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Украинская ракета за мгновение до прямого попадания в российское орудие. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские воины уничтожили вражескую пушку, расположенную на позиции в оккупированном селе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись прямого попадания в российскую артустановку опубликована в соцсетях. На записи можно разглядеть украинскую ракету за мгновение до попадания в цель.

Смотрите: Прилет снаряда GMLRS по российской ЗРК "Бук-М1" на Донецком направлении. ВИДЕО
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30.11.2023 09:45 Ответить
як каже Мадяр - джага-джага, бадабум
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30.11.2023 10:16 Ответить
в цьому випадку був "на нах#й"
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30.11.2023 10:51 Ответить
Я боялся что кацап-гармаш успеет далеко отойти
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30.11.2023 15:54 Ответить
 
 