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война (46904) Бутусов Юрий (3910) 58 отдельная мотопехотная бригада (100)

Актер Кошарский из "Скорой" стал командиром роты ПТРК 58-й бригады на войне. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Актер комедийного сериала "Скорая" Назарий Кошарский во время войны покинул кино и пошел защищать Украину. Ныне Назарий - командир роты противотанковых ракетных комплексов 58-й отдельной мотопехотной бригады. Воин ВСУ выполняет самые трудные боевые задания на одном из трудных направлениях фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, полное интервью с защитником можно посмотреть на ютуб-канале Бутусов Плюс.

Назарий вспоминает об успехах его подразделения на фронте, а также рассказывает о том, как сложилась судьба его коллег по киноплощадке, которые ушли защищать страну.

Смотрите также: 20-летний воин заботится о семье погибшего побратима и защищает Украину уже два года. ВИДЕО
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Топ комментарии
+21
Якщо Зеленський актор- то я кольоровий холодильник, зі світломузикою і блендером.
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10.12.2023 16:41
+12
Оце дійсно справжня людина і актор, честь і хвала, не те що Боневтік-сцикло
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10.12.2023 16:55
+10
Хороший актор, і серіал зайшов. Сподіваюся, ще подивлюся не один сезон ;Швидкої; з Назарієм.
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10.12.2023 16:40
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Прочитав тільки заголовок, і подумав, що це про Зеленського
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10.12.2023 16:38 Ответить
Якщо Зеленський актор- то я кольоровий холодильник, зі світломузикою і блендером.
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10.12.2023 16:41 Ответить
Чотирьохсерійний фільм "Підрозділ Юзик".
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10.12.2023 16:41 Ответить
Про зеледента только фильм "Четыре повестки и один клоун".
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11.12.2023 12:51 Ответить
Хороший актор, і серіал зайшов. Сподіваюся, ще подивлюся не один сезон ;Швидкої; з Назарієм.
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10.12.2023 16:40 Ответить
До іншому дивлюся сьогодні серіал. Респект
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11.12.2023 13:01 Ответить
не всі поховалися в 95кагалі
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10.12.2023 16:46 Ответить
Андрій Бурим, який знімав й був продюсером серіалу, на той час вже порвав даааавно з кагалом95.
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10.12.2023 17:08 Ответить
Оце дійсно справжня людина і актор, честь і хвала, не те що Боневтік-сцикло
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10.12.2023 16:55 Ответить
Але ордени Пікалову-Кошовому.
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10.12.2023 17:01 Ответить
Ага, за від'їдання пики.
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10.12.2023 17:37 Ответить
гарний український серіал "Швидка" і, як виявилося, гарні актори-українці.. шана і повага достойним людям
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10.12.2023 17:09 Ответить
Велика шана і повага нашим людям ...
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10.12.2023 17:50 Ответить
Командир роти - непростий хлопчина
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10.12.2023 18:18 Ответить
Моя думка:

Не розумію нашо нам показувати в новинах цих зірок??

в нас на фронті кожна людина Зірка , що полишила своє цивільне життя та пішла захищати державу. а тут актор якийсь і тут вже стаття про нього. Бред а не цензор.нет

кразще б написали про трактаристів, вчітелів, двірників, продавців і всіх інших, щоб їх люди бачили , а не цього.
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10.12.2023 18:53 Ответить
Це грамотний піар.
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10.12.2023 19:00 Ответить
Для того, что бы уклонисты здесь не волали, "почему только Мыкола с села воюют? Не пойду, пока Кошовой не пойдет!"
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10.12.2023 20:37 Ответить
Кошового радий побачити в новинах як до нього прийде воєнком, вручить повістку,, покажуть як він пройде медогляд і його відправлять спочатку на навчання на піхотинця, а потім на нуль, де він буде боронити Державу, всі інші новини про нього не цікаві.
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10.12.2023 21:52 Ответить
вот я ж и говорю, ждите пока Кошовой пойдет. Правда кацап может до вас раньше прийти, но то таке...
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11.12.2023 17:16 Ответить
Читати вмієш, чи тільки заголовок осилив?
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11.12.2023 06:12 Ответить
 
 