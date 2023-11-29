Поручил увеличить количество ремонтных бригад и техники для возобновления электроснабжения в пострадавших от непогоды областях, - Зеленский. ВИДЕО
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Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 644-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
Сегодня весь день – в наших южных областях.
Провел детальное совещание с руководителями всех областей, которые больше всего пострадали от удара непогоды. Это и Одесская область, и Николаевская, Кировоградская, Черкасская, Полтавская, Киевская. Докладывали чиновники – министры внутренних дел, энергетики, инфраструктуры. Поручил увеличить количество ремонтных бригад и техники, чтобы как можно быстрее обеспечить людей электричеством. При необходимости будут привлечены силы ГСЧС и энергетиков из других регионов, где не было таких проблем с непогодой. Очень важно, чтобы и количество "Пунктов несокрушимости" во всех областях было достаточным для любой чрезвычайной ситуации - будь то погодной или в области безопасности.
Одесса – совещание с военными. ПВО для города, области, украинских черноморских портов, нашего экспортного коридора. Относительно поставок тепла в Одессе. Есть готовность областной власти помочь городу со всем, что нужно для восстановления котельной, поврежденной из-за непогоды.
Николаев. Встреча с нашими датскими друзьями, работающими в городе над восстановлением. Реально действенный патронат, о котором мы договорились – Украина и Дания. Были и представители дипломатического корпуса – тех стран, которых мы пригласили присоединиться к программам восстановления, программам патроната.
И, наконец, Херсон. Защита города, защита области. Местные руководители представили результаты в строительстве укрытий. Соответствующие планы, которые еще будут реализованы.
Я провел очень содержательное, детальное совещание с военными. Что касается работы именно на юге. Обсудили, что нужно. Согласовали цели. Четко видим и приоритеты в коммуникации с партнерами относительно поставок", - рассказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
А как он попадет в Польшу, если пункты пропуска заблокированы )))
През вміє так переміщатися в просторі.
Падло марадерське
От ***** якщо техніки нема, а він доручив і вона раптово з'явилась...
Чмо їбане!
А потім на якомусь черговому засіданні правління колгоспу, що зветься "Республіка Бєларусь" Лука видав: "Как с вамі такімі работать? Толька за яйца взялся - малако прапало"
Від того що він виступає кожного дня і просто вже не знає шо казати то не здивуюсь що його рейтинг вже близько плінтусу
А марафон це вже просто зациклені новини
час новин повтор час новин новий повтор втратив всякий сенс тільки гроші пиляють а вечірній квартал зі своїм плоским юмором в них вже пики в екран не залазять треба новий формат тв міняти щоб входили
Хіба це не робота Шмигаля?
Почитай Конституцію, Вова.
Голова держави особисто через телевізор керує бригадами ремонтників.
А потім вечорами звітує у тому ж телевізорі як він провів день.
Кім Ір Сен відпочиває.
Доручи ще двірникам швидше прибирати сніг
Гриць на відео вертиться
Грицю все там до лиця
Люблю Гриця молодця
- не змикати очей всю ніч
- 7-ма година ранку. розгін хмар, встановлення гарної погоди без негоди
- з 8мої ранку до 10 - нові подвиги в одесі, миколаєві і нарешті в херсоні!
- 16.00 - війна з англією. та єс з-за зриву фінансової допомоги та непоставки ***********!
Молодець! Ще доручи прибрати вокзальний сортир і підчепити свіжі газети на гвіздок.
Бо хто ж крім Верховного головнокомандуючого має цим займатись.
Про зброю думай, їдь в США, проси на колінах грошей.
Помните истории про крупные выигрыши в лотерею обычных граждан? Живут шикуют, просырают выигранное бабло, и после того как оно заканчивается, возвращаются к своей превычной жизни.
То же самое мы сейчас наблюдаем с Зеленскии. Шансы на то что клоун после избрания перестанет им быть ничтожно малы. Факт. Поэтому сейчас мы каждый день уже наблюдаем немного подзабытую рубрику квартала - Чистоньюз. Разве нет?
гундосики для зебаранів (по факту їх уже 30%)
відстеження хто там має вищий рейтинг і довіру народу (не зебаранів)
інформаційна (і не тільки) атака і обливання брудом тих, хто має більшу довіру.
Ти нафталін, ти наш кошмар,
Ну, скільки нам ще цей вахляр
Нести на плечах серед чвар?
Коли ж ти щезнеш, лютий псар,
І за який, скажи, хабар?