8 435 49
В Крыму хакеры взломали эфир IPTV, запустив обращение Владимира Зеленского. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
В оккупированном Крыму по всем каналам IPTV показали обращение президента Украины Владимира Зеленского. Так называемый "губернатор" Михаил Развожаев сообщил, что последствия действий хакеров пытаются как можно быстрее устранить.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-каналы.
Кроме того, названия телеканалов выглядят иначе.
Топ комментарии
+30 Герхард
показать весь комментарий29.11.2023 21:48
+20 Олександр САТ РЕМ
показать весь комментарий29.11.2023 21:56
+17 Amber
показать весь комментарий29.11.2023 21:52
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
всіма доступними методами!
всі колаборанти, повинні чьотко усвідомлювати, що знайдуть кожного.
Не тільки ж нам страждати. Може і вони поригають. 😁
Від цих двох уїбанів цілодобово їм точно мозок судомою зведе.
Але це тільки моя думка...