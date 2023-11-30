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Зенитчики 135-го батальона теробороны сбивают вражеский "Shahed": "Черный дым пошел! Есть! Сбили! Высота где-то 300!". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы 135-го отдельного батальона ТРО запечатлели фрагмент своей боевой работы и показали момент сбивания вражеского дрона "Shahed".

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, теробороновцы ликвидировали из зенитной пушки "Shahed", который летел на высоте около трехсот метров.

"Воины 135-го отдельного батальона ТРО сбили вражеский "Шахед"", - говорится в комментарии к видео.

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Дякуємо! слава ЗСУ!
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30.11.2023 13:50 Ответить
Шахеди на чорному димі працюють - вийшов чорний дим , він і впав.
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30.11.2023 17:32 Ответить
 
 