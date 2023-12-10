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Спецназовцы СБУ за две недели ликвидировали почти 500 российских захватчиков. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

За две последние недели спецназовцы СБУ ликвидировали почти 500 российских захватчиков.

СБУ обнародовали видео ювелирной работы операторов беспилотников, уничтожавших российскую пехоту, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Нацгвардейцы беспилотниками уничтожили машины с оккупантами, которые ехали по дорогам Херсонщины. ВИДЕО
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Топ комментарии
+11
Саме позитівне відео! Дякую, ВОЇНИ, перемоги нам, нашій Україні!
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10.12.2023 14:26
+7
Кожен дрон - то врятовані життя наших. І треба постійно донити на дрони. Бо від Зевлади ніх не діждатись.
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10.12.2023 14:36
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Саме позитівне відео! Дякую, ВОЇНИ, перемоги нам, нашій Україні!
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10.12.2023 14:26 Ответить
Кожен дрон - то врятовані життя наших. І треба постійно донити на дрони. Бо від Зевлади ніх не діждатись.
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10.12.2023 14:36 Ответить
А ми вже воюємо популізмом та вихвалянням лояльних zeслугам кремля сил??
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10.12.2023 15:20 Ответить
?
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10.12.2023 16:47 Ответить
Ти хоч сме зрозуміло, що тут накропало? Іди хильни ще буряківки!
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10.12.2023 18:28 Ответить
Тобто якщо завалити слолв'я, скабеєву, симоньяншу, мардана, кисельова, ***** не зможе набирати баранів до своєї терористичної кодли? Це маячня! Звісно хотілося б їх завалити, та краще впіймати і стратити в прямому ефірі... та це ні як не вплине на могилізацію мордара...
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10.12.2023 18:35 Ответить
Ошибаешься.
Нытье и пораженческие настроения появляются тогда, когда смерти становятся резонансными.
Можно убивать сколько угодно Иванов - никто даже не узнает о их смерти. Ну пропал и пропал.

А вот если кончнуть Симоньян - на болотах поднимется вой, претензии к собственной власти по поводу дырявой безопасности, убеждение в том что достанут везде, и как минимум тихие мяу по поводу "а не закончить ли нам войну с этими долбанутыми украми".

В терроризм можно играть вдвоем.
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11.12.2023 08:02 Ответить
Замість того, щоб вбити людей які "мішають" у використанні тисячів дронів, починаючи з голів держекспорту та дасу закінчуючи "польськими" блокувальниками, "наше" фсбу хернею страдає...
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10.12.2023 20:42 Ответить
ніщо так ефективно не допомогає в порозкиданні черепних кісток парашників, як сброс, дрон, постріл снайпера,.... які влучають в їхні каски ))
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10.12.2023 21:24 Ответить
Ефективно ? Ти на приколi ?

Iх Ваньок коштуе дешевше анiж наш дрон.
Мабуть найефективнiша зброя проти цього лайна - штик або фiбровiр.
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11.12.2023 08:05 Ответить
СЛАВА ЗСУ!

Де рахунок для доната?
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11.12.2023 11:13 Ответить
 
 