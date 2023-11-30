Украинская ракета за мгновение до прямого попадания в российское орудие. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили вражескую пушку, расположенную на позиции в оккупированном селе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись прямого попадания в российскую артустановку опубликована в соцсетях. На записи можно разглядеть украинскую ракету за мгновение до попадания в цель.

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