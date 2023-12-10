45 260 97
После провального штурма под Авдеевкой поле боя засеяно трупами: "Пи#дец, что осталось от нас! Сколько же тут полегло!". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлены тела ликвидированных оккупантов, валяющихся на российской позиции. Российский военнослужащий снял место провального штурма своих сослуживцев под Авдеевкой. По словам оккупанта среди всего подразделения выжил только он.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделал один из уцелевших захватчиков. На кадрах можно рассмотреть тела оккупантов, которые валяются среди амуниции и оружия.
"Я весь разорван. Пи#дец, что осталось от нас! Сколько же здесь полегло!", - говорит россиянин.
Топ комментарии
+62 Eight Wonder
показать весь комментарий10.12.2023 15:05
+45 Сергей Середа
показать весь комментарий10.12.2023 15:06
+43 Gary Grant
показать весь комментарий10.12.2023 15:12
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Самі кацапи штурмують мало, а вперед гонять диряві корпуси які комплектують щасливими власниками новеньких рос паспортів з Луганської та Херсонської обл...
хай навіть всі разом з орчинятами
шкода що у нас величезні втрати...
https://www.reddit.com/r/RussiaUkraineWar2022/comments/18eixtz/*********************************************/
Вот тоже свеженькое видео о том, как оператор дрона в последний момент принял супер-правильное решение:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/18fdjnb/fpv_drone_hunts_a_russian_soldier_but_finally/
Мне очень понравилось. Интересно, что в тот момент подумал пеший орк, кроме обосранных портков?
Кстати, здесь тоже неплохой контест, правда на английском:
https://www.youtube.com/@war_my
О-о-о, ещё как! Бегал, как бешенная собака, пот ручьём лился, всё места себе не находил, а потом нашёл и затих.
Это хорошо, следующий труп!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/18ehzrv/prequel_to_video_posted_before_by_uvoldesad/
урожаї будуть родючими.
Жить как быдло
И умереть как быдло...
Почти год искали там рейхстаг
Не нашли
Теперь ищут в Авдеевке
Ну подскажите этим придуркам
Сегодня Гитлер в Москве
И рейхстаг гитлера в Москве
В Москве, придурки, в Москве!!!
мокши ж відбирали телефони раніше..
словно лебеди ватнички
грациозно сметают
рыхлый снег с х*ечка
І побачиш голубого!
ну разве что шмели разбавляют ситуацию
- Спакойна, Казладоєв! Сядєм усє!
Хф "Діамантова рука"
щоб ротенберги
стали власниками Українських атомних станцій
https://www.youtube.com/channel/UC39yBHt6g1O9K4D6I_HxXfA/videos
заради якої кацап відмовився би здохнути?
Мабуть, і рідних матерів повбивали би
"пріказ єсть пріказ".
спецэффекты и техническое обеспечение - ЗСУ
.
============
Как ни крути - мало, бо ты, тварь, живой остался.