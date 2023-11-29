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Танкисты в упор уничтожили позиции россиян, ликвидировав группу оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Танкисты 14 ОМБр в упор уничтожили вражеские позиции и успешно покинули поле боя, выполнив поставленную задачу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате атаки украинских защитников было ликвидировано немало оккупантов.

Танкисты в упор уничтожили позиции россиян, ликвидировав группу оккупантов 01

Танкисты в упор уничтожили позиции россиян, ликвидировав группу оккупантов 02

Танкисты в упор уничтожили позиции россиян, ликвидировав группу оккупантов 03

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Топ комментарии
+23
Насипали кацапам повну сраку по vip-розряду. Хлопці в танку дуже уважні і дбайливі.
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29.11.2023 23:36
+18
нєх шастать
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29.11.2023 23:33
+14
Гарячий прийом Українцями, непроханих злодіїв з московії!
Усьо так падамашнему було!! Смерть оркам *****!
Слава Захисникам України
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29.11.2023 23:39
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нєх шастать
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29.11.2023 23:33 Ответить
Насипали кацапам повну сраку по vip-розряду. Хлопці в танку дуже уважні і дбайливі.
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29.11.2023 23:36 Ответить
Гарячий прийом Українцями, непроханих злодіїв з московії!
Усьо так падамашнему було!! Смерть оркам *****!
Слава Захисникам України
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29.11.2023 23:39 Ответить
Гарна робота. Танк зблизька - жах!
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29.11.2023 23:43 Ответить
Хробаки валяються на чужбині, нєхер шастать по Ненькі Україні!
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29.11.2023 23:47 Ответить
Московітам не віриться , що йдучи на украінську землю , їх будуть
безжалісно вбивати Українці😠
Ми вас , кацпня клята , ненавидимо всіма фібрами своєї душі ,
що залишається тільки вас вбивати , смалити і рвати на шматки 😡
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30.11.2023 00:12 Ответить
Колись Кук описав цікавий звичай у жителів островів Тихого океану У них була так звана "чоловіча" будівля Чоловіки жили у ній, а до жінок лише ходили (їх житла стояли навкруги цієї будівлі) Так от - при побудові цієї будівлі копалися ями для стовпів У ту яму ставився стовп і саджали полонених воїнів чужого племені (попередньо напоївши їх спиртним чи нагодувавши наркотиком) Людина повинна була обхопить руками і ногами стовп Потім яму засипали Суть була в тому що "дух" закопаного повинен був тримать стовп - щоб будівля не розвалилася
Тепер "духи" убитих в українських хатах кацапів будуть охоронять села і сприять урожайності полів та городів з садами
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30.11.2023 10:15 Ответить
Видно, що в танку добрі газди - розібрали все акуратно, нічого не пропустили!
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30.11.2023 00:18 Ответить
по-бохатому на тот свет отправили, что говорить
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30.11.2023 01:49 Ответить
Кацяпи з "дярьовни" Їх квартири в Одесі не цікавлять Вирішили задовольниться селом і поселиться у "хахлятскай хате"! НАВІЧНО!
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30.11.2023 07:42 Ответить
2023 ГінацІд узкіх рашістафашІстав🙏
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30.11.2023 08:58 Ответить
 
 