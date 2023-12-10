После провального штурма под Авдеевкой поле боя засеяно трупами: "Пи#дец, что осталось от нас! Сколько же тут полегло!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлены тела ликвидированных оккупантов, валяющихся на российской позиции. Российский военнослужащий снял место провального штурма своих сослуживцев под Авдеевкой. По словам оккупанта среди всего подразделения выжил только он.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделал один из уцелевших захватчиков. На кадрах можно рассмотреть тела оккупантов, которые валяются среди амуниции и оружия.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Я весь разорван. Пи#дец, что осталось от нас! Сколько же здесь полегло!", - говорит россиянин.

Смотрите: Спецназовцы СБУ за две недели ликвидировали почти 500 российских захватчиков. ВИДЕО