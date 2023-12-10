В общежитии во Львовской области жестоко избили первокурсников. Полиция начала уголовное производство. ВИДЕО

По факту избиения первокурсников одного из училищ во Львовской области начато уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"8 декабря во время мониторинга социальных сетей сотрудники полиции Львовщины обнаружили видео, на котором несколько молодых ребят, вероятно, ученики старших курсов одного из учебных заведений, в присутствии многих очевидцев, поочередно наносили удары в голову и в участок груди другим ребятам, вероятно, ученикам-первокурсникам этого же учебного заведения. При этом для нанесения ударов старшекурсники использовали боксерскую перчатку", - говорится в сообщении.

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Как установили сотрудники Золочевского районного отдела полиции, событие произошло в октябре в общежитии профессионального училища, расположенного в одном из сел района.

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По факту следователи территориального подразделения полиции возбудили уголовное производство по ч.2 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.

Все участники происшествия установлены. Досудебное расследование продолжается.

С потерпевшими работают психологи.