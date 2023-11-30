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Уничтожение вражеской ТОС-1А "Солнцепек" на Херсонщине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские воины уничтожили вражескую ТОС-1А "Солнцепек" на Херсонщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских бойцов опубликована в соцсетях.

"На Херсонщине возле села Казачьи Лагери ССО во взаимодействии с СБУ и разведчиками 140-го ОРБ морской пехоты обнаружили и ударными дронами уничтожили российскую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек". С ее помощью враг регулярно обстреливал позиции наших войск на плацдарме в Крынках. Как видно на этих кадрах, ночная детонация "Солнцепека" в зрелищности не уступает дневному", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите: Уничтожение места базирования операторов дронов армии РФ на Херсонщине. ВИДЕО
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Сонцеспеклися бісове плем'я
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30.11.2023 13:02 Ответить
сгарел бурат - не бурак не буран - а бурат
... и я рад
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30.11.2023 13:07 Ответить
"Полуночное солнце"
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30.11.2023 13:02 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼ТОС-1А "Сонцепьок розлетівся на шматки !!
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30.11.2023 13:03 Ответить
За таку новину, низький уклін майстрам-Українцям!!
Припекли, оту заразу московську! Дякуємо!!
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30.11.2023 13:15 Ответить
В ночь на 30 ноября в Бурятии, в Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали (БАМ), произошел взрыв )) Ай яй яй , а хто ето сдєлал !?

Это серьезный путь ж/д сообщения, который рф, вероятно, использует в том числе и для военных поставок. Фактически это единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между рф и Китаем

Во время движения грузового поезда сработали 4 взрывных устройства. Всего в составе поезда находились 41 цистерна с топливом, три цистерны с авиационным топливом и шесть вагонов с черным металлом
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30.11.2023 13:26 Ответить
РДК працюють Дякуємо хлопці !
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30.11.2023 19:40 Ответить
Це ж ніби за нього Стерненко нагороду обіцяв?
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30.11.2023 13:52 Ответить
Файно )) А Ч/Б відео нагадує, ніби хтось невдало відкрив чорний картридж ))
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30.11.2023 14:28 Ответить
 
 