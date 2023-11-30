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Операторы дронов 24-й ОМБр ночью уничтожают вражескую технику и оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети опубликована видеозапись фрагментов боевой работы операторов дронов 24-й ОМБр имени короля Даниила.
Как сообщается Цензор.НЕТ, на записи дроны специально оборудованы для работы ночью сбрасывают боеприпасы на вражескую технику и оккупантов.
"Охота на технику и живую силу оккупантов с помощью ночных октокоптеров от пилотов роты ударных дронов "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады", - отмечается в комментарии к записи.
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