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Раненый в зад российский оккупант умирает на поле боя близ Авдеевки. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Оператор украинского дрона атаковал группу оккупантов вблизи Авдеевки и ликвидировал их.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, в точке атаки видно четыре тела оккупантов. Два из них еще подают признаки жизни. У одного очевидное ранение в зад.

Смотрите: Уничтожение вражеской ТОС-1А "Солнцепек" на Херсонщине. ВИДЕО

"Мясной штурм" войск РФ на Авдеевском направлении, как он есть. Этот российский солдат искал в Украине приключений на пятую точку и, конечно, нашел. Работа 47-й отдельной механизированной бригады", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Оккупант горит после попадания дрона-камикадзе вблизи Авдеевки. ВИДЕО
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Топ комментарии
+30
В жопу раненный джигит далеко не убежит (с)
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30.11.2023 13:59
+23
Прям в скрепу попали!
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30.11.2023 14:10
+15
Насолоджується "вяличием" бабуін
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30.11.2023 14:06
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В жопу раненный джигит далеко не убежит (с)
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30.11.2023 13:59 Ответить
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30.11.2023 14:38 Ответить
Ну когда центр принятия решений пострадал, то точно уже не убежит...
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30.11.2023 15:28 Ответить
А у того що ліворуч лежить взагалі ні заду ні переду.
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30.11.2023 16:09 Ответить
Насолоджується "вяличием" бабуін
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30.11.2023 14:06 Ответить
Прям в скрепу попали!
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30.11.2023 14:10 Ответить
бо вище - бронік!
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30.11.2023 23:22 Ответить
від відра, шо в нього на фаркопфі бовталось й сліду не залишилось ))
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30.11.2023 14:11 Ответить
А там левее вроде ещё один лежит перееханный.
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30.11.2023 14:11 Ответить
И пусть конает! Только помедленнее.
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30.11.2023 14:14 Ответить
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30.11.2023 14:15 Ответить
«російський солдат шукав в Україні пригод на п'яту точку»
Кто іщєт, тот всєгда найдьот!
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30.11.2023 14:16 Ответить
Життя дало тріщину і стало ще більше схожим на жопу.
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30.11.2023 14:20 Ответить
Так там двоє "вжопуранетых" На передньому плані - по центру (штани на задниці кров"ю набухли) І під колодою Мабуть, під час падіння ********** повернулися спиною, зігнулися і заткнули вуха - щоб не оглухнуть!
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30.11.2023 14:21 Ответить
Прапорця аквафрешного не вистачає.
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30.11.2023 14:22 Ответить
там поруч лежить конструктор лєго із двох половинок. чим це його так розібрало?
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30.11.2023 14:24 Ответить
Спіткнувся певно.
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30.11.2023 14:33 Ответить
Мврафон подивився на ніч.
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30.11.2023 20:31 Ответить
Порвали хлопці кацапотварюкам дупи на мальтійський хрест. А "квартіра в Адєссє била так блізко".
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30.11.2023 14:32 Ответить
Путлер казав, що коли проти фашистів, то не больно буде. А воно больно! Виходить - не фашисти!
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30.11.2023 14:47 Ответить
У кацапа рванул пердак.
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30.11.2023 15:06 Ответить
"Точно! Канай! И пусть канает отсюда, а то я ему рога поотшибаю, пасть порву, моргалы выколю! ВСЮ ЖИЗНЬ!.. Работать на лекарства будешь. (вспоминая) Сарделька, сосиска… редиска! Навухудоносор! Петух гамбургской! "
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30.11.2023 15:07 Ответить
улучшение оптики делают такие видео особенно жуткими, может в раше смотрят? Или нет? Наши-то - гуманисты, не добивают, дают шанс.... полежать, подумать.
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30.11.2023 15:10 Ответить
Нафіга добивати.
Боець з нього більше ніякий, тільки обуза для бюджета московії на лікування.
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30.11.2023 16:55 Ответить
Порвали скрєпу😂
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30.11.2023 15:18 Ответить
Перегнійчик на весну. Буде Україна з хлібом!
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30.11.2023 15:43 Ответить
Если жопа не подбита
Не похож ты на джигита
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30.11.2023 15:52 Ответить
А что у него из спины торчит? Остатки дрона?
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30.11.2023 16:04 Ответить
Дрон попал в спину, заряд вышел через опу уничтожив остальных орков.
А этот лежит и радуется - опу прочистили!
Картина маслом - "Мечта проктолога".
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30.11.2023 16:33 Ответить
Бажаю щоб у расії 90 % всіх втрат це були 300 ті - бюджет Кацапії не витримає стількох поранених,
бо толку з них на гражданці потім теж ніякого, працювати на економіку Кацапії вони вже не будуть, тільки отримувати пенсію по інвалідності і пособія.
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30.11.2023 16:54 Ответить

Русофобія вищої проби! Ушкодили ваньці життєво-необхідну частину - зкріпу, а ми тут іржемо басом, немов сліники!
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30.11.2023 16:55 Ответить
Плаче, мамку кличе! "Приди мамо, поцьомкай в дупу шоб не боліла". А мама не приде - мамі взимку шуба потрібна!
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30.11.2023 17:31 Ответить
Мабуть, на пам'ять йому прийшли ***** з валькою пів-стаканом!!
Вялічіє сруськіх та немкі з Берліну, не встиг…, подохло падло московське аж на теренах Мирної України!
Щоб вас гнид, і сира Земля не прийняла!
Слава Україні!
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30.11.2023 18:29 Ответить
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30.11.2023 18:50 Ответить
ТО НЕ ДОСТОЧКИ, ТО КОСТОЧКИ ХРУСТЯТ !!!
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30.11.2023 18:51 Ответить
Грустной жопой радостно не пукнешь!
/Фаина Раневская/

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30.11.2023 20:29 Ответить
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30.11.2023 21:09 Ответить
через Жопу лучше доходит
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30.11.2023 22:38 Ответить
Вкрадений унітаз вийшов задом.
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01.12.2023 00:59 Ответить
До сраки ті кацапи. Більше болить за ранену нашу Українську землю - нічого ж живого після орків немає, ні малесенького деревця, ні травинки...
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01.12.2023 09:52 Ответить
 
 