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Украинские воины выследили и уничтожили вражеский ЗРК "Стрела-10", экипаж которого тщетно пытался сбить разведывательный беспилотник FlyEye. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины 59-й ОМПБр имени Якова Гандзюка и 53-й ОМБр имени князя Владимира Мономаха выследили и уничтожили вражеский ЗРК "Стрела-10", экипаж которого тщетно пытался сбить разведывательный беспилотник FlyEye в небе над оккупированным Донецком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, видна атака дрона-камикадзе на вражеский ЗРК и детонация боекомплекта российского комплекса.

"Месть кажется холодной, особенно через месяц. На этих кадрах - продолжение истории с неудачной попыткой российского ЗРК "Стрела-10" сбить в небе над оккупированным Донецком разведывательный беспилотник FlyEye. Как оказалось, наши воины сумели выследить вражескую цель и поразить ее с эффектной детонацией в финале. Отмечаем результативную коллаборацию 59-й ОМПБр и 53-й ОМБр", - отмечает автор публикации.

Также смотрите: Операторы дронов 24-й ОМБр ночью уничтожают вражескую технику и оккупантов. ВИДЕО

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Гарна робота-виконавцям респект...
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30.11.2023 10:55 Ответить
Гарні кацапи... "Хазяйновиті"... Тільки одну ракету використали Решту приберегли - щоб після попадання нашим дроном у нас була можливість побачить ефектний фейєрверк від горіння маршевих порохових двигунів прямо на самій установці!
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30.11.2023 11:13 Ответить
Це вже було! Давайте новеньке...
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30.11.2023 11:04 Ответить
Мені більше всього подобається:
- Як дрон влітає під "мангал" і підриває танк кацапів
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- знищення нашими БПЛА кацапських зенітно-ракетних комплексів
- Підрив кацапських протимінних кораблів на власних мінах
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30.11.2023 11:08 Ответить
Цікаво, як московіт відбігає на 20 метрів від своєї "установкі" перед пуском ракети, так, на всякий випадок
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30.11.2023 13:55 Ответить
 
 