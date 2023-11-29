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Прилет снаряда GMLRS по российской ЗРК "Бук-М1" на Донецком направлении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Наши бойцы поразили вражеский зенитно-ракетный комплекс ЗРК "Бук-М1" с помощью 227-мм реактивного снаряда GMLRS на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

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Топ комментарии
+15
Твої кацапи обідрали народ своєї країни і три десятки років клепали виключно зброю щоб відродить "мертвяка" - СРСР Ми ж просто хотіли мирно жить Але навіть цієї зброї вам не вистачило - клянчите по всьому свту Снаряди - північнокорейські "Шахеди" - іранські Дрони - китайські І все це лише "Щоб боялись і не насміхались!"
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29.11.2023 21:37
+6
"Пошкодженo" вже не вистачає, на жаль.
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29.11.2023 21:29
+6
Ділишся досвідом? Потерпи трохи Китайці скоро вас повністю на неї переведуть І на чумизу з гаоляном Рис вони для себе залишать
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29.11.2023 21:53
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Твої кацапи обідрали народ своєї країни і три десятки років клепали виключно зброю щоб відродить "мертвяка" - СРСР Ми ж просто хотіли мирно жить Але навіть цієї зброї вам не вистачило - клянчите по всьому свту Снаряди - північнокорейські "Шахеди" - іранські Дрони - китайські І все це лише "Щоб боялись і не насміхались!"
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29.11.2023 21:37 Ответить
Ділишся досвідом? Потерпи трохи Китайці скоро вас повністю на неї переведуть І на чумизу з гаоляном Рис вони для себе залишать
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29.11.2023 21:53 Ответить
БесноВАТНИМ туди

на мухосранськ 😕
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29.11.2023 21:43 Ответить
Ми маємо украінські ракети , але на жаль , ви так і нічого не зрозуміли 😠
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29.11.2023 21:47 Ответить
Ваня, скажи нам усім: "На все добре!".
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29.11.2023 21:59 Ответить
"Пошкодженo" вже не вистачає, на жаль.
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29.11.2023 21:29 Ответить
Пошкоджено - це капець.(для тих хто знає що там в середині)
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29.11.2023 21:45 Ответить
похоже на влучання в дерево. пощастило виродкам.
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29.11.2023 21:40 Ответить
Я все ще віддаю перевагу kaboom. Це просто змушує мене почуватися добре 😁
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29.11.2023 21:50 Ответить
навіть не зачепило
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29.11.2023 21:52 Ответить
...красиво ... Смерть быдлонасекомышам болот мацковии
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30.11.2023 09:31 Ответить
 
 