Глава РПЦ Патриарх Кирилл назвал Россию одной из пяти "реально свободных стран". ВИДЕО

Патриарх Русской православной церкви Кирилл (Владимир Гундяев) заявил, что россияне должны благодарить Бога за то, что живут в "свободной стране". Об этом он сказал во время божественной литургии в храме Знамения иконы Божией Матери в Москве. По мнению настоятеля РПЦ, россияне живут в "благополучное время" и должны благодарить Бога за каждый прожитый день.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кроме того, Кирилл традиционно призвал молиться "за родину, верховного главнокомандующего - православного человека, за воинов и за работающих внутри РФ".

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Это благополучие не должно отдалять нас от Бога, а наоборот, мы должны благодарить Господа за каждый прожитый день. Благодарить Господа за то, что мы живем в реально свободной стране. Таких стран всего я насчитал пять. Может чуть больше. Все остальные не являются реально свободными. Мы живем в реально свободной стране и должны благодарить Господа за все это", - убеждает Кирилл.