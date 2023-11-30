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ЗРК "Бук-М2" российских оккупантов уничтожен ракетой РСЗО "HIMARS". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские воины уничтожили вражеский ЗРК "Бук-М2", попав в него ракетой из РСЗО "HIMARS".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских бойцов опубликована в соцсетях.

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"Уничтожен очередной ЗРК "Бук-М2" российских оккупационных войск с помощью ракетного комплекса HIMARS", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите: Украинские воины выследили и уничтожили вражеский ЗРК "Стрела-10", экипаж которого тщетно пытался сбить разведывательный беспилотник FlyEye. ВИДЕО

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Лев ввязался было в драку,
Но ударом мощным в сраку,
Опрокинутый слоном,
Отрубился под столом. (с)
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30.11.2023 15:21 Ответить
Бук ===> Громкий пук.
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30.11.2023 15:36 Ответить
у нас Буки с ракетами США Sea Sparrow.
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30.11.2023 15:58 Ответить
ПЕРЕОБОРУДОВАННЫЕ ЗРК «БУК-М1» С АМЕРИКАНСКИМИ РАКЕТАМИ ПРОШЛИ УСПЕШНЫЕ ИСПЫТАНИЯ - ИГНАТ
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30.11.2023 16:01 Ответить
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30.11.2023 16:44 Ответить
Бух!
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30.11.2023 16:10 Ответить
 
 