РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6462 посетителя онлайн
Новости Видео Экономика
9 111 39
граница (4745) Польша (7487) Укрзализныця (2639) блокирование (355)

Партия фур по железной дороге прибыла в Польшу. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Экономика

Партия грузовиков по железной дороге прибыла в Польшу. Украинская и польская стороны согласовали все вопросы перевозок и оформления таможенных и пограничных процедур.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрзализныци".

Как отмечается, дальше грузовики в пункт назначения направятся по автодороге.

"Следующие отправления планируется сделать регулярными и задействовать в перевозках больше модернизированных платформ", - говорится в сообщении.

Напомним, что "Укрзализныця" организовала между Украиной и Польшей контрейлерный поезд для перевозки грузовиков.

Читайте также: Госпогранслужба о блокировании границы с Польшей: Ситуация почти неизменна, в очереди около 3,5 тыс. грузовиков

Он курсирует по маршруту Скнилов (Украина) – Славкув (Польша).

"Чтобы заказать перевозку грузовика контрейлерным поездом из Украины, нужно обратиться в филиал "Центр транспортного сервиса "Лиски" АО "Укрзализныця", в обратном направлении – в UZ Cargo Poland", - добавляют в "УЗ".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+18
Це типу, на кожного хитровиєбаного знайдеться хитріший.
показать весь комментарий
10.12.2023 16:12
+16
Якби у клоунська влада була б патріотами України і мала яйця, то могли б просто "заборонити" ввезення усього польського барахла в Україну на час дії блокування. Ринок України - це мінімум €10 млрд на рік для польських виробників і міжнародних компаній які виробляють у польщі. Тобто тільки за один місяць місяц бикування польських нефашистів, польський бізнес втратив би мільярд євро! От і рахуйте скільки днів було б блокування. Думаю за декілька годин тих блокувальників закатали б асфальт місцеві ділки. Однак в Україні не прийнято захищати власний бізнес ,як це робить польща чи будь-яка інша цивілізованна країна
показать весь комментарий
10.12.2023 16:21
+9
Клоуни. Це типу перемога?
показать весь комментарий
10.12.2023 16:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Клоуни. Це типу перемога?
показать весь комментарий
10.12.2023 16:04 Ответить
Це типу, на кожного хитровиєбаного знайдеться хитріший.
показать весь комментарий
10.12.2023 16:12 Ответить
Але скільки та послуга буде коштувати?
показать весь комментарий
10.12.2023 23:22 Ответить
Об**бали.
показать весь комментарий
10.12.2023 16:05 Ответить
Зара в спочнам парядкє нЕ польскіє рашісти атсасавшІ х... у х...ла і плачут на кардоні 😷😷😷😷
показать весь комментарий
10.12.2023 16:10 Ответить
Це вони тіпа - нас не пускають в двері а ми поліземо через вікно.
Що вони везуть в Польщу?
За що йде боротьба?
показать весь комментарий
10.12.2023 16:11 Ответить
Боротьба за твої мізки.
показать весь комментарий
10.12.2023 16:24 Ответить
Наприклад олію
показать весь комментарий
10.12.2023 16:35 Ответить
А я тут при чім?
показать весь комментарий
10.12.2023 16:38 Ответить
Ну ти ж запитуєш шо вони везуть? Я відповів про те шо знаю.
показать весь комментарий
10.12.2023 17:06 Ответить
Це обіцяне "зе-потепління" на кордоні?
показать весь комментарий
10.12.2023 16:13 Ответить
Перемога по зеленськи... Фури потягами ганяти... В Уганді аплодують стоячи - знай наших!
показать весь комментарий
10.12.2023 16:17 Ответить
Це не наш винахід. Буквально пару тижнів тому дивився по ТБ як по Європі возять фури на потягу. Але там є ще вагон для водіїв. Вони одночасно прибувають у кінцевий пункт та виїздять самотужки із платформ.
показать весь комментарий
10.12.2023 16:28 Ответить
я таким чином до війни в Крим їздив, зручно - авто загрузив, сам виспався - квиток в купе взяв.... нормальна тема просто її так сказати диджилітизувати треба бо оце ходіння з оформленням документів в середені України і по Україні, трохи напрягало.... на експорт думаю там ще більша жесть
показать весь комментарий
10.12.2023 20:14 Ответить
не удивлюсь если такой вид перевозок окажется дешевле, чем авто.
показать весь комментарий
10.12.2023 16:20 Ответить
да вроде написали 1500євро от границы +- до границы, но зная реальности оно точно будет не дешевле + а кто места распределять будет?
показать весь комментарий
10.12.2023 20:17 Ответить
Якби у клоунська влада була б патріотами України і мала яйця, то могли б просто "заборонити" ввезення усього польського барахла в Україну на час дії блокування. Ринок України - це мінімум €10 млрд на рік для польських виробників і міжнародних компаній які виробляють у польщі. Тобто тільки за один місяць місяц бикування польських нефашистів, польський бізнес втратив би мільярд євро! От і рахуйте скільки днів було б блокування. Думаю за декілька годин тих блокувальників закатали б асфальт місцеві ділки. Однак в Україні не прийнято захищати власний бізнес ,як це робить польща чи будь-яка інша цивілізованна країна
показать весь комментарий
10.12.2023 16:21 Ответить
вони вже прийняли рекомендоване вами рішення.Навіть НАТОвську зброю до України не пропускають
показать весь комментарий
10.12.2023 16:30 Ответить
Ну так мета тих кацапських шалав блокувальників і полягає у тому аби зупинити постачання західної зброї в Україну
показать весь комментарий
10.12.2023 16:48 Ответить
так зелені давно вже перешкоджають полякам
показать весь комментарий
10.12.2023 16:50 Ответить
Чим вони перешкоджають? За останній рік ввезення польського лайна в Україну збільшилося на 5 млрд євро у порівнянні з 2021-м. Тобто українських виробників, які зараз у скруті із-за війни, тупо кинули на знищення ляхам. А це робочі місця, податки в укр бюджет.
показать весь комментарий
10.12.2023 17:46 Ответить
це означає єдине- транспортний безвіз для України накрився "прорашистським- пшеківським" коритом
показать весь комментарий
10.12.2023 16:22 Ответить
Геть усі подуріли. Цих не випускають з Польщі в Україну - вони залаять туди по рейках залізничних колій щоб знову стояти в черзі по місяцю.
Квартал95 поїхав в Аргентину щоб побалакати звідти з Макроном по телефону.
Фуйло дзвонить Нетаньяху й закликає до гуманітарного перемир'я бо бачите страждають мирні палестинці. Нетаньяху з ним спілкується і про щось домовляються.
Рота озброєних солдатів ЗСУ штурмують баню з голими жінками в протилежному від фронту кінці країни.
Сенат Америки пов'язує допомогу Україні з побудовою паркану в Мексиці.
Мадура провів референдум в країні по захопленню частини іншої країни.

показать весь комментарий
10.12.2023 16:29 Ответить
Ідіот, ось тобі цілу статтю написали аби ти включив мозок. Читай і більше не неси маячню
https://biz.censor.net/resonance/3459461/yak_polski_vodiyistrayikari_povyazani_z_kremlem
показать весь комментарий
10.12.2023 16:46 Ответить
Ага! Ось воно що! Рука московії! Що коїться, що коїться....
показать весь комментарий
10.12.2023 16:49 Ответить
Ти якраз із тих корисних довпойопів, які готові знищити залишки української економіки аби чужинцям було тут добре.
показать весь комментарий
10.12.2023 17:48 Ответить
Ви схожі на повного товпо*па. Хоча, можливо, я і помиляюсь що схожі.
показать весь комментарий
10.12.2023 18:00 Ответить
Де, хто штурмує баню з голими бабами?
показать весь комментарий
10.12.2023 17:12 Ответить
при Порошенку фури нормально перетинали кордон
показать весь комментарий
10.12.2023 16:29 Ответить
А ще при Янокувичу, теж не погано проходили
показать весь комментарий
10.12.2023 16:36 Ответить
були проблеми https://www.dw.com/uk/%D0%B0%D0%B6%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%96/a-17323840
показать весь комментарий
10.12.2023 16:44 Ответить
Я навіть більше можу сказати.
При Порошенку квартал95 видавав для дібілів серіал "свати" та показував сраку зі сцени, граючи пуєм по піаніно.
показать весь комментарий
10.12.2023 16:37 Ответить
не бреши,6 сезон зняли в 2013,7 сезон зняли в 2020.Може,трохи помиляюся з датами,але не при Порошенку
показать весь комментарий
10.12.2023 16:43 Ответить
Я діко ізвіняюсь. Серіал не дивився, тому не знаю хронології. А як на кшталт гри пуєм на піаніно та показування сраки?
показать весь комментарий
10.12.2023 16:46 Ответить
це 2002рік.Можливо,і при Пороху повторювали відео.Але нарід такий самий,якому подобався номер"пісюаніст",і 76%проголосували за нього
показать весь комментарий
10.12.2023 16:47 Ответить
Братья Цыцько - Игра без штанов | Вечерний Квартал на Концерте Юрмалето от 24.09.2016.
показать весь комментарий
10.12.2023 17:56 Ответить
Черговий безглуздий цирк.
Перевезли два десятки фур, лишилося 3500...
показать весь комментарий
10.12.2023 17:20 Ответить
Фури стоять вздовж дороги 15 км. Але це не є важливим, от вперше відвідати Кабо Верде, - це важливо!

показать весь комментарий
10.12.2023 19:57 Ответить
Это наверно коварный план. Отправить в польшу 100 тыщ фур что бы из за блокаджы границы они выстроились через всю польшу, таким образом парализовав в ней движение
показать весь комментарий
10.12.2023 21:45 Ответить
 
 