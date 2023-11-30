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Уничтожение места базирования операторов дронов армии РФ на Херсонщине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Аэроразведчики из группы "Птицы Мадяра" и бойцы 36-й бригады морской пехоты уничтожили место базирования вражеских операторов дронов вблизи села Новые Лагеря Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Уничтожение логова операторов дронов российских войск из группы "Судный день". На видео - работа "Птиц Мадяра" совместно с 36-й бригадой морской пехоты юго-западнее Новых Лагерей, левый берег Херсонской области", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите: Воины ВСУ разрушили "гнездо" операторов дронов россиян в 5-этажке на Херсонщине. ВИДЕО
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Топ комментарии
+17
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30.11.2023 11:29
+5
Красавчики 👍👍👍👏👏👏👏! нечість окупантська , горіть у пеклі
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30.11.2023 12:22
+4
аж пісюни порозліталися
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30.11.2023 11:30
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30.11.2023 11:29 Ответить
Красавчики 👍👍👍👏👏👏👏! нечість окупантська , горіть у пеклі
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30.11.2023 12:22 Ответить
аж пісюни порозліталися
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30.11.2023 11:30 Ответить
Да скокаможІна. ГінацІд 2023 узкіх ршІстафашІстав 🙏
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30.11.2023 11:35 Ответить
хробачий екіпаж... красиво злетів у пекло...
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30.11.2023 11:36 Ответить
Ото вже назва села. Наче якась ''українська колима''
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30.11.2023 11:37 Ответить
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30.11.2023 13:34 Ответить
Дивиться куди кацапи ховали дрони. А потiм будуть верешати що "укрофашисти" стрiляють по цивiльним Все як звичайно https://www.google.com.ua/maps/@46.7220547,33.1936315,333m/data=!3m1!1e3?hl=ru&entry=ttu
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30.11.2023 13:30 Ответить
Бадабум 😤
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30.11.2023 23:35 Ответить
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01.12.2023 00:52 Ответить
підірвали хату....і? якщо "випасали" підоргів, а їх повинні були відслідковувати - де відео їх переміщення....
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01.12.2023 02:06 Ответить
 
 