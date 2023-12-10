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Глава РПЦ Патриарх Кирилл назвал Россию одной из пяти "реально свободных стран". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Патриарх Русской православной церкви Кирилл (Владимир Гундяев) заявил, что россияне должны благодарить Бога за то, что живут в "свободной стране". Об этом он сказал во время божественной литургии в храме Знамения иконы Божией Матери в Москве. По мнению настоятеля РПЦ, россияне живут в "благополучное время" и должны благодарить Бога за каждый прожитый день.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кроме того, Кирилл традиционно призвал молиться "за родину, верховного главнокомандующего - православного человека, за воинов и за работающих внутри РФ".

"Это благополучие не должно отдалять нас от Бога, а наоборот, мы должны благодарить Господа за каждый прожитый день. Благодарить Господа за то, что мы живем в реально свободной стране. Таких стран всего я насчитал пять. Может чуть больше. Все остальные не являются реально свободными. Мы живем в реально свободной стране и должны благодарить Господа за все это", - убеждает Кирилл.
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Топ комментарии
+26
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10.12.2023 16:07
+20
Боже!вільна
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10.12.2023 15:56
+18
рабство - це свобода, бідність - це багатство, верх - це низ, а чорне - це біле.
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10.12.2023 16:02
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РАСЄЯ ОЧАМИ СВІТУ
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10.12.2023 20:09 Ответить
Так. Кацапи нарід вільний. Що їм скажуть - те вони і *******
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11.12.2023 12:01 Ответить
росія завжди з маленької літери.
Чи там на верхах вже все домовлено ?
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10.12.2023 20:10 Ответить
Отрабатьівает юродивьій сребренники. В агитацию за кандидата ударилси.
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10.12.2023 20:20 Ответить
Кацапня традиційно поплутала свободу з безкарністю.
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10.12.2023 20:51 Ответить
Вот что бывает , когда забываешь принять таблетки.
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10.12.2023 21:18 Ответить
Оруэлл нервно перевернулся в гробу.
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10.12.2023 22:27 Ответить
Вот не зря же написано в Библии, что за идолами стоят реальные бесы. За каждой иконой по дюжине
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10.12.2023 22:43 Ответить
Не зря. У БОГА лучшая в мире демократия, -есть ЗАКОН ДЕСЯТИ ЗАПОВЕДЕЙ и ПРАВО СВОБОДЫ ВЫБОРА, - каждый сам себе выбирает куда ему идти. Те, кто в АД -сами себя судят и сами себе подписывают приговор. Все остальное, что там есть, - вид на Израиль во времени и его путь в день сегодня. Суд не существует в двух прямо противоположных местах: - РАЙ, потому что там ЗАПОВЕДИ НЕ НАРУШАЮТ, ОНИ КОНСТИТУЦИЯ РАЯ. АД - потому что у ДИКАРЯ нет БОГА И ЗАКОНА, - кто не верит - едет в джунгли и проверяет, там все просто - украл, поймали, решили съесть в назидание другим, огрели колом по башке, сварили, съели, -РЕАЛЬНЫЙ ФАКТ РЕАЛЬНОГО ПЛЕМЕНИ. ПУТЬ К БОГУ это путь от ДИКАРЯ, коим был Адам(жалкое, мизерное БОГОПОДОБИЕ) к ЧЕЛОВЕКУ БОГОПОДОБНОМУ В ДЕСЯТИСЛОВИИ, так потому, что БОГ ЭТУ КОНСТИТУЦИЮ ВЫПОЛНЯЕТ. АРХ М
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11.12.2023 04:37 Ответить
Яка цікава історія
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11.12.2023 06:56 Ответить
голос дрожит у патриарха
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10.12.2023 22:49 Ответить
Дійсно вільні... від розуму.
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10.12.2023 23:26 Ответить
Патріарх Кирил продовжує богохульствувати, продовжує нести єресь. Бог все бачить, він перестане перед судом господнім.
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11.12.2023 09:04 Ответить
Ну понятно, Расия, Китай и Иран. А остальные две?
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11.12.2023 11:10 Ответить
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12.12.2023 16:22 Ответить
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