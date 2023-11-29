15 113 16
Прилет снаряда GMLRS по российской ЗРК "Бук-М1" на Донецком направлении. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Наши бойцы поразили вражеский зенитно-ракетный комплекс ЗРК "Бук-М1" с помощью 227-мм реактивного снаряда GMLRS на Донецком направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
Топ комментарии
+15 Яр Холодний
показать весь комментарий29.11.2023 21:37
+6 Alessandro Moretti
показать весь комментарий29.11.2023 21:29
+6 Яр Холодний
показать весь комментарий29.11.2023 21:53
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
на мухосранськ 😕