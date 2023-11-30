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Россияне пытались штурмовать украинскую позицию около Авдеевки, нацгвардейцы отбили атаку. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
На Авдеевском направлении львовские нацгвардейцы за несколько минут уничтожили вражескую штурмовую группу.
Об этом сообщили в Национальной гвардии Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"С помощью тепловизионного дрона, ночью, аэроразведчики заметили врагов, продвигавшихся к позициям украинских военных. Координаты сразу были переданы бойцам львовского подразделения Нацгвардии. Два попадания миномета остановили продвижение штурмовой группы", - говорится в сообщении.
В Нацгвардии отметили, что уничтожено 18 штурмовиков врага.
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показать весь комментарий30.11.2023 11:14 Ответить Мне нравится 3
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