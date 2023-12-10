9 343 12
Спецназовцы СБУ за две недели ликвидировали почти 500 российских захватчиков. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
За две последние недели спецназовцы СБУ ликвидировали почти 500 российских захватчиков.
СБУ обнародовали видео ювелирной работы операторов беспилотников, уничтожавших российскую пехоту, передает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+11 Александр Бубликов 95f1e9e8
показать весь комментарий10.12.2023 14:26
+7 Марина Нєчаєва 330e7c02
показать весь комментарий10.12.2023 14:36
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Нытье и пораженческие настроения появляются тогда, когда смерти становятся резонансными.
Можно убивать сколько угодно Иванов - никто даже не узнает о их смерти. Ну пропал и пропал.
А вот если кончнуть Симоньян - на болотах поднимется вой, претензии к собственной власти по поводу дырявой безопасности, убеждение в том что достанут везде, и как минимум тихие мяу по поводу "а не закончить ли нам войну с этими долбанутыми украми".
В терроризм можно играть вдвоем.
Iх Ваньок коштуе дешевше анiж наш дрон.
Мабуть найефективнiша зброя проти цього лайна - штик або фiбровiр.
Де рахунок для доната?