Актер Кошарский из "Скорой" стал командиром роты ПТРК 58-й бригады на войне. ВИДЕО

Актер комедийного сериала "Скорая" Назарий Кошарский во время войны покинул кино и пошел защищать Украину. Ныне Назарий - командир роты противотанковых ракетных комплексов 58-й отдельной мотопехотной бригады. Воин ВСУ выполняет самые трудные боевые задания на одном из трудных направлениях фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, полное интервью с защитником можно посмотреть на ютуб-канале Бутусов Плюс.

Назарий вспоминает об успехах его подразделения на фронте, а также рассказывает о том, как сложилась судьба его коллег по киноплощадке, которые ушли защищать страну.

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