Украинские воины выследили и уничтожили вражеский ЗРК "Стрела-10", экипаж которого тщетно пытался сбить разведывательный беспилотник FlyEye. ВИДЕО

Воины 59-й ОМПБр имени Якова Гандзюка и 53-й ОМБр имени князя Владимира Мономаха выследили и уничтожили вражеский ЗРК "Стрела-10", экипаж которого тщетно пытался сбить разведывательный беспилотник FlyEye в небе над оккупированным Донецком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, видна атака дрона-камикадзе на вражеский ЗРК и детонация боекомплекта российского комплекса.

"Месть кажется холодной, особенно через месяц. На этих кадрах - продолжение истории с неудачной попыткой российского ЗРК "Стрела-10" сбить в небе над оккупированным Донецком разведывательный беспилотник FlyEye. Как оказалось, наши воины сумели выследить вражескую цель и поразить ее с эффектной детонацией в финале. Отмечаем результативную коллаборацию 59-й ОМПБр и 53-й ОМБр", - отмечает автор публикации.

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