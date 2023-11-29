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В Крыму хакеры взломали эфир IPTV, запустив обращение Владимира Зеленского. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В оккупированном Крыму по всем каналам IPTV показали обращение президента Украины Владимира Зеленского. Так называемый "губернатор" Михаил Развожаев сообщил, что последствия действий хакеров пытаются как можно быстрее устранить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-каналы.

Кроме того, названия телеканалов выглядят иначе.

В Крыму хакеры взломали эфир IPTV, запустив обращение Владимира Зеленского 01

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Топ комментарии
+30
Більшого покарання ніж виступ ЗЄ для кримчан і вигадати неможливо.

Не тільки ж нам страждати. Може і вони поригають. 😁
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29.11.2023 21:48
+20
не маю жалю до москалів , але це реально - нелюдські тортури
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29.11.2023 21:56
+17
Мені сподобались сьогоднішні назви каналів в Украінському Криму
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29.11.2023 21:52
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Хай собі буде. Тобі шо шкода?
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29.11.2023 21:56 Ответить
Ти коли голосував за Володимира Олександровича, що, не бачив, там перший рядок був "Хоть посмейомся". То до чого ці недолугі питання зараз? Наголосував, то смійся, тим більш і привід є.
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29.11.2023 22:22 Ответить
це зветься: інформаційна війна, технологічна війна, яка завгодно, але війна.
всіма доступними методами!
всі колаборанти, повинні чьотко усвідомлювати, що знайдуть кожного.
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29.11.2023 22:04 Ответить
а ви?
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29.11.2023 23:41 Ответить
а який результат від твого скиглення?
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29.11.2023 22:17 Ответить
"Мне это напоминает беседы в чатрулетке..." - а мені ти нагадуєш кацапа з чатрулетки
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29.11.2023 22:15 Ответить
Більшого покарання ніж виступ ЗЄ для кримчан і вигадати неможливо.

Не тільки ж нам страждати. Може і вони поригають. 😁
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29.11.2023 21:48 Ответить
не маю жалю до москалів , але це реально - нелюдські тортури
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29.11.2023 21:56 Ответить
я би сказав пекельні борошна
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30.11.2023 06:59 Ответить
Тю, там безмозглая чего стоит... вересчучка - на очереди. Потом гадю и Юлей шлифонуть... Вереница неиспользованных возможностей.
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29.11.2023 22:01 Ответить
Та я думаю, що можна півдня ***** і півдня ЗЄ.

Від цих двох уїбанів цілодобово їм точно мозок судомою зведе.
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29.11.2023 22:18 Ответить
Це точно, заглючит на все 100500.
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29.11.2023 22:29 Ответить
Бажаю тобі ригати, поки не здохнеш, кацапський пі@рі@о.
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29.11.2023 23:57 Ответить
це дійсно тортури треба в оон звертатись
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29.11.2023 21:48 Ответить
Грету на вуха поставити-істот катують.
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29.11.2023 21:52 Ответить
Мені сподобались сьогоднішні назви каналів в Украінському Криму
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29.11.2023 21:52 Ответить
Так то воно так..А як )(уйло за образу в суд на хакерів позов подасть ?
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29.11.2023 21:59 Ответить
Не подаст. шестерки забз.ят ему докладывать, шо он муйлуша.
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29.11.2023 22:09 Ответить
#Крымнаш!
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29.11.2023 21:56 Ответить
Є відео,де крисчанін каже: чьто за бред,по всем каналам,нахрена нам єті хохли нужни...
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29.11.2023 21:58 Ответить
це не крисянін а понаєх.
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29.11.2023 22:00 Ответить
Краще б отой ролік з кацапом, що йде по дорозі біля Авдіївки. Було б більше користі.
Але це тільки моя думка...
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29.11.2023 21:58 Ответить
Та то ваапше конченный нарик, разрыв под ногами, оно посмотрело на яй.а- в небо и... почалапало дальше. Еще и ладонь прострелил, из-за ассиметрии в движухе
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29.11.2023 22:06 Ответить
Нє, не той. Сьогодні в 16.45.
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29.11.2023 22:09 Ответить
Тре пошукать
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29.11.2023 22:23 Ответить
На дороге если не печенка , то селезенка валяются...
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29.11.2023 22:27 Ответить
Та їм можна всі роліки крутити..цілодобово, між виступами найвеличнішого)))
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29.11.2023 22:27 Ответить
Для окупантів готуються "хороші далекобійні речі", - Зеленський після зустрічі з керівником Мінстратегпрому Камишіним Вот он, наш ответ на обстрелы!
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29.11.2023 22:00 Ответить
И зачем ото дурачине телiпати своей языцярою(раньше времени)?
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29.11.2023 22:04 Ответить
Лучше бы они песни Поплавского запустили.
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29.11.2023 22:03 Ответить
Ніззя.Бо це зброя масового знищення.
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29.11.2023 22:07 Ответить
Поплавский - уже не тот, шо значит наректорил на чебуречные вдоль Одесса-Киев. Тока лавочка обломилась, чебуречные (Батькiвськi хати) с молотка пошли.
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29.11.2023 22:13 Ответить
Краще От VINTA "Давно не гуляла сокира по вулицях міста москва"
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29.11.2023 22:10 Ответить
а депутани верховної зради зламали мовне законодавство... тепер маємо втарой гасударствєний
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29.11.2023 22:29 Ответить
Больше похоже на пиар самого зеленского.
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29.11.2023 22:50 Ответить
Красавцы! А каналы путин ***** в самый раз!
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29.11.2023 23:06 Ответить
Та ще й вулиці в Криму перейменували , перемога.
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29.11.2023 23:12 Ответить
Хоть щось приємне за останній час!
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29.11.2023 23:32 Ответить
Такі тортури кримчанам тільки зменшать бажання приєднуватись...
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30.11.2023 00:15 Ответить
це кацапське, прокацапське лайна ніхт о питати не буде - Крим це Україна !!! усіх "панаєхавших" з лютого 2014 року - чемадан, кримській міст,, мацковія !!! усіх хто хоче сруцькій мір і разгаварівть пасруцкі - вслід за 1 !!!
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30.11.2023 02:09 Ответить
Цікаво, чого б ото хтось крисчан ще питав? Кого не влаштовує - вплав до новоорківська, ми ж не нелюди якісь. Навіть валізку з ісподнім дозволимо з собою взяти.
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30.11.2023 10:11 Ответить
 
 