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Операторы дронов 24-й ОМБр ночью уничтожают вражескую технику и оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети опубликована видеозапись фрагментов боевой работы операторов дронов 24-й ОМБр имени короля Даниила.

Как сообщается Цензор.НЕТ, на записи дроны специально оборудованы для работы ночью сбрасывают боеприпасы на вражескую технику и оккупантов.

"Охота на технику и живую силу оккупантов с помощью ночных октокоптеров от пилотов роты ударных дронов "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады", - отмечается в комментарии к записи.

Смотрите: Бойцы 24-й ОМБр дронами уничтожили пусковую установку БУК и 3 танка оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО
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Позитивненько
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30.11.2023 10:39 Ответить
Такой дрон-бомбардировщик эффективнее танка в чистом поле, который подобьют через 5 минут, если бы этих дронов было условно не 50 штук, а 5000, кацапы теряли бы сотни единиц техники каждую ночь.
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30.11.2023 10:57 Ответить
Рускаязичних уґнєтают. І це прекрасно!
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01.12.2023 03:42 Ответить
 
 