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В общежитии во Львовской области жестоко избили первокурсников. Полиция начала уголовное производство. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

По факту избиения первокурсников одного из училищ во Львовской области начато уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции. 

"8 декабря во время мониторинга социальных сетей сотрудники полиции Львовщины обнаружили видео, на котором несколько молодых ребят, вероятно, ученики старших курсов одного из учебных заведений, в присутствии многих очевидцев, поочередно наносили удары в голову и в участок груди другим ребятам, вероятно, ученикам-первокурсникам этого же учебного заведения. При этом для нанесения ударов старшекурсники использовали боксерскую перчатку", - говорится в сообщении.

Как установили сотрудники Золочевского районного отдела полиции, событие произошло в октябре в общежитии профессионального училища, расположенного в одном из сел района.

Читайте: Мужчина на Сумщине избил сотрудника ТЦК за повестку. Может сесть на 5 лет

По факту следователи территориального подразделения полиции возбудили уголовное производство по ч.2 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.

Все участники происшествия установлены. Досудебное расследование продолжается.

С потерпевшими работают психологи.
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Топ комментарии
+75
чекаємо на посвячення старшокурсників у штурмові бригади
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10.12.2023 12:33
+33
коли я вчився у 90 у нас в гуртожитку ніякої дідівщини не могло бути

навпаки у ті голодні часи завджи можна було зайняти пару картоплин чи буряка для борща у будь-кого з хлопців чи дівчат без винятку

то був гуртожиток 14 кпі у київі
то що тими мудаками не так?
це кацапізм- ******* молодших студентів чи солдат
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10.12.2023 12:35
+27
Яб на місці батьків першокурсників, приїхав і повідбивав голови старшокурсникам та їх батькам уродам виховаших таку наволоч. Гірше русаків
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10.12.2023 12:49
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камон, какая передовая - это ж будущие менты.
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10.12.2023 15:14 Ответить
Совок в Украине с его дедовщиной - в расцвете. Никогда не забуду пионерлагерь при совке... Старший товарищ из духоперов нажерся и ходил по отрядам, метил в промежность спящим детям квiтковим милом , завязанным в вафельное полотенце... и так-эдак со всего размаху... Отрядные воспитатели в это время спали крепким сном.
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10.12.2023 13:52 Ответить
Жорстоко побили ? Стандартні понти старших курсів до молодших . Я думаю всі студенти гуртожитків з подібним стикалися .

Не можна такі речі виправдовувати . Але в порівняні з московією - в нас навіть дідовщина якась інтелігентана
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10.12.2023 13:57 Ответить
Я з таким не стикався. Київ, КПІ.

Не всі гуртожитки є скотарнями, тому не варто узагальнювати.
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10.12.2023 15:29 Ответить
Ви рівняєте КПІ в столиці , з бурсою в селі . Не потрібно рівняти палець з ізвєсним органом .
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10.12.2023 15:37 Ответить
Не я рівняв палець із органом, а ви. Це ж ваші слова: "Я думаю всі студенти гуртожитків з подібним стикалися .".
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10.12.2023 16:21 Ответить
І в КПІ таке було, на початку - середині 90-х..і ..в ХАЇ і в КМУГА, і інших...Прсто навіщо це згадувати...
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11.12.2023 14:29 Ответить
Я вчився в середині 90-х, такого не бачив. ФЕТ.
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11.12.2023 18:50 Ответить
То ви мабуть не в общазі жили. Я бачив, що і в книжках на польовий жах був...
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12.12.2023 14:18 Ответить
В общазі ФЕТ КПІ на вулиці Металістів.

Можливо, в назві вулиці секрет
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12.12.2023 19:59 Ответить
Який номер общаги був?
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12.12.2023 21:05 Ответить
13
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13.12.2023 09:08 Ответить
Там не був, а в книжках на Польовий, 18,19,20 общазі все було по повній програмі
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13.12.2023 12:24 Ответить
Згадав, не чипали тих, хто бухав горілку, як не в себе. )
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12.12.2023 14:28 Ответить
****** малолетние..........................................................
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10.12.2023 14:01 Ответить
шоб потом общество не удивлялось, когда какой то из этих первокурсников притащит ствол и ******** старшекурсников-*********!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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10.12.2023 14:05 Ответить
"Лося" й "Фанеру" пробили, у печатках це ще "норм" , у 90х без перчаток пробивали старші за "зальот". Але молодь та суспільство потроху еволюції зазнає (що добре), такі випадки це не часте й резонансне явище зараз, у 90х на таке ніхто б й увагу не звернув.
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10.12.2023 14:05 Ответить
В нас на першому теж 5 курс приходив . Ми дали їм відсіч - трохи помахалися - і на тому все закінчилося за кілька днів .
Чоловіки мають бути готові давати відсіч - а не бути слухняним бидлом , .чекаючи на допомогу - мами ,тата , поліції, Нати чи оон
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10.12.2023 14:11 Ответить
а я в мореходку поступив колись , щоб в армію не йти . але в екіпажі ( общага так називається) там щось таке теж хотіли зробити , посвящЄниє. а я на той час боксом займався , ну і не зрозумів їх трохи. мене відчислили і забрали в армію ((((((в арміїї особливої такої дідовщини не було , підрозділ був такий що любий міг дати здачі. після армії знову мореходка , але уже і близько такого не було , билися мореходка на мореходку . в місті їх було три ))) це кінець 70 початок 80-х
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10.12.2023 15:32 Ответить
Відрахувати цю мразоту і в армію на розмінування
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10.12.2023 14:12 Ответить
Таких моральних уродів треба знищувати
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10.12.2023 14:17 Ответить
І це у Львові! Повна деградація молоді, вседозволеність у школах, коли вчителів загнали нижче плінтусу, а "здобувачам освіти" надали безмежних прав, забувши про їх обов'язки. Лише послухайте, як спілкуються підлітки на вулиці, як посилають подалі при зауваженнях - ось до чого доводить такий дитиноцентризм!
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10.12.2023 14:19 Ответить
Не у Львові, а в області. Хоча це не важливо, підари є скрізь, на жаль.
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10.12.2023 15:32 Ответить
Не можна діточок мобілізувати. Вони ще такі ніжні.
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10.12.2023 14:20 Ответить
Придурь малолетняя насмотрелась видео про казарменный беспредел и подражают оборзевшим дембелям.
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10.12.2023 14:21 Ответить
То й надивились усяких Слов пацана.....
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11.12.2023 16:38 Ответить
Той що б'є --психопат . Повна відсутність жалості , співчуття .. Сьогодні він побив одноліткив , ніхто його не зупинив , завтра поб'є батьків , або випадкову людину на вулиці , навіть може в приступі агресії-вбити . Він отримує задоволення від демонстрації сили --це видно на відео .
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10.12.2023 14:35 Ответить
Нарвётся на с студента с ножом и увезут в реанимацию вместе с перчаткой.
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10.12.2023 14:38 Ответить
Був такий випадок, доречі десь з тих областей. Один хлопчина з впо з часів ато.
Тож один стібався до нього, хоча хлопець був тихий, ввічливий. Та одного разу не витримав, взяв і штрикнув ножем. Усі живі зосталися і хлопець цей умовно отримав.
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11.12.2023 16:42 Ответить
тут і новина була, повар наїхав на атошніка - той пішов збоку до магазину, купив ножа і ...... пішов на зону.
хоча його помилувати точно треба було би.
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15.12.2023 17:35 Ответить
ochkastyi realnyi debil!!!
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10.12.2023 14:41 Ответить
Це народила мати дитину, вчила його: "Вчись синочку гарно. Виростеш, отримаєш спеціальність, підеш працювати..." І от приходить така бидлота-мордоворіт, сите, відгодоване і знущається з моєї дитини? Про які військкомати йдеться? Розідрати на місці його, батьків які породили цього вилупка. А ще коменданта гуртожитку та ректора училища. На місці батьків побитих дітей я б вчинив самосуд над покидьками. А там хай би мене судили, чи розстрілювали. Зате іншим не повадно було б.
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10.12.2023 14:46 Ответить
Йой це коледж- ПТУ в селі, з відповідним контингентом та навчанням. І взагалі це може бути посвята у студенти, надивляться дурачки фільмів і подібне творять.
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10.12.2023 15:02 Ответить
Вам би до лікаря.... сходіть може допоможе. За удар "розідрати".... у вас нелади з психікою й вашими методами порядку не досягнути ТОЧНО.
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10.12.2023 21:57 Ответить
ти дурачок?
багато таких "пробиттів" закінчувалось листом "ОЙ! у вашого синка.... (кондрашечка)" случілась.

Вибач, а чому різне бидло має до когось чіплятись??
ти совок. і ясно шо чекаєш русню, інакше не можу зрозуміти - виправдовувати ідіотські "пробивки", да тобі треба ракетою пробивку - а чо? По- братськи ж?
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15.12.2023 17:39 Ответить
Якщо якась пиз..ота проявляє агресію до будь-кого - треба обов'язково дати їй шанс проявити себе на полі бою.
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10.12.2023 14:54 Ответить
а ви кажете про якісь грьобані кацапскі сєріали?
це те що попало на камеру.
де там фаріон, ніцой? все ж було українською....
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10.12.2023 15:00 Ответить
Родителям пох на детей не занимаются их воспитанием, вот и вырастает такое.
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10.12.2023 15:09 Ответить
вчився в Петрівському радгоспі-технікумі на одесчині, 1983-1987 роки, це був звіринець,80% це модовани,болгари і гагаузи.я вискочив з червоним дипломом та двума переломами,а багато і калік ставало і вбиті були,звиринята були а не люди. і от ті люди пишут що так гартуються чоловіки то вони ****** так формуют кацапіус-советікус.це ще я не згадую про то як першаків грабували і на гроші і на харчі і на одяг.тому я за саме жорстоке покарання.а на фронт таких не варто посилати бо перестріляют таких ще до фронта
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10.12.2023 15:09 Ответить
Эта паскуда очкастая если обзаведётся семьёй в будущем, будет бить жену и детей, ублюдок уже сформировался и его не переделать.
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10.12.2023 15:22 Ответить
Не факт.
Я бачив як з людини котра била "лося" й "фанеру" ставав нормальний чоловік та батько.
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10.12.2023 22:00 Ответить
ну, так само кажу, йди, там Петрівського, чи як там, фіни недавно випустили, з загону "Русіча" "діяча", "похрести" йому дитину - думаю що він буде крутим батьком.
особливо якщо подумає що ти якийсь не такий, за столом то. а чо, давай, йди.
"нормальний" поки його не приставлять до стіни та не спитають, а тоді вже - просто непоганий, був.
тьху. ти сам совок походу
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15.12.2023 17:46 Ответить
Уявімо (гіпотетично), що батько одного з тих побитих хлопців дуже принциповий і значно пізніше, коли усі вже майже це забули, застосувавши всі методи конспірації відслідкує тих придурків і дехто пропаде безвісті, а інші стануть "овочами" в будуть щасливо дзюрити в памперси і пускати слюні ! Я б за свою дитину так зробив би.
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10.12.2023 15:26 Ответить
То це буде злочин . Тому що відплата нерівномірна вчиненому проступку . Покарання має бутирівномірне злочину . За пару стусанів - вбивати ?

Але я вам скажу , що в таких дітей - не може бути принципового та рішучого батьа - тому що хлопці ,яких бють ведуть себе , як безхарактерні слимаки - а це означає , що ця безхарактерність це риса батька.

Неможливо уявити , що рішучий та сильний духом батько виховав такого безвольного сина.
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10.12.2023 16:08 Ответить
Ви небезпечніше для суспільства ніж ті смаркачи.... гадаю що й ща пошкоджене вам авто чи наступив хто на ногу ладні вбити чи покалічіти.... таких як Ви треба ізолювати.
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10.12.2023 22:02 Ответить
Можливо нам Олексій розповість які наслідки можуть бути у потерпілого , не тренованого як боксери після ударів в голову, або в район серця, селезінки і т.д. ? Чи знаєш ти , що наслідки можуть проявити себе через декілька років ? Можливо ти такий глибоко віруючий, що живеш за заповіддю - ударили тебе в щоку , то підстав іншу ? Я взагалі атеїст в таких випадках. І не погоджуюся з догмою -- кара повинна бути рівноцінна скоєному злочину. Кара ЗАВЖДИ (!!!!) повинна бути суворішою і болючішою за злочин ! І дуже мені цікаво, як ти зібрався ізолювати таких як я ?! А нас ду-у-уже багато !
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10.12.2023 23:11 Ответить
Кому це вам? Ти там не сам пишеш?
Розповім, але один раз, тобі/вам.
Наслідків небуде НІЯКИХ(сили удару недостатньо щоб були наслідки).
Про "підстав іньшу щоку" то твої/ваші фантазії.
У світі не практикують "покарання суворійше ніж злочин". Можливо ти/ви зміниш/зміните свою країну але тоді тебе/вас можуть сприймати як дикунів.
Ізолювати тебе/вас є засоби й вже давно: в'язниця, психіатрична лікарня.
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10.12.2023 23:49 Ответить
ви не праві, навіть легку струси мозку непередбачувані у перспективі
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11.12.2023 13:11 Ответить
Вас дуже мало. Ні в школі, ні в інституті - майже ніколи не бачив, щоб батькі заступалися за дітей. Нажаль, але факт. Ще можуть додати ремня, що не вмієш за себе постояти. Да не кожен і признається батькам, що його кривдять...Да не кожен з батьків і поїде в інше місто за когось битися...Нажаль...
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11.12.2023 14:33 Ответить
Знайома ситуація. Колись сам це пройшов. От такі привілеї в ПТУ. І таких рагулів значна маса. Розбиратися з такими дуже просто. Звісно якщо є кому заступитися. Іронія в тому, що це очкастий в майбутньому може стати копом, або піде в якусь охорону контору. В того ж стада IQ 120 сумарно на всіх.
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10.12.2023 15:32 Ответить
В українській армії часів чучми-кузьмука це називалося "дати лося". Єдине не зрозуміло якого хєра совкова армійська дідівщина потрапила у ПТУ
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10.12.2023 15:41 Ответить
тому що совок просто перевдягли у вишиванки...всі інше крім різносоєвої ковбаси у цьому суспєльстві так і лишилось
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10.12.2023 15:47 Ответить
В ПТУ якраз така «дідовщина» процвітала, дізнавалися з часом , кого не можна чіпати, решта чмарили.
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10.12.2023 19:08 Ответить
жлобидло як бур'ян його вевести неможливо - тільки гербіцидами у ранньостиглому періоді розквіту. Така вона неймовірна народа - без закручених гайок не може знайти собі заняття корисного.
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10.12.2023 15:46 Ответить
Не вижу на видео ничего нормального, но и ничего криминального.

Если бы не контекст статьи, я бы подумал что это вообще какая-то тренировка или закалка, направленная на умение держать удар.

Ну а иерархические издевки были всегда и везде, от этого никуда не деться, законом это не поправить, как и ответственностью родителей. В Совке вон были и порицания, и постановки на учет в милицию, и все остальное, а было все точно так же. Собственно и на цивилизованном западе происходит все то же самое в школах и колледжах. И в Китае. Ну может разве что в ОАЭ и Иране не происходит, но цена этому слишком высока.

Тот кто предлагает вмешиваться, наказывать, и тд - просто человек без педагогического образования, не представляющий как это всё работает и чем оно чревато после.
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10.12.2023 16:33 Ответить
Маячня. Наслідки цього - стрілянина або різанина в школі або в армії. Після цього в таких хворих колективах биковство зникає як явище.
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10.12.2023 17:00 Ответить
1. До чого тут взагалi наслiдки, коли я кажу за профiлактику або покарання ?
2. Пiсля рiзанини або стрiлянини в школi або в армii, все це продовжуеться одразу пiсля спаду резонансу.
3. Давайте ви прочитаете бодай одну книжку з педагогiки, а тодi ми з вами продовжимо. А ще краще щось iз вiковоi та педагогiчноi психологii, там приклади формування iерархiчних взаемовiдносин у чоловiчих колективах розбираються по кicточкам.
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10.12.2023 17:12 Ответить
1. наслідки до того що ви вже не пам'ятаєте де саме писали про наслідки
2. є досліджені приклади?
3. що саме ви читали, бо складається враження що нічого
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10.12.2023 20:29 Ответить
туфта,
иногда, бsвает от такого "умения", = фибрилляция.
ты хоть в курсе что это такое?
и как потом действовать то?
м?
ептиль, можно то же самое - ударить по ногам сотне студентов, но у кого то нога сломается.
ну иии??? повезли в лазарет, а тут? - тупо останется 4 минуты чтобы спасты - ТЫ лично в курсе как, что, и чем именно делать чтобы поддержать отъехавшего от "экспериментов"?
олух, я и погуглил, шоб не быть как ты:

о́лух

Мужской род

разговорное

Глупый, непонятливый человек, дурак.\\\\\\\\\\\\\
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15.12.2023 17:57 Ответить
Колись в школі здивував такого бичка несподіваним монтажним степлером по голові. До цього часу приємно згадати як він юшкою умивався. Відтоді обходили мене десятою дорогою. Ні про що не шкодую.
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10.12.2023 16:42 Ответить
Так, в мене в школi також спробували здивувати стiльцем. Потiм здивувальник мicяць не ходив до школи, тому що "бичок" йому зламав кicть за отаке здивування.

Раз на раз не приходится. Проблема кроется выше чем "ответка".
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10.12.2023 17:14 Ответить
Молодець хлопчина, те що він був у лікарні не скасовує факту що ви на все життя затямили що за биковство вам можуть зненацька проломити голову стільцем. Бички істоти примітивні - отримавши раз по рилу, уникають нариватися на другий раз.
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10.12.2023 20:46 Ответить
вчився у Київі в бурсі в кінці 80х такої фуйні не було . старші хлопці що після армії навпаки допомагали , щось підказували. а це якісь виродки з кацапськими замашками. нехай морпехи на 0 до себе зхаберуть на воспітаніє.
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10.12.2023 17:13 Ответить
Если человек с подобным складом ума, вернется с зоны боевых действий, контуженный, с парой гранат в рюкзачке ... вы точно много раз подумали, прежде чем давать быку доп. психологическую встряску ?))
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10.12.2023 17:16 Ответить
Клин клином вишибають. А демагогію лишіть для себе. Більшість цього натовпу, поки не пройде "хрещення" життям. Ніяк не по мудрішають. Когнетивна стимуляція з поясненнями найкращий варіант виховання. Це працює, тому що, чітке розуміння випрацьовується лише в парі з двома діями. Причина і наслідок. Обпікся особисто, чи тріпнуло струмом оп і ти вже розумієш, що за чим слідує. А балачки то пусте діло.
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10.12.2023 17:54 Ответить
Да, вот только на месте вышибания клиньев, может оказаться ваш беззащитный ребенок, или супруга.

Вместо того чтобы превентивно препятствовать появлению имбецилов в обществе, вы чисто по-русски (нет, не по-советски, а именно по-рассеянски) предлагаете обществу забить; дождаться появления имбецила; отправить его на ноль чтобы вдобавок этот имбецил получил контузию и вкус к лишению людей жизни; и вернуть его в общество.

Если я вас правильно понимаю, то вы предлагаете лечить понос затыканием жопы.
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10.12.2023 18:23 Ответить
Вас певно виховували на толерантності. Мені ні. Мене лупили бо був некерований. По рукам давали і вчили зі стола не брати та стукати в двері. Все робилося когнетивно. Бо балачками не доходить. Абсолютно ні до кого. Друге діло, це коли застосовують дарма або не до тих кого треба. Мозок встає на місце лише після реально не реальної роздачі звіздюліну. А ще не забуваємо про генетику яка не правиться і не виправляється. Хоч бий хоч в дупу цілуй, а набір якостей буде схильний до агресії та ненависті. Там недолюбили, там перезаздрили і все маємо потенційного соціально не адаптованого пітекантропа з комплексом неповноцінностей. Мої діти можуть за себе постояти, вони виховані. А таких так, я пропоную через коліно, а не няньчитися і панькатися. Розвели демократію для слюнтяїв.
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10.12.2023 21:08 Ответить
Вы просто взяли себя в конкретный промежуток времени.
Но ведь этому конкретному промежутку времени что-то предшествовало.
Чаще всего - это забитый болт на воспитание + игнорирование самых мелких косяков.

Меня "воспитывали" на купировании таких предшествующих "признаков" некерованостi.
То есть давать по жопе надо не тогда когда подросток избил одноклассников, а еще тогда, когда ребенок потягал за хвостик котика
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10.12.2023 23:45 Ответить
Я б цього очкастого в жовтій кофті кинув би минні поля розминовувати в ручну
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10.12.2023 17:55 Ответить
Ми в Європу йдемо чи до Тайожного союзу
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10.12.2023 18:27 Ответить
Для вас це нормально?
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10.12.2023 18:29 Ответить
По-перше, що таке "норма" ? Срати це нормально чи нi ?
По-друге, доречi про "срати". Срати не заборониш, тому единий шлях зберегти вулицi чистими - поставити туалети, а не карати постфактум за срання.

По факту, ви нiчим не вiдрiзняетесь вiд цих учнiв ПТУ, хiба що знаходитесь на iншому боцi, але все одно мислите примiтивно: карати, вбивати.

Якби ви вiдрiзнялись вiд цих учнiв ПТУ - ви б читали багато книжок, i знали б що подiбна поведiнка притаманна людству. В будь-якому мiсцi, навiть у святих США. I единий спосiб це зменшити - превентивно. Як це було в Совку, як це зараз е на Заходi.

P.S. Яка Европа ?))) Це там де за 300 м. вiд елiсейських полей гвалтують дiвчат, а полiцiя з цим нiчого не може заподiяти ?)) Ви б перед фантазуванням про Европу, краще б спочатку там пожили декiлька мiсяцiв як громадянин, а не як турист i нарештi зняли рожевi окуляри.

Якщо ви пропонуете вбивати за знущання - то вам не в Европу, вам до Сомалi )))
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10.12.2023 18:40 Ответить
Я вас зрозумів. . Тому проти цих покидьків кримінальна справа за *********** з випробувальним терміном
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10.12.2023 19:30 Ответить
100%.
Более того, я - за введение физических наказаний. Розга иными словами. Плохо, унизительно, но действенно.

5 розг на главной площади города со спущенными штанами, как по мне будут действовать лучше минного поля
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10.12.2023 23:46 Ответить
"...як це було в совку..."(?!)
Стісняюсь спитать, скільки пан прожив в совку? (Я - 40 років, якщо що). І маю всі підстави стверджувати, що всі совкові засоби "зменшення" - до сраки, це якщо висловлюватись інтелігентно. Бо ці "засоби" були імітацією "боротьби с тяшкім наслєдієм буржуазново прошлово". Як і все в совку, що стосувалося культури та виховання.
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11.12.2023 16:57 Ответить
ПТУ значит першокурсникі 15-летние. Еще от мамкиной титьки не оторвались. Потыкали перчаткой в грудь. Такое возмущение. Молодежь всегда бьет друг другу рожи, везде. Это все из-за того что СМИ малюют идеализированное утопическое общество, плюс комментаторы сердобольные пенсионеры.
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10.12.2023 19:02 Ответить
Этому не следует удивляться, но с этим следует бороться. Либо пару розг, либо обязательство каждую неделю приходить к дяде в погонах и давать письменный рапорт, как провел эту неделю )
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10.12.2023 23:47 Ответить
Постучатся ночью и бросить гранату в комнату
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10.12.2023 19:38 Ответить
страшне 😆
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10.12.2023 20:13 Ответить
Повернувсь я в общагу
Та й на шару ужравсь.
І з якимось жлобом
На сокирах подравсь.
Дікая жізнь - Wild Life...
Дікая жізнь - у-у! (с)
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10.12.2023 21:20 Ответить
2004 поступив в універ і попав в обшазі в блок з 3 тьокурсниками
Ще досі дружимо і зустрічаємося з деякими
Всі жили дружньо і ділились всім
А на відео це просто дич яку ми в гуртожитку вибивали також дружньо )
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11.12.2023 15:24 Ответить
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