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Национальная гвардия (1845) Авдеевка (2189)

Россияне пытались штурмовать украинскую позицию около Авдеевки, нацгвардейцы отбили атаку. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На Авдеевском направлении львовские нацгвардейцы за несколько минут уничтожили вражескую штурмовую группу.

Об этом сообщили в Национальной гвардии Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"С помощью тепловизионного дрона, ночью, аэроразведчики заметили врагов, продвигавшихся к позициям украинских военных. Координаты сразу были переданы бойцам львовского подразделения Нацгвардии. Два попадания миномета остановили продвижение штурмовой группы", - говорится в сообщении.

В Нацгвардии отметили, что уничтожено 18 штурмовиков врага.

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30.11.2023 11:14 Ответить
Молодці наші хлопці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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30.11.2023 11:25 Ответить
Штурмовые отряды СА , типичные нацисты 💀
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30.11.2023 13:54 Ответить
 
 