить
Казав що "Я верховний",а тут раптом забув хто він.))
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30.11.2023 01:57 Ответить
А шмигаль що робе?
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30.11.2023 03:08 Ответить
Наркоша, ану збацай вісьолую як у Акордича
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30.11.2023 04:19 Ответить
Я єсмь сцарь, повелеваю... ***, а сонце може без тебе зійти, чи вже ні? А може варто пиз...ти це зекодло *********** паличками-уявляєте скільки появиться лишньої енергії. Лишки продамо і не потрібно напрягати ремонтників...
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30.11.2023 04:51 Ответить
Ти непосильний нам тягар.

Ти нафталін, ти наш кошмар,

Ну, скільки нам ще цей вахляр

Нести на плечах серед чвар?

Коли ж ти щезнеш, лютий псар,

І за який, скажи, хабар?
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30.11.2023 07:44 Ответить
 
 