Поручил увеличить количество ремонтных бригад и техники для возобновления электроснабжения в пострадавших от непогоды областях, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 644-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

Сегодня весь день – в наших южных областях.

Провел детальное совещание с руководителями всех областей, которые больше всего пострадали от удара непогоды. Это и Одесская область, и Николаевская, Кировоградская, Черкасская, Полтавская, Киевская. Докладывали чиновники – министры внутренних дел, энергетики, инфраструктуры. Поручил увеличить количество ремонтных бригад и техники, чтобы как можно быстрее обеспечить людей электричеством. При необходимости будут привлечены силы ГСЧС и энергетиков из других регионов, где не было таких проблем с непогодой. Очень важно, чтобы и количество "Пунктов несокрушимости" во всех областях было достаточным для любой чрезвычайной ситуации - будь то погодной или в области безопасности.

Одесса – совещание с военными. ПВО для города, области, украинских черноморских портов, нашего экспортного коридора. Относительно поставок тепла в Одессе. Есть готовность областной власти помочь городу со всем, что нужно для восстановления котельной, поврежденной из-за непогоды.

Николаев. Встреча с нашими датскими друзьями, работающими в городе над восстановлением. Реально действенный патронат, о котором мы договорились – Украина и Дания. Были и представители дипломатического корпуса – тех стран, которых мы пригласили присоединиться к программам восстановления, программам патроната.

И, наконец, Херсон. Защита города, защита области. Местные руководители представили результаты в строительстве укрытий. Соответствующие планы, которые еще будут реализованы.

Я провел очень содержательное, детальное совещание с военными. Что касается работы именно на юге. Обсудили, что нужно. Согласовали цели. Четко видим и приоритеты в коммуникации с партнерами относительно поставок", - рассказал Зеленский.