РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6462 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
45 260 97
армия РФ (15392) война (46904) ликвидация (1948) Авдеевка (2216)

После провального штурма под Авдеевкой поле боя засеяно трупами: "Пи#дец, что осталось от нас! Сколько же тут полегло!". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлены тела ликвидированных оккупантов, валяющихся на российской позиции. Российский военнослужащий снял место провального штурма своих сослуживцев под Авдеевкой. По словам оккупанта среди всего подразделения выжил только он.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделал один из уцелевших захватчиков. На кадрах можно рассмотреть тела оккупантов, которые валяются среди амуниции и оружия.

"Я весь разорван. Пи#дец, что осталось от нас! Сколько же здесь полегло!", - говорит россиянин.

Смотрите: Спецназовцы СБУ за две недели ликвидировали почти 500 российских захватчиков. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+62
Земля бетоном!
показать весь комментарий
10.12.2023 15:05
+45
Маловато буде
показать весь комментарий
10.12.2023 15:06
+43
І все одно лізтимуть і лізтимуть. Це вже навіть не орки. Орки в порівнянні з кацапами просто вищий розум.
показать весь комментарий
10.12.2023 15:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Земля бетоном!
показать весь комментарий
10.12.2023 15:05 Ответить
Маловато буде
показать весь комментарий
10.12.2023 15:06 Ответить
Вони зараз діють хитріше.
Самі кацапи штурмують мало, а вперед гонять диряві корпуси які комплектують щасливими власниками новеньких рос паспортів з Луганської та Херсонської обл...
показать весь комментарий
10.12.2023 15:09 Ответить
Так само, як у вілікую атєчєствєнную гнали під німецькі кулі беззбройних хахлов... думайте, коли кажете про ті часи - ми, наши, наша армія...
показать весь комментарий
10.12.2023 15:32 Ответить
Так дійсно і було. В мене дід загинув при форсуванні Дніпра під Лютежем наприкінці жовтня 1943. А за місяць до цього в вересні 1943 звільнили від німців його село на лівобережжі і всіх чоловіків мобілізували в армію. Через місяць всі загинули. Жуков "відволікав" німців від основного удару, поклавши мільйон українців. І тепер орки хочуть теж саме. Захопити Україну, мобілізувати 1-2М чоловіків і відправити воювати проти Польщі, Балтії і т.і. Родини взяти в заручники. Погано воюєш - родина їде в Сибір. Тож вибору в нас немає - або ми їх, або вони нас.
показать весь комментарий
10.12.2023 18:47 Ответить
Так і було. Моєму дідові повезло. Чертіль домовився зі Сталіним зформувати польську армію на території союзу під повне забезпечення Великобританії, це була армія генерала Андерса, а він відмовився пустити людей на м'ясо і армію вивезли відкілясь з Сибіру через Іран на західний фронт.
показать весь комментарий
10.12.2023 19:30 Ответить
Мій дід чудом вижив під Кенігсбергом 1944.В серпні вигнали німців з села,на другий день концерт,танці,оркестр,частування.В кінці частування нквд оточує,всіх чоловіків хто не подумавши прийшов в вагон і на фронт.Прикарпаття
показать весь комментарий
10.12.2023 21:20 Ответить
А хорошо воюеш тоже едешь в Сибирь. Но чуть-чуть попозже.
показать весь комментарий
11.12.2023 00:13 Ответить
так вони весь час робили, а не тільки зараз
показать весь комментарий
10.12.2023 16:48 Ответить
та покуй хто дохне там!!!
хай навіть всі разом з орчинятами
шкода що у нас величезні втрати...
показать весь комментарий
10.12.2023 17:35 Ответить
Орда так завжди робила з самого початку її утворення. захоплювала чергові теріторії при допомозі раніш захоплених народів. тому вони ніколи не жаліли і не рахувались з кількістю загиблих раніш поневоленних народів. якщо б їй вдалось захопити повністю Україну, вони б погнали українців під прицілами автоматів далі на країни НАТО. не дарма ж ****** погрожував і вимагав від НАТО залишити країни колишнього Варшавського договору.
показать весь комментарий
10.12.2023 18:42 Ответить
Цей скот дивиться на це і знову лізе,ціність життя в мордорі нище плінтуса.
показать весь комментарий
10.12.2023 15:09 Ответить
тема "хороших рузге" не расскрыта(((
показать весь комментарий
10.12.2023 15:10 Ответить
Перспектива для "хароших рускіх", - будуть висіти на стовпах.

показать весь комментарий
10.12.2023 15:57 Ответить
А нє)(уй шастать на українській землі!
показать весь комментарий
10.12.2023 15:10 Ответить
І все одно лізтимуть і лізтимуть. Це вже навіть не орки. Орки в порівнянні з кацапами просто вищий розум.
показать весь комментарий
10.12.2023 15:12 Ответить
Це зомбі.
показать весь комментарий
10.12.2023 15:38 Ответить
Прекрасное видео , побольше бы таких . Ублюдки идут дохнуть за упыря , так чего ноете , живее в пекло!
показать весь комментарий
10.12.2023 15:14 Ответить
Вони йдуть за гроші.
показать весь комментарий
10.12.2023 15:47 Ответить
ось вам ще
показать весь комментарий
10.12.2023 15:55 Ответить
Добігалась скотобаза. Хай будуть прокляті всі ваші нащадки до десятого коліна!
показать весь комментарий
10.12.2023 17:57 Ответить
Очередной наглядный урок анатомии:
https://www.reddit.com/r/RussiaUkraineWar2022/comments/18eixtz/*********************************************/
показать весь комментарий
10.12.2023 23:47 Ответить
взагалі-то це не анатомія, а ближче до кулінарії. Хоча думаю смажити мясо для лисиць та собак - це зайва надмірність.
показать весь комментарий
10.12.2023 23:54 Ответить
Согласен, это лишнее. Дикие животные сейчас нагуливают жирок на зиму и им всё равно если мяско будет с мангала или свежак Я вот тут подумал, после обилия таких обедов, не превратятся ли в итоге бедные украинские животные в людоедов?
Вот тоже свеженькое видео о том, как оператор дрона в последний момент принял супер-правильное решение:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/18fdjnb/fpv_drone_hunts_a_russian_soldier_but_finally/

Мне очень понравилось. Интересно, что в тот момент подумал пеший орк, кроме обосранных портков?
показать весь комментарий
11.12.2023 00:22 Ответить
чомусь на reddit.com на більшості відео не можно копіювати URL відео ((
показать весь комментарий
11.12.2023 00:14 Ответить
Нажимай на название видео, оно откроется в отдельном окне и копируй URL. Я так делаю. Надеюсь совет поможет.
показать весь комментарий
11.12.2023 00:25 Ответить
Дякую, зараз допомогло. Останнє відео епічне - ціна життя кацапа на українськії землі падає до 400 доларів. А буває так, що кацапи за звичкою "соображают на троіх", то виходить втричі дешевше: https://external-preview.redd.it/bHhodWMyNm56ZzVjMRx_MtxF6BcauveA8vhz_SwuWn-rjTntVDm27StAVuXp.png?width=960&crop=smart&format=pjpg&auto=webp&s=a3981e4840877d9fc1a896161fadd9ccb4f0bdeb
показать весь комментарий
11.12.2023 00:32 Ответить
показать весь комментарий
11.12.2023 00:35 Ответить
це крутіше ніж "Слово пацана", але кацапи цей серіал ще не вкурили.
показать весь комментарий
11.12.2023 00:37 Ответить
Это видео есть здесь на цензоре. Интересно, кто у кого копирует?
Кстати, здесь тоже неплохой контест, правда на английском:

https://www.youtube.com/@war_my
показать весь комментарий
11.12.2023 00:45 Ответить
Кучковаться, сбиваться в стадо, это у них в крови. Как они любят говорить: "На мирУ и смерть краснА".
показать весь комментарий
11.12.2023 00:48 Ответить
а взагалі то серед кацапів трапляються і щасливчики, яких вбиває ракета GMLRS, яка зразу приходує два десятка організмів. Тоді школа у Нижній ********** може пишатись, що життя її випускника коштувало десять тисяч доларів, що в їх розумінні фантастичні гроші. А померти від дрона вартістю 400 доларів - це так собі... Я вже не кажу про тих, хто здохне в окопі просто від гіпотермії - це взагалі лошари, які недостойні навіть меморіальної дошки на дерев'яному фасаді школи.
показать весь комментарий
11.12.2023 01:24 Ответить
Так-то оно так. Только это мы считаем, во сколько нам обходится утилизация биомусора, а им, мне кажется, похрену, чем их орка утилизировали. Главное - гробовые получить, да на Ладу чтоб хватило, на "обмыть" и кредит закрыть. Представь, конченный неудачник-дебил, безработный пьяница или наркоман, тащит из дому последнее, мутузит свиноматку и личинок, которые мечтают, чтобы их папка сдох в канаве... и вдруг, ГРОБОВЫЕ! Всё! Жизнь удалась! Бог есть! И т.д... Вопрос, насколько важно этой кацапской семейке, чем и как утилизировали их папку?
показать весь комментарий
11.12.2023 01:45 Ответить
це не завжди так, бо половину будуть рахувати як зниклих без вісти, тому ніхто нічого не отримає. А деяка частина навіть і це буде вважати за удачу, бо це краще ніж якби алкаш повернувся калікою з ПТСР.
показать весь комментарий
11.12.2023 01:56 Ответить
Я думаю выплачивают всем. *****, ещё со времён "Курска" очень боится вдовьих бунтов и это правда. Это сводит на нет всю их пропаганду. Одно дело, когда семья уголовника в одночасье из нищеты сразу (о чудо!) реально попадает в средний класс (квартира, машина, закрытие кредита), что мгновенно разлетается отличной новостью в среде обитания, что явно способствует популизации мобилизации "папок" среди свиноматок и другое дело - вот погиб, "кинули" с гробовыми, буду судиться с МинОбороны и так далее... В Украине утилизируются десятки тысяч кацапов, эти же десятки тысяч до сих пор удобряют чернозём и что-то не видно и не слышно массовых женских бунтов на кацапии или прочих недовольств. Значит, всё-таки выплачивают и без тела. Ну, вы поняли...
показать весь комментарий
11.12.2023 02:26 Ответить
Можливо. Але це достеменно не відомо.
показать весь комментарий
11.12.2023 04:19 Ответить
Просто мои логические догадки.
показать весь комментарий
11.12.2023 04:22 Ответить
ну, доволі переконливо.
показать весь комментарий
11.12.2023 04:34 Ответить
Пациент перед смертью потел?
О-о-о, ещё как! Бегал, как бешенная собака, пот ручьём лился, всё места себе не находил, а потом нашёл и затих.
Это хорошо, следующий труп!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/18ehzrv/prequel_to_video_posted_before_by_uvoldesad/
показать весь комментарий
11.12.2023 08:55 Ответить
бачив цього вчора. Тепер я розумію, чому кацапи останній час турнікетами не перемаються. Бо в такий ситуації це марна річ.
показать весь комментарий
11.12.2023 09:38 Ответить
Ну, да. Как надолго он сможет остановить кровотечение? Помощь всё равно не придёт, от слова совсем.
показать весь комментарий
11.12.2023 09:50 Ответить
українська земля усіяна харошимі рускімі.
урожаї будуть родючими.
показать весь комментарий
10.12.2023 15:14 Ответить
не буде й українська земля, щирою на врожай в тих місцях, де багато зігнило багагато рашистських кровопивців і нелюдів. Дуже багато зла в таких місцях ,зла рашистського анихриста ...
показать весь комментарий
10.12.2023 15:36 Ответить
Згоден. Я даже не представляю, сколько десятков тысяч тонн металла в виде осколков впилось в украинские плодородные поля. Я уже не говорю про поля, где мины, уничтоженные деревья, последствия наводнения и просто кацапский мусор. Ведь всё это надо убрать, разминировать, очистить и потом только засеять. Так что про хороший урожай, пока говорить рановато.
показать весь комментарий
11.12.2023 06:24 Ответить
Не..уй шастать
показать весь комментарий
10.12.2023 15:16 Ответить
От вас, мусор и отбросы человечства с клеймом "россиянин" ни чего не должно остаться. даже памяти в истории человечества. Ну ещё от орбанов с подобными ему сияртами фицами трампами и их сторонников.
показать весь комментарий
10.12.2023 15:16 Ответить
А скільки ще поляже..
показать весь комментарий
10.12.2023 15:17 Ответить
Не поляже а сдохне.
показать весь комментарий
10.12.2023 16:59 Ответить
Национальная российская идея воочию
Жить как быдло
И умереть как быдло...
показать весь комментарий
10.12.2023 15:21 Ответить
А чого ж ви падли кацапські сюди приперлися? Мало вам своєї землі?
показать весь комментарий
10.12.2023 15:26 Ответить
А до Берлина оставалось совсем ничего..
показать весь комментарий
10.12.2023 15:26 Ответить
Аха, два рази впасти))
показать весь комментарий
10.12.2023 15:31 Ответить
...а ведь могли взять Киев за три дня,Польшу за день и Лондон на пятый день...зачем свернули на Авдеевку?..(с)
показать весь комментарий
10.12.2023 15:47 Ответить
Они сначала свернули на Бахмут
Почти год искали там рейхстаг
Не нашли
Теперь ищут в Авдеевке
Ну подскажите этим придуркам
Сегодня Гитлер в Москве
И рейхстаг гитлера в Москве
В Москве, придурки, в Москве!!!
показать весь комментарий
10.12.2023 16:16 Ответить
То нащадки Івана Сусаніна завели)))
показать весь комментарий
10.12.2023 16:53 Ответить
😁👍
показать весь комментарий
10.12.2023 18:00 Ответить
А у кого воно мобло з камерою віджало?

мокши ж відбирали телефони раніше..
показать весь комментарий
10.12.2023 15:30 Ответить
Шкода, що тридарас, який проводив зйомку не здох.
показать весь комментарий
10.12.2023 15:40 Ответить
Та добре, що хоч один не здох і зняв відео. Нехай поширюється мережею, хай мамки святкують. Є нагода знов нарожать і розбагатіть
показать весь комментарий
10.12.2023 18:03 Ответить
В нього все ще попереду
показать весь комментарий
10.12.2023 21:22 Ответить
показать весь комментарий
10.12.2023 15:42 Ответить
А чего это он тут ходит-снимает, если он разорван. Лежал бы, как все добрые люди, "среди амуниции и оружия".
показать весь комментарий
10.12.2023 15:43 Ответить
вежлівиелюді
показать весь комментарий
10.12.2023 15:55 Ответить
кацапы, кацапчики
словно лебеди ватнички
грациозно сметают
рыхлый снег с х*ечка
показать весь комментарий
10.12.2023 15:45 Ответить
У кацапів немає Батьківщини. Ну от де в федерації територія під назвою "Росія"? Немає такої назви на карті. Для дурного кацапа "родіна" де ***** скаже. Сьогодні "тут", завтра "там"...
показать весь комментарий
10.12.2023 15:47 Ответить
показать весь комментарий
10.12.2023 16:01 Ответить
Не станет , китайцы не будут сидеть руки сложа.Через 4-7 лет увидите , ребятишек похожих на китайцев. Теперь в Китае платят чтобы ехал в Россию и нашел жену. И открываются возможности чтобы ненадо платить .
показать весь комментарий
10.12.2023 16:34 Ответить
А росіянки у черзі за ними стоять - "роботящіє, нє пьют, дєньгі домой пріносят" (с) з документалки на кшталт Секретного фронту
показать весь комментарий
10.12.2023 16:56 Ответить
В РПЦ візьми любого, -
І побачиш голубого!

показать весь комментарий
10.12.2023 16:36 Ответить
Не переживай Дума затвердить багатоженство! І зобов"яже кожну жінку народить не менше п"яти дітей!
показать весь комментарий
10.12.2023 16:52 Ответить
ЖЖ намного красивее на экране, чем ММ
ну разве что шмели разбавляют ситуацию
показать весь комментарий
10.12.2023 22:36 Ответить
Бажаючим особисто допомогти бійцям в Авдіївці, адреси воєнкоматів знаєте.
показать весь комментарий
10.12.2023 16:13 Ответить
уточнюю-адреси російських воєнкоматів і як їх підпалювати.
показать весь комментарий
10.12.2023 16:24 Ответить
- Мама-а-альолік, астанаві, я вийду!
- Спакойна, Казладоєв! Сядєм усє!
Хф "Діамантова рука"
показать весь комментарий
10.12.2023 16:14 Ответить
Тільки ЗСУ це наш захист від свинособак-кацапів. Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
10.12.2023 16:20 Ответить
дуже бажали
щоб ротенберги
стали власниками Українських атомних станцій
показать весь комментарий
10.12.2023 16:24 Ответить
Наочне доведення ,чому американці любий штурм починають з встановлення повного володарювання у повітрі,та в семікратній перевазі, бо без цього любий штурм позицій регулярної армії,яка стоїть в обороні буде виглядати саме так.
показать весь комментарий
10.12.2023 16:29 Ответить
sepernova вже скоро буде більш популярним чим Цензор ..бо він новину по тричі за день не заливає
показать весь комментарий
10.12.2023 16:30 Ответить
Канал на ютубі sepernova - підписався 1 користувач за 5 років. То це ви?
https://www.youtube.com/channel/UC39yBHt6g1O9K4D6I_HxXfA/videos
показать весь комментарий
10.12.2023 16:51 Ответить
Чи існує така забаганка царька,

заради якої кацап відмовився би здохнути?

Мабуть, і рідних матерів повбивали би
"пріказ єсть пріказ".
показать весь комментарий
10.12.2023 16:35 Ответить
смотрите на всех кухонных экранах Московии "28 понтиловцев" - новая версия "старых песен о главном"
спецэффекты и техническое обеспечение - ЗСУ
показать весь комментарий
10.12.2023 16:42 Ответить
А ви і далі ідіть довбойоби. ***** вашого кацапсячого м'яса не жалко...
показать весь комментарий
10.12.2023 16:45 Ответить
>>"Я весь разорван. Пи#дец, что осталось от нас! Сколько же здесь полегло!", - говорит россиянин>> Malo. MALO vashevo djerjma poljeglo, nado boljshe!!!
показать весь комментарий
10.12.2023 17:05 Ответить
Вручіть командиру кацапів медалі - " За фарш " .
.
показать весь комментарий
10.12.2023 17:30 Ответить
показать весь комментарий
10.12.2023 18:32 Ответить
Внуки ваивале....Ги..
показать весь комментарий
10.12.2023 17:48 Ответить
Нехай щастить, кончені!
показать весь комментарий
10.12.2023 17:49 Ответить
"Я весь разорван. Пи#дец, что осталось от нас! Сколько же здесь полегло!", - говорит россиянин. Источник: https://censor.net/ru/v3460676
============
Как ни крути - мало, бо ты, тварь, живой остался.
показать весь комментарий
10.12.2023 17:49 Ответить
Це здається долбойе......м але одним з предметів національної гордості руссіянів є здатність кацапів масово дохнути у загарбницьких війнах,коли їх женуть на забій,як скот....
показать весь комментарий
10.12.2023 18:32 Ответить
Дело в том, что никакого народа, как некоей общности в общепринятом понимании, в России нет. Есть многомиллионная наднациональная масса криминальных элементов, мыслящих в парадигме зоновского выживания и до усрачки боящаяся гнева администрации. (С)
показать весь комментарий
10.12.2023 18:49 Ответить
Для чого ви прийшли?
показать весь комментарий
10.12.2023 18:59 Ответить
НЕХЙ ШАСТАТЬ !!!
показать весь комментарий
10.12.2023 21:56 Ответить
Щось мало...
показать весь комментарий
10.12.2023 23:44 Ответить
У низнакомава паселка, на бизимяннай высате((((((((
показать весь комментарий
11.12.2023 12:54 Ответить
 
 