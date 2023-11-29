Прилет снаряда GMLRS по российской ЗРК "Бук-М1" на Донецком направлении. ВИДЕО

Наши бойцы поразили вражеский зенитно-ракетный комплекс ЗРК "Бук-М1" с помощью 227-мм реактивного снаряда GMLRS на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

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