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Уничтожение вражеской ТОС-1А "Солнцепек" на Херсонщине. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские воины уничтожили вражескую ТОС-1А "Солнцепек" на Херсонщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских бойцов опубликована в соцсетях.
"На Херсонщине возле села Казачьи Лагери ССО во взаимодействии с СБУ и разведчиками 140-го ОРБ морской пехоты обнаружили и ударными дронами уничтожили российскую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек". С ее помощью враг регулярно обстреливал позиции наших войск на плацдарме в Крынках. Как видно на этих кадрах, ночная детонация "Солнцепека" в зрелищности не уступает дневному", - говорится в комментарии к видео.
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... и я рад
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