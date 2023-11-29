В Крыму хакеры взломали эфир IPTV, запустив обращение Владимира Зеленского. ВИДЕО

В оккупированном Крыму по всем каналам IPTV показали обращение президента Украины Владимира Зеленского. Так называемый "губернатор" Михаил Развожаев сообщил, что последствия действий хакеров пытаются как можно быстрее устранить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-каналы.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Кроме того, названия телеканалов выглядят иначе.

Читайте также: Хакеры с помощью СБУ взломали сайт Министерства труда и соцзащиты РФ