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Актер Кошарский из "Скорой" стал командиром роты ПТРК 58-й бригады на войне. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Актер комедийного сериала "Скорая" Назарий Кошарский во время войны покинул кино и пошел защищать Украину. Ныне Назарий - командир роты противотанковых ракетных комплексов 58-й отдельной мотопехотной бригады. Воин ВСУ выполняет самые трудные боевые задания на одном из трудных направлениях фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, полное интервью с защитником можно посмотреть на ютуб-канале Бутусов Плюс.
Назарий вспоминает об успехах его подразделения на фронте, а также рассказывает о том, как сложилась судьба его коллег по киноплощадке, которые ушли защищать страну.
Топ комментарии
+21 Порохобандерівець
показать весь комментарий10.12.2023 16:41
+12 KoT_BaZiLIO
показать весь комментарий10.12.2023 16:55
+10 Порохобандерівець
показать весь комментарий10.12.2023 16:40
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Не розумію нашо нам показувати в новинах цих зірок??
в нас на фронті кожна людина Зірка , що полишила своє цивільне життя та пішла захищати державу. а тут актор якийсь і тут вже стаття про нього. Бред а не цензор.нет
кразще б написали про трактаристів, вчітелів, двірників, продавців і всіх інших, щоб їх люди бачили , а не цього.