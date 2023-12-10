Глава РПЦ Патриарх Кирилл назвал Россию одной из пяти "реально свободных стран". ВИДЕО
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Патриарх Русской православной церкви Кирилл (Владимир Гундяев) заявил, что россияне должны благодарить Бога за то, что живут в "свободной стране". Об этом он сказал во время божественной литургии в храме Знамения иконы Божией Матери в Москве. По мнению настоятеля РПЦ, россияне живут в "благополучное время" и должны благодарить Бога за каждый прожитый день.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кроме того, Кирилл традиционно призвал молиться "за родину, верховного главнокомандующего - православного человека, за воинов и за работающих внутри РФ".
"Это благополучие не должно отдалять нас от Бога, а наоборот, мы должны благодарить Господа за каждый прожитый день. Благодарить Господа за то, что мы живем в реально свободной стране. Таких стран всего я насчитал пять. Может чуть больше. Все остальные не являются реально свободными. Мы живем в реально свободной стране и должны благодарить Господа за все это", - убеждает Кирилл.
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Чи там на верхах вже все домовлено ?