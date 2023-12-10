Партия фур по железной дороге прибыла в Польшу. ВИДЕО

Партия грузовиков по железной дороге прибыла в Польшу. Украинская и польская стороны согласовали все вопросы перевозок и оформления таможенных и пограничных процедур.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрзализныци".

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Как отмечается, дальше грузовики в пункт назначения направятся по автодороге.

"Следующие отправления планируется сделать регулярными и задействовать в перевозках больше модернизированных платформ", - говорится в сообщении.

Напомним, что "Укрзализныця" организовала между Украиной и Польшей контрейлерный поезд для перевозки грузовиков.

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Он курсирует по маршруту Скнилов (Украина) – Славкув (Польша).

"Чтобы заказать перевозку грузовика контрейлерным поездом из Украины, нужно обратиться в филиал "Центр транспортного сервиса "Лиски" АО "Укрзализныця", в обратном направлении – в UZ Cargo Poland", - добавляют в "УЗ".