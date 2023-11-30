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Зенитчики 135-го батальона теробороны сбивают вражеский "Shahed": "Черный дым пошел! Есть! Сбили! Высота где-то 300!". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы 135-го отдельного батальона ТРО запечатлели фрагмент своей боевой работы и показали момент сбивания вражеского дрона "Shahed".
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, теробороновцы ликвидировали из зенитной пушки "Shahed", который летел на высоте около трехсот метров.
"Воины 135-го отдельного батальона ТРО сбили вражеский "Шахед"", - говорится в комментарии к видео.
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Diesel_Sasha
показать весь комментарий30.11.2023 13:50 Ответить Мне нравится 8
valeriy svan
показать весь комментарий30.11.2023 17:32 Ответить Мне нравится 0
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