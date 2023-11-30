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Раненый в зад российский оккупант умирает на поле боя близ Авдеевки. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Оператор украинского дрона атаковал группу оккупантов вблизи Авдеевки и ликвидировал их.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, в точке атаки видно четыре тела оккупантов. Два из них еще подают признаки жизни. У одного очевидное ранение в зад.
"Мясной штурм" войск РФ на Авдеевском направлении, как он есть. Этот российский солдат искал в Украине приключений на пятую точку и, конечно, нашел. Работа 47-й отдельной механизированной бригады", - говорится в комментарии к видео.
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+30 Dmitry Klaus
показать весь комментарий30.11.2023 13:59
+23 Andy Fisher 67a9edc7
показать весь комментарий30.11.2023 14:10
+15 Raccoonenko
показать весь комментарий30.11.2023 14:06
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Кто іщєт, тот всєгда найдьот!
Боець з нього більше ніякий, тільки обуза для бюджета московії на лікування.
Не похож ты на джигита
А этот лежит и радуется - опу прочистили!
Картина маслом - "Мечта проктолога".
бо толку з них на гражданці потім теж ніякого, працювати на економіку Кацапії вони вже не будуть, тільки отримувати пенсію по інвалідності і пособія.
Русофобія вищої проби! Ушкодили ваньці життєво-необхідну частину - зкріпу, а ми тут іржемо басом, немов сліники!
Вялічіє сруськіх та немкі з Берліну, не встиг…, подохло падло московське аж на теренах Мирної України!
Щоб вас гнид, і сира Земля не прийняла!
Слава Україні!
/Фаина Раневская/