Уничтожение места базирования операторов дронов армии РФ на Херсонщине. ВИДЕО

Аэроразведчики из группы "Птицы Мадяра" и бойцы 36-й бригады морской пехоты уничтожили место базирования вражеских операторов дронов вблизи села Новые Лагеря Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Уничтожение логова операторов дронов российских войск из группы "Судный день". На видео - работа "Птиц Мадяра" совместно с 36-й бригадой морской пехоты юго-западнее Новых Лагерей, левый берег Херсонской области", - говорится в комментарии к видео.

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