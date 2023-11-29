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Танкисты в упор уничтожили позиции россиян, ликвидировав группу оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Танкисты 14 ОМБр в упор уничтожили вражеские позиции и успешно покинули поле боя, выполнив поставленную задачу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате атаки украинских защитников было ликвидировано немало оккупантов.
Топ комментарии
+23 Trevo Trow
показать весь комментарий29.11.2023 23:36
+18 Віктор Поліщук 1d503d75
показать весь комментарий29.11.2023 23:33
+14 Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий29.11.2023 23:39
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Усьо так падамашнему було!! Смерть оркам *****!
Слава Захисникам України
безжалісно вбивати Українці😠
Ми вас , кацпня клята , ненавидимо всіма фібрами своєї душі ,
що залишається тільки вас вбивати , смалити і рвати на шматки 😡
Тепер "духи" убитих в українських хатах кацапів будуть охоронять села і сприять урожайності полів та городів з садами