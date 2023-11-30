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ЗРК "Бук-М2" российских оккупантов уничтожен ракетой РСЗО "HIMARS". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские воины уничтожили вражеский ЗРК "Бук-М2", попав в него ракетой из РСЗО "HIMARS".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских бойцов опубликована в соцсетях.
"Уничтожен очередной ЗРК "Бук-М2" российских оккупационных войск с помощью ракетного комплекса HIMARS", - говорится в комментарии к видео.
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