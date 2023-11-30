10 850 12
Уничтожение места базирования операторов дронов армии РФ на Херсонщине. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Аэроразведчики из группы "Птицы Мадяра" и бойцы 36-й бригады морской пехоты уничтожили место базирования вражеских операторов дронов вблизи села Новые Лагеря Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Уничтожение логова операторов дронов российских войск из группы "Судный день". На видео - работа "Птиц Мадяра" совместно с 36-й бригадой морской пехоты юго-западнее Новых Лагерей, левый берег Херсонской области", - говорится в комментарии к видео.
Топ комментарии
+17 Fish Man
показать весь комментарий30.11.2023 11:29
+5 Vika Lysenko
показать весь комментарий30.11.2023 12:22
+4 Sergiy b320d158
показать весь комментарий30.11.2023 11:30
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Fish Man
показать весь комментарий30.11.2023 11:29 Ответить Мне нравится 17
Vika Lysenko
показать весь комментарий30.11.2023 12:22 Ответить Мне нравится 5
Sergiy b320d158
показать весь комментарий30.11.2023 11:30 Ответить Мне нравится 4
ігор тарчук
показать весь комментарий30.11.2023 11:35 Ответить Мне нравится 1
Hanka Panyanka
показать весь комментарий30.11.2023 11:36 Ответить Мне нравится 4
123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показать весь комментарий30.11.2023 11:37 Ответить Мне нравится 2
Vitaliy Kasenkov
показать весь комментарий30.11.2023 13:34 Ответить Мне нравится 1
Denis d1240151
показать весь комментарий30.11.2023 13:30 Ответить Мне нравится 2
Dmitry MG
показать весь комментарий30.11.2023 23:35 Ответить Мне нравится 1
✘
Jimmy Hill
показать весь комментарий01.12.2023 00:52 Ответить Мне нравится 0
Vladimir Vladimir 778f1777
показать весь комментарий01.12.2023 02:06 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...